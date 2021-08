DEGs y pagos

Si bien desde el mes de agosto de 2020 conocimos la intención del Fondo Monetario Internacional de entregar a sus miembros un total de U$S 650 MM de acuerdo a su participación en el organismo correspondiéndole a nuestro país cerca de U$S 4 MM que poseerían una financiación muy especial y de larguísimo plazo -tal cual loa delante en distintos medios, incluso tv en octubre del año pasado, durante los últimos 2 meses nos encontramos con novedades muy importantes al respecto. Primero, no eran el equivalente a 4 MM sino 4350 millones de dólares; y finalmente que en lugar de una financiación muy especial con plazos inconmensurablemente largos pasan a ser fondos no reembolsables.

Llegan los US$ 4.355 millones en DEGs del Fondo Monetario Internacional

Bien, con todo esto y tomando nota de la soberanía propia de los fondos en aquellos países que los recibieron es que el FMI hizo recomendaciones sobre ellos para que sean resguardo de valor o como la denominamos en el normal desenvolvimiento del tema económico “Reservas en el BCRA” o en su defecto para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19 desde el mes de marzo del 2020.

Covid-19 en Argentina: registran 6135 nuevos casos y 257 muertes

De acuerdo a que el plan de facilidades extendidas con el FMI a 10 años pagaderos desde 2026 en adelante en 10 cuotas iguales, semestrales y consecutivas ya se encuentra cerrado solo faltando anunciarlo en caso de ser necesario y en consonancia con lo que dictamine sobre los acuerdos firmados con Argentina en el 2018 por la oficina de evaluación de créditos del mismo Fondo (IEO sus siglas en inglés) lugar donde se encuentran desde el 15 de enero próximo pasado. Por ello, es que todos los pagos que deban hacerse al organismo internacional se encuentran incluídos en el “plan de facilidades extendidas” y como no deberían realizarse a este momento es que se estima que de esos 4350 millones quedarán en las reservas más de la mitad de ellos y en conjunto con el remanente de exportaciones+retenciones al 31/12/2021 tendríamos un nivel de cerca de U$S 50MM en ellas.

Aunque volviendo al “plan de facilidades extendidas” si bien es de 10 años, que es el máximo que permite el organismo de crédito a hoy, para el caso que en el futuro se permitan plazos mayores nuestro país podría acceder en forma automática a esa prolongación de plazos recalculando el monto de las cuotas a abonar.