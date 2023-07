Murió en las últimas horas Domingo "Mingo" Gulone, el canillita que se hizo conocido por protagonizar un video en el que se negó a saludar a Mauricio Macri durante una visita del expresidente a Ituzaingó. En aquel video, el diariero de 70 años le había Macri: “Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”. La escena tuvo lugar hace exactamente un año y se hizo inmediatamente viral.

El Secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, confirmó el fallecimiento de Gulone. "Hoy Mingo nos dejó físicamente pero nos hizo recordar aquel momento donde quedó destacada su pertenencia de clase. Siempre estarás en nuestro corazón querido Mingo!”, señaló.

El hecho, que se hizo conocido a través de las redes sociales, había ocurrido en julio de 2022. “Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”, le había dicho el hombre. Mantenía los brazos cruzados mientras Macri intentaba saludarlo.

"Había un revuelo en la esquina del kiosco, a 30 metros, y salimos a ver qué pasaba. Nos dicen que estaba Macri. Nos sorprendemos. Yo dije que no pensaba saludarlo, mi compañera lo grabó con el celular. Estábamos sorprendidos, no sabíamos ni qué estaba haciendo. Después nos enteramos de su campaña. Yo me quedé parado, me vino a saludar como si fuéramos hermanos y no lo somos", comentó a PERFIL entonces el canillita.

El kiosquero que le rechazó la mano a Macri: "Le cantaron la marcha peronista y se tuvo que ir del lugar"

"Le dije que no era bienvenido y me dijo ‘¿ah no? Igual dame la mano’, le dije ‘ni en pedo te doy la mano’. Y entonces me dijo ‘lo lamento por vos’, eso nada más. Después un viejito le dijo algo así como ‘si me das de comer te voto’, y es ahí donde mi compañera le gritó ‘con la que te robaste danos de comer’", detalló.

“Hace un rato, en su lugar en el mundo, Ituzaingó, dejó de latir el enorme corazón del querido 'Mingo' Gulone, el compañero socialista de todas las horas. Quizás muchos lo recuerden como el diariero que en un episodio de dignidad personal y valor cívico le negó el saludo a un hipócrita Macri en campaña. Pero Mingo fue mucho más que ese gesto ejemplar”, lo evocó en redes sociales Oscar González, referente de Confederación Socialista.

De acuerdo a la información brindada por quienes lo conocieron, Gulone era un socialista “de fuertes convicciones”. En esa línea, algunos usuarios de Twitter lo despidieron con afectuosas palabras: “Para quienes tuvimos el honor de militar a su lado, se fue un socialista íntegro, valiente y digno. Un enorme abrazo a Marisol, familia, amigxs y compañerxs. Lo vamos a extrañar mucho. HLVS”.

