Los salarios emocionales son tendencia en la nueva realidad laboral

El bienestar es una palabra que nos remite a una meta. Es casi una utopía de la que nos gusta mucho hablar, pero de la que tenemos poca experiencia.

Para alcanzarla, la clave está en la virtud, esa capacidad de sostener en el tiempo determinadas actitudes, acciones y perspectivas que edifican realidades desde ciertos valores.

El bienestar no es algo a perseguir sino una forma de construcción no solo en lo personal, sino también en lo laboral, y es allí donde radica el mayor desafío. El coaching ayuda a llevar adelante ese proceso de cambio, cada vez más relevante en comparación con los beneficios económicos.

¿Qué es el salario emocional y por qué los trabajadores lo priorizan frente al sueldo?

En la actualidad, muchas organizaciones reconocen la necesidad de construir un clima laboral que se sustente en el bienestar de sus colaboradores, y que eso se convierta en un atractivo tanto para quienes ya forman parte como para atraer nuevos talentos. No se trata de ofrecer una sensación de confort, sino más bien un clima de bienestar. Esto implica consolidar un entorno transparente que facilite el fortalecimiento de los vínculos laborales y de los equipos, alentándolos a buscar su mejor versión profesional y personal. Aunque, en realidad, casi todo se reduce a enfrentar el agotamiento de la división entre lo profesional y lo personal.

Hoy las personas que trabajan se perciben íntegramente, saben que el tiempo y el valor de sus servicios son inseparables en su vida personal, por lo tanto, buscan organizaciones que compartan esa visión.

Según un informe del IBM Institute for Business Value, en el que se entrevistó a decenas de miles de ejecutivos, colaboradores y consumidores de todo el mundo, se destacaron 5 tendencias para el 2022 en el mundo laboral. Una de ellas tiene que ver con el capital humano y una mirada hacia dentro de las empresas para valorar y priorizar el bienestar de las personas. En la encuesta se remarcó que aproximadamente 1 de cada 4 personas afirmó que no creía que su empleador se preocupe por su bienestar mental y físico; y casi 1 de cada 3 no pensaba que su empleador se preocupe por su bienestar financiero.

El 84% de los argentinos quiere más flexibilidad en sus horarios de trabajo

Por otra parte, a partir de la pandemia de COVID-19, las ganancias no financieras comenzaron a ganar más importancia. En esta línea, según una encuesta de Cuponstar entre 500 compañías del país, 6 de cada 10 personas priorizan los beneficios emocionales por encima de los económicos.

Esta realidad propone un cambio de perspectiva en la construcción del vínculo de las organizaciones con los colaboradores. Propicia una retroalimentación mutua donde ambas partes se potencian comprometiéndose con su crecimiento. De este modo, esta cultura plantea una renovación en la forma de contratar, nutrir y convivir con los talentos, al propiciar un enriquecimiento del ambiente laboral y un crecimiento general de la organización desde un propósito claro.

Para dar este salto, las organizaciones y sus líderes deben pensar de manera diferente el bienestar y plantearlo a través de un enfoque holístico. Es ahí donde el coaching se convierte en una disciplina idónea para hacerlo al repercutir en la mayoría de las áreas en las que incide.

Cuáles son los beneficios fuera del salario que ensayan las empresas para "enamorar" talentos

Mediante el coaching se puede establecer un enfoque que contemple una fuerza laboral con generaciones y demografías diversas, y brindar un espacio a las organizaciones para trabajar sobre una estrategia específica y medible. De esta manera, se pueden abordar oportunidades concretas a cada organización y a cada colaborador.

El bienestar es la cultura que sostiene el trabajo cotidiano. Una cultura que incentiva el desarrollo de talento, que cuida la salud mental y emocional de los colaboradores, al fidelizar primero a su gente y luego a sus clientes. Ese es el éxito real y perdurable. Con el coaching se potencian las mentalidades predispuestas al crecimiento, y cuando se logra ese objetivo, se generan espacios de innovación y transformación que consolidan el progreso de la organización. Porque un clima laboral sostenido en el bienestar habla mucho de la concepción de recursos humanos que tiene un lugar, y eso a su vez, es algo que impacta en la forma de co-crear la sociedad en la que vivimos. Quien invierte en el bienestar de sus colaboradores está contribuyendo a algo mucho mayor: abrir el camino a una nueva realidad laboral.

* Anna Rodríguez Hernández. Abogada y Coach, Universidad CEU San Pablo (Madrid). Fundadora y CEO de Wynit.