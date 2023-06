Los últimos meses han sido los más importantes y movilizantes en la carrera de Camilú. La artista nacida en Puerto Madryn representó al país en la última edición del Festival de Viña del Mar, para poco después desembarcar en el escenario del Lollapalooza 2023 por primera vez.

Ahora, la joven de 25 años, lanzó junto a Nahuel Pennisi, “Una lágrima y un beso”, segundo adelanto de lo que será su próximo disco.

“Emocionalmente para mí, la canción significa mucho. Se la escribí a quien, para mí, es mi primer amor. Un amor que me transformó mucho”, comenzó explicando Camilú en diálogo con Perfil Música.

“Era la primera vez que nos encontrábamos amorosamente y supuestamente era la última vez que nos íbamos a ver. Me fui a mi casa con esa sensación y fue durísimo y escribí esta canción llorando”, continúa la artista, y agrega que, desde aquel momento, han pasado muchas cosas más en su vida y por eso hay más canciones por venir.

El tema cuenta con la participación de Nahuel Pennisi, responsable del éxito “Universo Paralelo”, y juntos protagonizan el video oficial.

“Para mi era soñada la colaboración”, confesó Camilú. “Esta canción necesitaba una colaboración, pero con todo lo que significaba emocionalmente para mí, tenía que ser una colaboración sensible y Nahuel es lo más sensible que conozco y que ha pisado esta tierra”.

Camilú presentó "Una lágrima y un beso" junto a Nahuel Pennisi. (Prensa Camilú)

- En los últimos meses te están pasando muchas cosas a nivel profesional ¿Cómo lo estás viviendo?.

Hay momentos en los que puedo ver todo eso, abrazarlo y disfrutar full, todas las cosas que me pasan y hay momentos que son un poco más profundos, que no están tan buenos y que es parte también del artista. Siento que mi parte de artista también necesita conectar con ese lugar más vulnerable, con esas emociones que quizás son un poquito más oscuras. Me pasó con este lanzamiento en particular que venía de meses de mucha angustia. Es un camino muy largo, donde hay que trabajar mucho. La carrera del artista es muy azarosa y a veces sé lidiar con eso y a veces no sé tanto. Por eso me gusta tanto hacer notas, porque siento que hago un paseo por todo ese recorrido. Vengo construyendo algo sólido hace un montón de tiempo y vuelvo a conectar con mi verdadero sentir en la música. Mi manera de hacer música es básicamente sentirme vulnerable y lanzar estas canciones que hoy la escucho y me emociono un montón.

- ¿Cómo fue la experiencia del festival de Viña del Mar?

En algún momento los nervios me comieron. Antes de viajar, realmente me angustié mucho porque pensaba que no iba a poder subirme al escenario. Dije "no voy a poder, no entiendo en qué momento me metí en esto". Pensé, ¿qué hago? No voy. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pero una vez que me subí al avión, empecé a disfrutar de todo. Siento que parte de mi elección de dedicarme a la música es la aventura y lo que eso significa. Desde viajar y empezar a conocer gente nueva, a la adrenalina de subirse a un escenario tan increíble, sea Viña o sea el Lolla. Todo lo que me mueve, digo "wow, ese es el sentido para mí de la vida, lo que te hace aprender, crecer, experimentar".

Camilú se presentará el 13 de julio en La Trastienda. (Prensa Camilú)

“Una lágrima y un beso”, junto con “Solamente estás tú”, son parte de lo que será el próximo trabajo discográfico de Camilú que, si bien confirmó que ya lo tiene listo, quiere tomárselo con calma para que el proceso no se transforme en una rutina.

“Estoy abriendo un poquito el proceso creativo. Siento que vengo muy chipeada de esa manera. Sacó un disco y ya estoy pensando en el próximo disco”, explicó la artista: “Tengo ganas de dejarme fluir un poco. Quiero darme ese espacio para sentirme un poco más libre, que siento que no me lo venía dando".

El próximo 13 de julio, Camilú se presentará en un show íntimo en La Trastienda, bautizado “Aquí en mi habitación”, que le dará la oportunidad a su público de conectar con ella desde la música y sus historias.

“Tenía muchas ganas de poder hacer un show más cerquita. Voy a llevar mi habitación a La Trastienda, así que es un poco invitarlos a mi casa. Quiero que se genere esa intimidad. Esta vez lo vamos a pensar con unos recursos teatrales. En la intimidad de mi casa es donde sucede la magia, sucede la música, suceden todas mis emociones, entonces quiero aprovechar eso para poder compartirlo con todos”, explicó Camilú.