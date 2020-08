Cómo fue la reprogramación

Fabián Medina*

Desde antes de asumir el actual gobierno ya sabía que uno de los principales problemas a resolver sería la deuda externa del país, puesto que en diciembre de 2015 era de U$S 90 mil millones y en octubre de 2019 la misma ya ascendía a U$S 280 MM con dos agravantes: 1- que se volvió a incorporar el FMI, que en 2015 no existía, y con el préstamo mas grande su historia a un país y; 2- entre 2016 y 2017 la misma se incrementó en el orden de los U$S 130 MM cuando el Honorable Congreso de la Nación solo autorizó 16MM para pagar la sentencia de los hold-outs (fondos buitres) que no habían reprogramado en 2005 ni en 2010. Con esos parámetros podemos decir sin problemas que el dilema de nuestro país no solo fue el monto de la misma sino también los cortos plazos de pagos de la misma lo que la tornaba inviable para cualquiera.

Cuando el gobierno asumió el 10 de diciembre pasado la designación como Ministro de Economía del Lic Martín Guzmán fue al efecto de llegar a una cuerdo con los titulares de los bonos bajo Ley Extranjera. A fines de marzo pasado se solicitó a la SEC un permiso para el canje de cerca de U$S69 MM, mientras que cerca del 10 de abril se pidió una extensión del anterior para U$S 20 MM adicionales; por ende, el canje de deuda a realizar sería de casi 90 MM. A mediados de abril comenzó el proceso de reprogramación por el cual se comunicó la quita dividiéndola entre capital e interés pero que si reuníamos ambas propuestas la real era directamente una quita del 47% , para entenderlo mejor se iban a pagar 53 dólares por cada 100 adeudados ya en abril pasado. El proceso se fue estirando como consecuencia que tras de nuestro país existen aún hoy cerca de 40 países más en situación para reprogramar encontrándose por Sudamérica tanto Chile, Ecuador, Colombia como Perú y Uruguay. De ellos el único que reprogramó antes que Argentina fue Ecuador pero era por un monto de 5MM.

Desde fines de mayo el número real de la quita se encontraba aprobado en 53 dólares a pagar cada 100 adeudados, pero ante un mal asesoramiento realizado adrede al Ministro Guzmán estuvo a punto de zozobrar cuando le sugirieron que se plantara en 50 en lugar de 53. En ese mismo momento y advertido de la situación el Sr Presidente tomó las riendas de la misma por un momento y los volvió a poner en sintonía, pero Larry Fink de Blackrock ya había dispuesto que buscaría por lo menos 5 dólares adicionales sobre lo adeudado. Ante esos tironeos se les pidió a los acreedores que remitieran una nota comunicando la decisión puesto que así quedarían expuestos quienes hicieron esa pequeña treta privilegiando su interés personal ante que el del país y su población. Como resultado de lo anterior quedó firme el número del porcentaje del interés a descontar, en forma concomitante con ello quedó en evidencia quienes jugaron sucio y para complacer a los acreedores accedió a mover casi 60 días hacia adelante la fecha de los nuevos bonos con lo cual se termina pagando 54 en lugar de 53 dólares. Ante este esquema blackrock seguía con su postura soviética de negociación rígida, pero ahí fue cuando le comunicaron desde nuestro país que como eran los únicos en negarse se aplicarían las Cláusulas de Acción Colectiva para el porcentaje de aprobación y para conseguir el mínimo de 75 % se utilizaría la llamada Pacman por lo cual se eliminan de la renegociación los bonos que posee en su cartera Blackrock con lo que se llega cómodamente al 95% de los acreedores.

Con esa situación a la vista y sabiendo que quienes aprueben la propuesta ya cerrada cobrarían desde enero y julio de 2022 en adelante aunque sea sumas mínimas desde nuestro país, mientras que quienes se sumen luego empezarían a cobrar bajo cualquier concepto recién desde 2025 es que Blackrock acepta la propuesta de nuestro país en el día martes. Luego de conocerse la noticia en el término de solamente 1 hora el riesgo país bajo 200 puntos básicos y los ADR + bonos nacionales en el exterior subieron entre 10 y 17%; hoy la situación se volvió a repetir e incluso en lo local se desinfló el dólar blue en $8 mientras que el CCL y el Bolsa bajaron de $ 5 a 7, respectivamente. Tal cual como confirme a fines de mayo pasado en diversos medios la quita real fue del 46%.

Este fue el primer paso dado por el gobierno nacional en cuanto a la reprogramación, en cuanto al paso siguiente es reprogramar las fechas de la deuda con el FMI, lo cual será mucho más fácil porque el organismo necesita una fecha de cobro cierta de nuestro país para no entrar en un proceso de cuasi quiebra consecuencia que esos 45MM representan cerca del 50% prestable del organismo. Pero como punto sorpresa hoy todos los fondos que accedieron a la propuesta les solicitaron a los pequeños tenedores de deuda argentina que accedan y aprueben este canje, con lo cual el monto total de la negociación a extiende delos 90 MM a casi 230 MM y en el global nuestro país tendría una quita real en toda su deuda de un 40% pagando 138MM de bonistas privados más los 45 MM del FMI generando un ahorro final de U$S97MM pagaderos fuertemente a partir de 2025.

*Economista y tributarista.