El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que para el Día de la Independencia volverán los desfiles militares, una celebración que no se realizaba desde hace cinco años. Del acto por el 9 de Julio participarán más de seis mil hombres y mujeres de las tres Fuerzas Armadas, de seguridad y los Veteranos de la Guerra de Malvinas, que han reconocido el gesto para encabezar las filas en la convocatoria.

El mismo se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y comenzará el martes 9 de julio a las 10.30. Será desde el cruce de Libertador y Agüero y y se extenderá por toda la avenida hasta la calle Olleros. A través de un comunicado de la Oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra, se informó que "el tiempo acotado para la ejecución del desfile es de dos (2) horas", que incluye la marcha de todas las fuerzas.

El Gobierno confirmó que habrá un desfile militar encabezado por Javier Milei para el 9 de Julio

Esto se debe a la agenda del presidente Javier Milei, que el lunes 8 de enero viajará a Tucumán para realizar una vigilia en la que luego de las 00 horas firmará el "Pacto de Mayo" con gobernadores en la Casa Histórica de esa provincia. En la madrugada del 9 de julio volará a la Ciudad de Buenos Aires y en la mañana estará presente en el Tedeum en la Catedral Metropolitana y luego en el tradicional desfile.

Por ese motivo, el escrito "recomienda rapidez en los movimientos dejando mínimos espacios entre facciones". Añade además que detrás de los veteranos "desfilarán nuestras Fuerzas Armadas y deben pasar en el tiempo total asignado" y aclara que "no están autorizadas otras agrupaciones no reconocidas como Veteranos de Guerra por el Ministerio de Defensa".

En ese sentido, señala que es "importante cumplir" con el pedido del tiempo, "para que en futuras convocatorias se permita a los Veteranos de la Guerra de Malvina (VGM) iniciar el desfile".

En diálogo con este medio, el excombatiente Ramón López, Presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, manifestó que la convocatorai "está perfecta, ya que antiguamente pasaban los caballos y después los veteranos, esta es la primera vez que vamos a estar adelante".

"También nos parece perfecto que nos hayan tenido en cuenta para desfilar el 9 de Julio después de tanto tiempo", comentó, al mismo tiempo que añadió que en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia "tuvieron que entrar un poco de prepo porque no estábamos en el organigrama".

Acerca de las recomendaciones, contó que les adelantaron que no podrán llevar pasacalles o maquetas y que les pidieron llegar temprano y llevar documento. "Es por una cuestión de que no haya provocaciones ni malos entendidos, me parece bien que se haga en el marco del respeto", dijo.

"Nosotros desfilamos adelante y después de que pasemos empieza el gran desfile militar. Los familiares van a estar en el palco y van a ser homenajeados también. La idea es que en todos los actos patrios se sigan haciendo desfiles y como en todo el país hay veteranos seguro es para que después también podamos participar con ellos", precisó López, que integró el Batallón de Infantería de Marina N°5 de Río Grande.

El apoyo de los Veteranos

En tanto, el Coronel Jorge Zanella, veterano de guerra y actual responsable de la Oficina de Coordinación de Veteranos y Veteranas de Malvinas.del Ministerio de Defensa, expresó que una de las cuestiones que siempre plantearon los excombatientes era "pasar desfilando en frente del Presidente", algo que generalmente no se daba ya que a su turno "la Máxima Autoridad ya se iba del palco".

"Pasar adelante implica algunas diferencias porque atrás hay miles de efectivos que también quieren pasar frente a la Máxima Autoridad", añadió. También comentó que "hay dos formas de desfilar: quienes no están agrupados a ninguna asociación que desfile con la fuerza con la cual concurrió a Malvinas, y quien esta en alguna agrupación pasa con ella en conjunto".

"Es importante que el pasaje sea relativamente rápido porque las Fuerzas Armadas también tienen derecho a pasar frente al Presidente, la recomendación es que el paso sea continuo y compacto", puntualizó. También afirmó que desde las agrupaciones más importantes de Veteranos "en general están apoyando el desfile y le dan libertad a sus asociados a que decidan ellos mismos si asistir o no".

Fuerzas Armadas: confirman aumentos en el aguinaldo y un nuevo beneficio para los veteranos de Malvinas

Por otro lado, desde el medio Urgente24 indicaron que la intención de los organizadores es que el grueso de los VGM se integre por fuerza y no por las filas del Centro de Veteranos al que pudieran formar parte. En ese sentido, comenta que algunos de ellos podrían manifestarse en las inmediaciones al acto en territorio porteño.

"No se descarta que hagan oír sus reclamos, en especial los autodenominados Veteranos Continentales, quienes no perciben pensión de guerra ni distinciones honoríficas", sostiene sobre este grupo, a los que podrían sumarse otros que puedan tener diferencias ideológicas con el Gobierno de Javier Milei.

Fomentar el reconocimiento

Al ser consultado sobre si desde el área que conduce consideran un gesto de reconocimiento la convocatora a encabezar el desfile, el Coronel Zanella afirmó positivamente y explicó que después de pasar "estarán a un costado para que después las Fuerzas Armadas les rindan honores" en un sector asignado. Esto también explica la idea de que el resto de las fuerzas desfilen después de ellos, para homenajearlos.

Zanella además recordó que el Ministerio de Defensa implementó, a través de la Resolución 599/2024, publicada en el Boletín Oficial, la creación o disposición de espacios de estacionamiento vehicular de uso exclusivo y prioritario para Veteranos de Guerra de Malvinas.

La decisión oficial incluye a las "unidades y hospitales militares del país, y organismos dependientes del Ministerio" con el fin de “garantizar las condiciones de vida dignas a los héroes de la Patria” y posteriormente se hizo extensivo a otros lugares, como supermercados, tras la firma con la empresa Cencosud.

La resolución expresa que se “fomente permanentemente el sentido de pertenencia de los Veteranos de la Guerra de Malvinas con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y difundir la Gesta de Malvinas a fin de otorgarles un reconocimiento integral del servicio prestado a la patria, e incorporar el concepto de ‘Abrazo Ciudadano’ a la relación de la ciudadanía con el Veterano”.

