El FMI espera el plan de "mediano plazo" del Gobierno mientras aceleran las negociaciones

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, confirmó que después del receso por navidad y fin de año, se retoman las negociaciones por un nuevo programa entre la Argentina y el FMI. Se negocia un acuerdo de facilidades extendidas que puede ir "de 7 a 10 años", según indicó el representante por el Cono Sur ante el organismo, Sergio Chodos.

"Las autoridades continúan el trabajo para diseñar su plan de mediano plazo y discutiendo las medidas específicas para su funcionamiento", detalló Rice sobre el estado actual de la negociación. "Trabajan para poder lograrlo con apoyo político y social. Compartimos la visión con las autoridades (argentinas) que se necesita un balance de políticas para restaurar la confianza, proteger a los más vulnerables, lograr la estabilidad y sentar las bases para un crecimiento sustentable e inclusivo", agregó el vocero.

Retoman negociaciones con el FMI y no descartan que lleguen fondos frescos

El programa busca renegociar US$ 44 mil millones que se otorgaron al Gobierno de Mauricio Macri, aplazar los pagos iniciales y estirar los repagos. Según indicó Chodos el fin de semana en declaraciones a AM 750, "no hay apuro" por cerrar un acuerdo, aunque "sería bueno cerrar antes de mayo" cuando se abra el frente de discusión por la deuda con el Club de París.

El representante del ministerio de Economía no descartó que pueda haber fondos frescos atados al nuevo programa pero advirtió que no se utilizarán para financiar la fuga de capitales.

Por otra parte, Rice reconoció que "Argentina enfrenta el desafío de la pandemia, como muchos otros países, y el desafío humanitario y de salud que eso genera". Argentina podría solicitar también fondos para la recuperación económica, ya que el FMI tiene líneas especiales por la emergencia sanitaria a los que el país no recurrió hasta ahora.

Sergio Chodos: "La brecha cambiaria preocupa al FMI"

"Nuestras conversaciones con las autoridades argentinas continúan. Esas discusiones entre el Gobierno argentino y el equipo del FMI continuarán en este período" que acaba de comenzar, dijo Rice durante la primera conferencia de prensa del año. "Esperamos que el ritmo de las reuniones, todas virtuales, aumente en las próximas semanas", indicó.

El vocero del organismo que dirige Kristalina Georgieva además señaló que habrá en un par de semanas una nueva actualización de las perspectivas económicas mundiales, a través de las actualización del tradicional informe WEO. En la última estimación pronosticó una caída del PBI de Argentina del 11,8% en 2020 y una recuperación de 4,9% en 2021.

La negociación también espera la definición por parte de la futura secretaria del Tesoro de los EE.UU., Janet Yellen, de los interlocutores para el FMI y la Argentina, algo a lo que también está abocada Georgieva. Las designaciones llegarán tras la asunción de Joe Biden como presidente, el próximo 20 de este mes.

PV