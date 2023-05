María Becerra llegó a Hollywood con su música y dejó abierta la posibilidad de actuar: “Me encantaría hacer algo como El Marginal”

María Becerra continúa creciendo a pasos agigantados. La joven oriunda de Quilmes fue invitada a participar del soundtrack oficial de la taquillera película “Rápidos y Furiosos 10”, con el tema “Te cura”, el cual será escuchado por millones de personas alrededor del mundo, algo inédito en un artista nacional hasta el momento.

“Lo estoy viviendo muy feliz. Hay muchas cosas que todavía no puedo entender mucho, pero a veces estoy mejor no tomando tanta consciencia de lo que sucede”, confesó entre risas La Nena de Argentina en diálogo con Perfil Música.

Y no es para menos, este proyecto significa un salto de masividad para su carrera y un reconocimiento muy importante para su música por parte de una de las industrias más fuertes y poderosas del mundo como es Hollywood.

“Es todo muy rápido y muy furioso”, reflexionó la artista en relación a su carrera. “Yo no puedo creer ser una cantante argentina, que está representando en una canción de un soundtrack tan importante, que va a ser escuchado en tantos países”, dijo.

La semana pasada María viajó al evento promocional de la película donde tuvo la oportunidad de conocer a los protagonistas de Fast X, título original del film, Vin Diesel y Michelle Rodríguez.

“Fue increíble, (Diesel) un divino. Él es muy humano realmente, Michelle lo mismo. Gente muy genuina, muy tranquila. Se esforzaron mucho por hacernos sentir cómodos a mí y a todos los artistas, al público que estaba ahí. Todo fluyó muy bien”, contó la joven de 23 años.

María Becerra formó parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos 10. (Prensa UIP)

- ¿Te gustaría hacer una carrera como actriz?

- A mí me gustaría. La verdad, hoy en día, no sé si podría encarar una película así, porque a mí me gusta estar preparada para las situaciones. Si lo hago, lo voy a hacer bien. Entonces, obviamente si llega una propuesta que me interese mucho la encararía y me prepararía muy bien. Pero a mí me gusta actuar. He actuado varias veces. En los videoclips también, no se me hace difícil llorar, actuar escenas, la verdad que me encanta.

- ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras que elegir un género?

- Yo creo que una serie en principio, o una película también. Me gustaría hacer algo como El Marginal, alguna cosa así, El Puntero también, Elefante Blanco.

- Buenas elecciones… Te gustan las series, por lo visto.

- Si, me gusta mucho cuando son películas bien argentinas. Producidas en Argentina, con elenco argentino. Las películas argentinas son las que más me gustan a mí.

La Nena de Argentina dejó abierta la posibilidad de actuar. (Prensa UIP)

- ¿Cómo hace María Becerra para bajar lo rápido y furioso de su carrera y tener los pies sobre la tierra?

- No se me hace difícil, pero creo que es por el entorno que tengo, el contexto. Tengo un círculo íntimo bastante cerrado y de la gente que estuvo siempre. Además, vivo las dos realidades constantemente. Yo tengo una realidad hoy en día muy distinta a la que tenía cuando era chica, en cuanto a lo económico y un montón de cosas. Pero sin embargo, es una realidad que sigue presente en mi vida. Yo voy a Quilmes una vez por semana, al menos, a ver a mi familia. Tengo familia que vive en Ingeniero Álan, en Florencio Varela. Y ando todo el tiempo por allá. Voy a la plaza, llevo a mis sobrinas, entonces es una realidad con la que me topo siempre y soy consciente de eso y me gusta ser consciente de lo privilegiada que soy hoy en día, teniendo esta vida y como las dos realidades me tocan muy de cerca, entonces creo que no es difícil tener los pies sobre la tierra.