Desfilar… ¿para qué?

La cosa pasa por el respeto de los organizadores del evento (los militares). Sucede que, en fiestas patrias anteriores, los que combatieron en Malvinas desfilaron cerrando el acto, un lugar de privilegio según el protocolo, pero pisando la bosta de los caballos que iban adelante. Hubo y hay formas de evitar eso, pero ahora lo elegido fue sacarles el lugar de honor que protocolarmente les corresponde.

Si fuera poco el evidente destrato, se propone que los Veteranos desfilen “rápido” y sin mucho espacio entre fracciones. Veteranos de guerra, muchos con problemas para caminar, ni que hablar de los mutilados, y la enumeración podría seguir. ¿Dónde está entonces ese lugar de privilegio que antes fue mal organizado y ahora parece peor?

Incluso, para ingresar a la zona de reunión deberán presentar la medalla que les otorgara el Congreso Nacional, cuando la misma se puede comprar por internet. Sencillamente otra bosta.

Además, el desfile del regreso, el del encuentro con la sociedad, el exclusivo, nunca se hizo; nada tiene o tuvo que ver con el resultado de la guerra. Está comprobado desde hace años que un evento de esas características hace muy bien sobre las tropas combatientes; hasta los Romanos practicaban con sus legionarios el “ingreso a la tribu”. Era el abrazo del pueblo a sus soldados, y evitaba males mayores en su salud y en su sociabilidad.

Coincidentemente, el abrazo ciudadano simbólico a los Veteranos, que hoy día se pretende estimular desde el Ministerio de Defensa a través de la Resolución n° 553/2024, llega excesivamente tarde y laxo, y si bien lo firma el Ministro, no fue su idea, le llego del sector castrense.

Lo pretenden con medidas tal vez bien intencionadas, pero que no hacen a las soluciones de la problemática actual de este sector social. Me refiero a medidas como este desfile, los convenios por reservas de estacionamientos, la nueva jura de la bandera de hace unos días y alguna otra que fluya.

Por eso, desde la Coordinación de Veteranos del Ministerio de Defensa, hacen hincapié en que se “fomente permanentemente el sentido de pertenencia de los Veteranos de la Guerra de Malvinas con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y difundir la Gesta de Malvinas a fin de otorgarles un reconocimiento integral del servicio prestado a la Patria, e incorporar el concepto de ‘Abrazo Ciudadano’ a la relación de la ciudadanía con el Veterano”.

Con tantos Veteranos que se han suicidado (el 1° ocurrió el 24 de junio de 1982), con tantos otros que están padeciendo enfermedades y con todos los que sobreviven a la guerra mayores de 60 años, en quienes el conflicto bélico y los golpes de la vida están pasando factura, el Estado Nacional sigue ocupándose de lo urgente y no de lo importante"

Ahora dicen “pertenencia”, pero subestimaron y menoscabaron durante años a los ex soldados Veteranos de guerra, es evidente que pretenden quedar mejor parados y vaya a saberse si no hay algo más detrás de todo. Si hubiera una responsable autocrítica desde el sector castrense, con todo lo mal, lo poco y lo no hecho, sus intenciones serían creíbles.

A tantos años de aquel otoño de 1982, con tantos Veteranos que se han suicidado (el 1° ocurrió el 24 de junio de 1982), con tantos otros que están padeciendo enfermedades y con todos los que sobreviven a la guerra con edades de más de 60 años, en quienes el conflicto bélico y los golpes de la vida están pasando factura, el Estado Nacional sigue ocupándose de lo urgente para los Gobiernos y no de lo importante para los que combatieron en Malvinas.

La cobertura médica brindada a los Veteranos de guerra es una mueca agónica, pero no de ahora, sino desde siempre. Esto es lo importante a mejorar, pues fallece un veterano por día en promedio. Ese es el resultado de tanta desidia e indolencia durante tantos años.

De hecho, tardaron 22 años en establecer un centro de atención médica psiquiátrica, estaba en la CABA –lejos para los del interior del país- y arrancó solo para los Veteranos del Ejército. Durante todo ese tiempo los suicidios eran casi una constante. Mucho mas acá en el tiempo lo ampliaron a todas las FF.AA., pero la atención siempre fue deficiente antes y después, y el interior del país siguió quedando lejos.

Se debe recordar que la inmensa masa de Veteranos es de ex soldados, y solo una parte son cuadros militares; y si bien desfilarían todos juntos, sin los primeros los otros serian un número pequeño. Muchos Veteranos desfilarán, lo harán por motivaciones distintas, pero esa algarabía de un rato, de sentirse reconocidos, de recibir una parte de lo que no se les dio nunca les hace bien. Lo triste sería que fueran nuevamente utilizados para un espurio fin, de algunos militares y/o del Gobierno.

Todos, los militares, los políticos, los Veteranos de guerra, hablan de Patria, pero muchos se olvidan que ella se construye con el sacrificio de todos"

Habrá otros que no lo harán, sus razones serán atendibles y bien plantadas en tanto no estén manchadas de ideología, aunque ya algo de eso lamentablemente puede verse entre algunas de las ONG que agrupan a los Veteranos. Nuestro país sigue dividido en unos contra otros (cuando lo lógico sería unos y otros), esa división mantiene vivosun antagonismo y una soberbia que hace subestimar al otro, anularlo.

Todos, los militares, los políticos, los Veteranos de guerra, hablan de Patria, pero muchos se olvidan que ella se construye con el sacrificio de todos, y este 9 de Julio ella cumple años, y otros muchos de ellos están viendo quien escupe más lejos, quien marca una mayor diferencia, en definitiva, quien es más miserable que el otro.

Yo soy Veterano de Guerra también, y no desfilo pues estoy cansado del manoseo de las autoridades políticas y militares. Llevo esperando más de 42 años y nunca nada se hizo bien. Alguna vez y para siempre, todas esas autoridades, deberían ponerse en los zapatos de los que como soldados combatimos en Malvinas.

*Ex soldado Veterano de Guerra, autor de “las dos heridas de malvinas – La que provocó la guerra y la que la indiferencia social dejó

(La post guerra de Malvinas 1982/2020)”.