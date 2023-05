Nicki Nicole lanzó “Alma” y reflexionó: “Planteé este disco para sanar y reconectar conmigo misma”

La explosión de la música urbana en Argentina estuvo liderada por una serie de artistas que hoy se han convertido en referentes para toda una generación, y una de ellas es Nicki Nicole.

La rosarina, dueña de una de las voces más dulces de la escena nacional, lanzó su primer single, “Wapo traketero”, en 2019, e inmediatamente explotó.

Más de 30 singles después, incluida una de las sesiones más populares de Bizarrap, y dos discos previos, Nicole Denise Cucco, como es su verdadero nombre, lanzó “Alma”, su trabajo más íntimo y experimental hasta el momento.

Se trata del tercer trabajo discográfico y, además de romper el esquema en relación a sus entregas anteriores, cuenta con cuatro colaboraciones puntuales con YSY A, Rels B y los dos artistas nuevos del momento, Milo J y Young Miko.

Nicki estuvo hablando con Perfil Música sobre el proceso de creación del álbum y lo que significa en su carrera. Además, recordó sus primeros shows y reflexionó sobre el crecimiento de su popularidad que tuvo en estos últimos años.

“La verdad que arrancamos este disco con la idea de mostrar transparencia ¿viste? De ser reales, primero conmigo misma y después con la gente”, dijo la joven de 22 años.

“Alma” busca plasmar todos los estados que las personas atraviesan en su vida. “Somos un montón de cosas al mismo tiempo”, relató Nicki, y agregó que planteó la idea del disco para sanar y conectar con ella misma: “De ahí nacieron muchas cosas como el nombre y el concepto de lo que es “Alma” y a lo que se refiere”.

Además, el álbum se embarca en un mix de géneros muy diverso, que le da una gran dinámica a la hora de escucharlo. “Cada tema es la transparencia de lo que soy y por eso los ritmos son tan distintos y los sonidos son tan variados”, reflexionó.

"Alma" es el tercer disco de Nicki Nicole (Prensa Sony Music).

- ¿La variedad de géneros fue eligiéndolos, sabías que querías hacer, o los fuiste encontrando a medida que te sumergías en el proceso?

- En este disco, me fui dejando llevar. No me puse límites y tampoco me puse metas. Deje que fluya y salieron cosas increíbles. Por ejemplo, en “Caen las estrellas", que es con YSY A, ese tema era una balada al principio y mi productor lo remixó en un house, como si fuera un remix de una balada random. Me dijo “vamos a volverlo house y sumemos a alguien”. Claro, escuchamos el tema y decíamos, acá falta YSY. Con todos los temas nos dejamos llevar. Nunca nos pusimos el límite y creo que eso generó grandes cosas. Hay un tema del disco que se llama “Llamame”, que lo hice a horas de entregar el álbum. Dije, este tema tiene que estar, y Tatool (productor del disco) pobre, estaba con un ataque de nervios. Yo creo que dejarse llevar por la intuición, por lo que uno siente y no limitarse, hace que salgan grandes cosas.

En el disco, Nicki dejó varias referencias, como es el caso de “Tuyo”, un cover del tema de Rodrigo Amarante, que fue usado como cortina principal de la serie Narcos, tira que la joven veía, y que incluyó en “Alma”, o como el comienzo de “NO voy a llorar :’)”, que remite al hip hop de los años 90.

- ¿Hay alguna otra referencia oculta que no hayamos descubierto?

- Solo para gente que esté loca y ponga el tema al revés, que esté loca como yo y escuche “NO voy a llorar :’)” dado vuelta, hay una parte que se escucha Wu Tang Clan en "C.R.E.A.M." ("Cash Rules Everything Around Me"), una barra de ellos dada vuelta, que si escuchas el tema dado vuelta la escuchas.

Young Miko participa del álbum de Nicki Nicole. (Prensa Sony Music).

- ¿Cómo nació esa idea?

- Se nos ocurrió con Tatool. Dijimos vamos a poner pequeñas referencias de cosas que nos gusten muchísimo. De hecho, nosotros empezamos haciendo “NO voy a llorar :’)”, escuchando “Killing me softly” de Lauren Hill, y yo dije “tenemos que hacer cover de este”, pero claro, yo en inglés… (risas). Yo ahí sí que no me defiendo. Intento, pero me cuesta, entonces dijimos vamos a hacer “No voy a llorar :’)” y pusimos todas esas refes, pero hay varias refes escondidas. Yo les conté una. No sé quién va a poner el tema al revés, pero si lo pones, la escuchas ahí.

Nicki Nicole llega al Movistar Arena.

El próximo 26 y 27 de agosto, Nicki va a subirse por primera vez al escenario del Movistar Arena en un show propio. Pero, para llegar hasta este momento, antes hubo un recorrido de aprendizaje y experiencia por lugares como Coachella, Jimmy Fallon, Lollapalooza, giras por el interior y por Europa y muchos más, que tuvieron como punto de partida sus primeras presentaciones en solitario el 3, 4 y 5 de diciembre del 2021 en un Teatro Gran Rex a sala llena.

- ¿Qué te acordás de esos primeros shows?

- Yo lloré antes de subir al escenario. En todos los shows, no es que en el primero, en todos. Yo tenía… era muy pequeña yo de corazón, más allá de que soy pequeña en la vida normal (se ríe). Me ponía mucha presión. Me costaba mucho soltarme. Y yo creo que la gente me re acompañó en ese proceso. Hay gente que está desde el día uno, que sabía que yo, cuando tenía mis primeros temas, en un escenario no podía dar mi 100% y sin embargo, estaban ahí, ellos dando el 100% por mí. Esas cosas yo las re valoro, porque era muy chiquitita en todo sentido y ese momento me re marcó. Cuando terminaba el show yo decía “me autosuperé en esto”. Antes de subir uno piensa “ahora la voy a re cagar en frente de toda esta gente que vino a verme”, y cuando estás ahí, te re soltás y lo re disfrutas, pero yo en esos estaba muy bebé.

- Y desde ese momento hasta ahora, creciste muchísimo en vivo…

Lo mejor para pulirse en el escenario es tocar. A mí me pasaba mucho que yo a mi banda le decía “¿cuándo aprendo?” y me decían "tienes que tocar”. Yo toco con muchos integrantes de Los Pibitos, que tienen una calle ellos en todo, en escenario, en donde sea, y era como “Nicki, la mejor manera no es ensayar, es tocar. Ahí vas a aprender todo”. Y de ahí en adelante dije a tocar con todo y re crecí mucho en estos años gracias a cantar en vivo. La pandemia eso un poco me lo sacó, y en 2021 tuvimos que ir con todo y ahí aprendí bastante.

El 26 y 27 de agosto Nicki se presenta en el Movistar Arena (Prensa Sony Music).

El día del lanzamiento de “Alma”, durante el evento, a Nicki le entregaron un cuadro que celebraba los 4500 millones de streamings en las plataformas digitales, número que denota la popularidad que alcanzó la joven rosarina que el 25 de agostó estará cumpliendo 23 años. Eso, sumado a los más de 24 millones de oyentes en Spotify, los 14. 7 millones de seguidores en Instagram y los cuatro millones y medio de suscriptores en YouTube, consagran a Nicki Nicole como una de las cantantes argentinas más escuchadas en el mundo, cuestión que impacta directamente sobre su vida personal.

- Vos sos una persona bastante tímida, ¿Cómo te llevas con la fama?

- Es medio loca la fama ¿viste?. Creo que es depende cómo la veas. Lo que yo interpreto como fama es el hecho de que la gente te vea como una figura pública. Que sientan como que pueden decirte lo que tenés que hacer un poco, como que somos medios “SIMS” (se ríe), quizás para alguna gente. Y después, para otros, que se agarran de mi música y la hacen propia, es depende de como veas la fama.

Caption

- Y se vive al caminar por la calle, por ejemplo.

- Yo la verdad es que suelo ser como bastante tranqui. Yo salgo a la calle y a mí lo que más me gusta de la gente que me dice “wow escucho tu música un montón”, como que hay algo re humano. Nunca me ha pasado que me vean como deshumanizada. Si me ha pasado, como hable que nos ven como SIMS y esas cosas, sobre todo la gente que me ha criticado, como “vos deberías hacer esto y no esto”, pero después en lo positivo, siempre la gente que me ve, que escucha mi música y esas cosas, me preguntan como estoy, va más allá de lo artístico y eso me encanta, porque también está bueno que te vean como lo que yo sé, que yo soy Nicole, voy a lugares, me gusta salir a la calle, me gusta hacer la vida que hacía desde Rosario y siento que está bueno que la gente lo haga. De hecho cuando voy a Rosario y salgo a la calle o a andar en bici, me dicen “disfruta, bien ahí”, y es lo mismo de cuando yo vivía ahí. Obviamente que nos sacamos un par de fotos y todo, pero súper humano.

Mirá el informe del lanzamiento de "Alma" en RePerfilAr.

Nicki va a estar presentándose en el Movistar Arena los días 26 y 27 de agosto, también celebrando su cumpleaños con el público. “Cumplo 23 años. La verdad que muy loco como pasa el tiempo de rápido, pero a la vez, muy feliz de estar festejando mi cumpleaños con ustedes, así que nos vemos ahí”, expresó la rosarina.

“Todavía no puedo creer que vamos a tocar ahí en el Movistar Arena, pero re contenta. Va a estar increíble, no se lo pierdan”, cerró Nicki Nicole en diálogo con Perfil Música.