Cómo manejar la angustia de los adolescentes en cuarentena

Transitar la adolescencia no es fácil y hacerlo en pandemia, menos aún. Por eso, no deberíamos hablar de adolescentes de la misma manera que nos referimos a niños y adultos. Ya pasaron más de cien días de cuarentena y cada vez son más los adolescentes y jóvenes adultos que consultan con terapeutas sobre la ansiedad, la angustia y el estrés que les genera el encierro. El adolescente sufre mucho; se siente no entendido, no comprendido. Y si bien ya de por sí vive encerrado (en su habitación, por ejemplo), en cuarentena la angustia surge por no ver a sus amigos, no ir a la escuela o la facultad; por perder sus vínculos, sumado a que la mayoría padece la convivencia con sus padres.

Toda esta problemática surge, ya que en general el hablar, conversar y hacerse cargo de los vínculos en casa, que no son los ideales, nos saca de nuestra zona de confort. De ahí que les proponemos a los padres mejorar la comunicación y usar las palabras para acercarse a sus hijos. Les enseñamos a ser menos autoritarios y les sugerimos que vayan por el camino del consenso.

El distanciamiento social podría afectar la salud mental de los adolescentes

Por otro lado, pensando en la apertura de la cuarentena, el miedo a salir de casa en los próximos tiempos, les preocupa y ocupa a los adolescentes de forma distinta al resto. No nos olvidemos que el sentimiento constante durante esta etapa es no encajar con nadie ni en ninguna parte. El refugio más buscado y elegido por ellos es estar con sus pares. La salida de casa para nuestros jóvenes es, en este punto, menos temerosa que para el resto de las edades. Saldrán corriendo a buscar a sus amigos y compañeros.

Habrá adolescentes con mucha ansiedad o no, otros quizás con baja autoestima o con gran necesidad de reconstruir vínculo con sus padres, que fue involuntariamente dañado por la "híper presencia" en más de cien días de convivencia. Otros estarán estresados (o no tanto) y otros tantos con tristeza o alegría, por qué no, por la llegada del final de una cuarentena estricta. Otro mundo les espera, con lo bueno y lo malo nuevamente.

Cuarentena y adolescentes: ¿la franja etaria olvidada?

Como profesionales de la salud mental seguiremos atentos a los nuevos desafíos de esta etapa. Propongo no dramatizar, estar atentos como siempre a la prevención de situaciones límites y evitando la toma irresponsable de psicofármacos. Así como adolescen, cuentan con una capacidad de adaptarse y evolucionar, admirable y necesitan fundamentalmente que confiemos en ellos y estemos ahí cuando nos necesitan.

Enredados brinda atención gratuita online o telefónica a adolescentes y jóvenes adultos, con el objetivo de mejorar la convivencia. Para los padres también brindamos ayuda y contención en este proceso de crecimiento e inestabilidad emocional de sus hijos, ya sea a través de terapias individuales o familiares o por medio de talleres sobre sexualidad, drogas, alcohol, nutrición, entre otros.





* Psicóloga de Enredados.psi, Instagram @enredados.psi.