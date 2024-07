El Gobierno confirmó que habrá un desfile militar encabezado por Javier Milei para el 9 de Julio

En el Día de la Independencia, fecha en la que se firmará el demorado "Pacto de Mayo", el presidente Javier Milei participará del tradicional desfile militar que se llevará a cabo después del Tedeum en la Catedral Metropolitana. Así lo confirmó el Gobierno nacional, sobre los preparativos para conmemorar el 208° de la declaración de la Independencia.

El desfile se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y comenzará el martes 9 de julio a las 10.30. Será desde el cruce de Libertador y Agüero, en la zona del Museo de Bellas Artes, y se extenderá por toda la avenida hasta encontrarse con Olleros, en las inmediaciones de la estación Lisandro de la Torre.

La información fue difundida por la cuenta oficial en la red social "X" de la Oficina del Presidente de la República Argentina, a través de un flyer promocional. Según el cronograma, el líder libertario participará primero del Tedeum antes de comenzar el desfile junto a los Granaderos a Caballo y su Gabinete.

“Traé tu bandera y festejemos todos juntos nuestra libertad”, publicó el ministro de Defensa, Luis Petri, citando el mensaje en la plataforma antes conocida como Twitter, haciendo una invitación a los argentinos para participar de la fecha festiva.

"El evento tendrá unas dos horas de duración. Junto al Presidente van a desfilar veteranos, las fuerzas armadas y de seguridad", indicó una fuente cercana de la organización a este medio.

El lunes 8 de julio el Presidente viajará a Tucumán para la firma del "Pacto de Mayo" en la Casa Histórica de esa provincia, donde el anfitrión será el gobernador Osvaldo Jaldo. El acuerdo estaba estipulado para ser rubricado en mayo luego de la aprobación de la "Ley Bases" y el Acuerdo Fiscal, pero tras distintas idas y vueltas, el Congreso terminó consiguiendo luz verde en el Congreso a fines de junio.

Milei convocó a los distintos mandatarios provinciales, expresidentes, legisladores, empresarios y distintos sectores de la sociedad para la firma de los 10 puntos que impulsa el economista libertario sobre el que se deberán construir futuros consensos.

"El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fueras que integran el arco político están invitados", había expresado al respecto el Jefe de Estado, en una entrevista con la señal TN. Además, adelantó que "En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo".

De esta manera, se estima que el Presidente estaría volando de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires a la 1.40 de la mañana del martes, para posteriormente continuar con los festejos del Día de la Independencia Nacional.

Ausencia de Javier Milei en la cumbre del Mercosur

Asimismo, ese mismo 8 de julio se llevará a cabo en Asunción del Paraguay la Cumbre de Presidentes del Mercosur, bloque económico del que Argentina forma parte junto a Brasil, Uruguay y Paraguay, a la cual Milei decidió finalmente no asistir.

“Por cuestiones de agenda no va a ir a la cumbre del Mercosur como tenía previsto días atrás para evitar una sobrecarga en la agenda”, comentó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

