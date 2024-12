Beatriz Sarlo fue un norte

En mis 5 minutos de fanatismo populista, una sola cosa me devolvió el principio de realidad: Beatriz Sarlo. No pude oponerme a sus críticas. Si ella estaba del otro lado, quizá yo no estaba tan de este. O no entendía bien lo que pasaba.

Fue un norte leerla desde mis momentos iniciales en la Universidad. Me hizo dudar, que a la larga es pensar. No le regalaba nada a nadie. Quise que presentara mi novela Estrógenos y le escribí un mail pidiéndoselo. Se negó sin vueltas. Era seca y sabía decir que no. Pero nada hizo tan bien como pensar sola y escribir.

La mujer intelectual más trascendente de nuestra época. Nunca se embanderó con nada. Seguirá siendo un norte.