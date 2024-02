Un Gatopardo detrás de la “Gesta de Malvinas”

Hace unos días, se nombró como Subdirector de Gesta de Malvinas del Senado de la Nación, a un oficial retirado del Ejército Argentino que también es Veterano de Guerra por haber combatido en Malvinas en 1982, el Coronel Esteban Vilgre Lamadrid.

Un militar con probadas muestras de entereza en el combate, según muchos de los hombres que sirvieron bajo su mando. Un militar de esos que deben ser considerados, y que ocupo muchos destinos dentro de los tantos que el Ejército Argentino tiene para su personal.

Uno de ellos fue el Centro de Salud Mental de las Fuerzas Armadas como Director, lugar este último desde donde se dijo que atendían la salud mental de los que combatieron en Malvinas. Cruel eufemismo, si los hay.

Un pretendido lugar de sanación que apareció tarde en el año 2004 (22 años después de la guerra), bastante mal organizado y gestionado. Mucho más adelante en el tiempo este Coronel aparece al frente del mismo desde una faceta directiva.

Trabajó seguramente con muchas buenas intenciones, pero alejado de la cruda y asquerosa realidad a la que las Fuerzas Armadas argentinas sometieron a sus Veteranos de Malvinas desde 1982, y no creo que ignorara esa situación. Él fue la cara, el representante del Estado Nacional en esos asuntos, no estuvo ahí a título personal, era su destino dentro de la organización castrense y como tal procedió.

A 41 años del fin de la Guerra de Malvinas, ¿terminó el conflicto?



Su labor dio frutos quizás, pero no con la incidencia ni con la profundidad que hubiera sido necesaria, tal vez por ser mucha apariencia.

Quedó claro que con una profusa comunicación no se hace mucho en esos temas, hubiera sido necesario patear alguna puerta o sacudir algún escritorio como para que sus jefes (militares y/o políticos) hicieran lo que había que hacer, pero no ocurrió. Su impronta simpática y hasta entradora fue notoria pero no determinante ni totalmente solucionadora. En definitiva, como mi abuela decía: “el camino al infierno estuvo y está plagado de buenas intenciones”.

Por caso, el mismo Coronel expresó que “nunca un paciente nuestro cometió ni siquiera el intento de suicidarse”, y como dije, él no estaba a título personal en ese puesto; así que el “nuestro” es el Ejército Argentino y hasta las otras Fuerzas Armadas también, por más que intente mostrar como que fue durante una gestión (sea la de él o la de cualquiera).

Hay muchos ejemplos para contradecir la frase que dijo el Coronel. Solo desde la creación del organismo hasta el año 2020 recabé más de treinta casos de suicidios, aunque se sabe que son muchos más. Hayan sido o no pacientes, eran Veteranos de Guerra que el Estado Nacional debió atender, una ley así lo establecía y nadie se avino a cumplirla, el parece que tampoco.

Pero dos casos de Veteranos de Guerra bastan para poner blanco sobre negro: Antonio O. Famulari, fue reconocido con incapacidad psiquiátrica y era atendido en el Hospital Militar de Campo de Mayo, allí fue internado una última vez y ahí se suicidó en abril de 1995 con un arma que el mismo ingreso. Gustavo A. Domenichelli concurrió a ese nuevo organismo para la salud mental de los Veteranos de Guerra para junio de 2008,estaba bajo tratamiento desde hacía varios años, salió de ahí y fue para su casa donde se suicidó al llegar.

Villarruel incorporó al Senado a Nicolás Kasanzew, ex corresponsal en la guerra de Malvinas

¿Sobre casos como estos el Coronel mencionado se refirió a que no tuvieron? Pareciera que no supo cómo fue la verdad del estropicio ocurrido entre los Veteranos de Guerra ex Soldados, aparentemente solo mostro su elocuencia para lo que fue su gestión, que repito no era personal, él fue la cara del Ejército Argentino y hasta de las otras dos Fuerzas Armadas en ese organismo al ser el Jefe.

Por ahí dicen: El título y el puesto que tienes no valen mucho. Lo que vale es como sirves a los demás con el puesto y el título que tienes.

Los héroes “de trapo” de Malvinas necesitan una cobertura médica eficaz

La Dirección Gesta de Malvinas, fue articulada por la Presidente del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, y al frente puso al periodista Nicolás Kasanzews. Con la premisa de encarar un proceso revisionista de la historia de la Guerra de Malvinas, un proyecto importante y seguramente podrá ser enriquecedor, máxime si se considera la gran cantidad de falsas verdades, mitos y demás asuntos desmalvinizadores que pululan, hasta ideologías que buscan absorber lo que puedan del tema para distorsionarlo y contar su relato.

Sopesando los objetivos e intenciones comunicadas para esta Dirección Gesta de Malvinas, espero alcance esos cometidos y ojalá entonces que este nuevo puesto para el que fue nombrado el Coronel referido sea más conocido que su persona y que desde ese lugar se realicen cosas más provechosas que el romantizar una guerra, y se trabaje realmente por mostrar la verdad objetiva, aunque duela o moleste.

La salud de los Veteranos de Guerra sigue siendo una gran deuda pendiente del Estado Nacional y mejorarla también es “malvinizar”.

Será difícil para muchos asimilar la verdad después de tantos años de relato mentiroso y distorsivo, por ello este Coronel debe hacer las cosas mucho mejor que bien, y si no, dar un paso al costado. Ahora la Presidente del Senado de la Nación y el Director de Gesta de Malvinas, saben que este militar no fue tan especial en los puestos administrativos castrenses que ocupó.

Vehemencia y elocuencia no es sinónimo de justicia ni verdad. Y como cita Giuseppe Lampedusa en El Gatopardo "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".

*Ex soldado Veterano de Guerra, autor de las dos heridas de malvinas – La que provoco la guerra y la que la indiferencia social dejó (La post guerra de Malvinas 1982/2020)