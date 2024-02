Nicolás Kasanzew: "La gesta de Malvinas es el tónico moral para salir de esta decadencia"

El periodista y corresponsal de guerra, Nicolás Kasanzew, fue elegido por la vicepresidenta Victoria Villarruel para encarar un proceso revisionista de la historia de la guerra de Malvinas, o al menos la versión sostenida durante las últimas décadas. Una "gesta heroica" que dista de la imagen asociada a la derrota y la humillación que siguieron a la rendición argentina y que tiene consecuencias hasta la actualidad.

"La historia la escriben los que ganan". Nicolás Kasanzew es el nuevo titular de la dirección Gesta de Malvinas del Senado, según dispuso la titular de la cámara alta, Victoria Villarruel. En línea con su jefa, Kasanzew invoca la "verdad completa" (sic) pero desde otro ángulo: cuenta otra versión de lo que pasó después del desembarco en Malvinas el en abril de 1982.

Se trata de una versión que enaltece al heroicismo de una generación de combatientes que dieron todo "por amor a la patria", y que se aleja del tono de "humillación y derrota" que deja entrever la historia oficial. "La idea es llevar a toda la gente del país la información de nuestros héroes de Malvinas que tanto se ha tergiversado y ocultado en estos 40 años", dijo Kasanzew, en diálogo con PERFIL.

Operación Rosario: del heroísmo combatiente que recuperó las Malvinas al absurdo error de la cúpula militar

Una versión que distingue la estrategia inicial de los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas de lo que vino después del 2 de abril de 1982. Aquella que, con el aval de Washington, constaba en desembarcar en Puerto Argentino sólo para negociar, pero que en ningún momento planteó "defender" las islas ante un gigante naval como Inglaterra.

Una decisión que finalmente fue tomada de forma unilateral por un gobierno dictatorial en caída libre, embelesado por la algarabía popular tras el éxito de la Operación Rosario. "Lo ha contado el almirante (Juan José) Lombardo. La idea era solamente la toma de Malvinas, sin defensa posterior", dijo Kasanzew.

"Galtieri jamás hubiera osado ir a la guerra contra la OTAN. Cayó en la provocación inglesa y después el pueblo argentino plebiscitó la guerra", agregó, con un guiño a una supuesta traición de un Estados Unidos, entonces aliado de la dictadura argentina en el marco del Plan Cóndor. "Mostraron a los argentinos como agresores para montar después una base en el Atlántico sur", añadió.

Victoria Villarruel y Nicolas Kasanzew.

Cambiar la percepción

En su nuevo rol, Kasanzew se propuso difundir "información no sesgada" a toda la población. "Victoria me dijo que quería malvinizar el Senado", detalló. En tanto, el timing de la "malvinización" que quiere encarar la vicepresidenta cobra otra relevancia en la Argentina de 2024, sumergida en una crisis socioeconómica y una feroz política de ajuste del gobierno nacional.

"La gesta de Malvinas es el tónico moral para salir de esta decadencia", aseguró Kasanzew, el único periodista de la televisión pública (canal 7) que cubrió el conflicto bélico con Inglaterra desde el terreno. También remite a la unión que generó la recuperación de Malvinas en aquel convulsionado 1982, en medio de la primavera democrática y el agotamiento del modelo económico (anclado en la desregulación financiera) impuesto la dictadura militar.

Su idea, en tanto, es "cambiar la percepción" de la memoria histórica sobre lo que pasó en las islas exponiendo las "falacias de Malvinas", que tienen que ver con la forma en que se transmitieron los hechos después de la rendición argentina. Una historia que, según Kasanzew, está tergiversada, y que atenta contra la memoria de los combatientes que van en contra del reloj biológico.

Malvinas: Reino Unido ofrece "términos comerciales favorables" para que Javier Milei "afloje" con el reclamo de soberanía

Las falacias de Malvinas

"La que buscó, provocó y desató la guerra fue Inglaterra. ¿Vos te imaginas que los generales argentinos hubieran tenido el coraje de ir a la guerra contra la OTAN? Si no se entiende que cayeron en una trampa y después no pudieron dar marcha atrás porque la población plebiscitó la recuperación de las islas no se puede entender Malvinas", opinó.

"Pero ese es solo un detalle. Hay una lluvia de ideas falaces, como que mandamos chicos a la guerra, que estábamos condenados de antemano a la derrota, o que era una guerra entre la democracia inglesa contra la dictadura argentina, cuando los ingleses fueron aliados a la guerra aliados con Pinochet, para colmo", agregó.

- ¿Por qué considera que los hechos fueron reinterpretados?

-Hubo un doble y perverso ocultamiento. Por un lado, inmediatamente después de la caída de Galtieri, los nuevos jefes del ejército decretaron que Malvinas no había existido, que había que tapar las miserias. Y el gobierno de Alfonsín trató de tapar las grandezas, que son los hechos heroicos de nuestros combatientes. Inglaterra estaba a punto de retroceder por el accionar de nuestros combatientes.

De "reclamo legítimo" a "respetar a los isleños": qué piensa Javier Milei sobre las Islas Malvinas

-¿Cuál fue el motivo?

-Hubo factores internos y externos. El tono general era degradar a nuestros veteranos. Devaluarlos de protagonistas a víctimas. Con las consecuencias que todos conocemos: centenares de veteranos se han suicidado por ese ninguneo.

Nadie se detiene a pensar o a preguntar qué edad tenían los argentinos y qué edad tenían los soldados ingleses. Si hubiera interés periodístico, científico o histórico se enterarían que la inmensa mayoría de los combatientes ingleses tenían 17, 18 años. Es un absurdo descalificar a nuestros veteranos por la edad. Haberlos humillados con esto es un insulto a los combatientes.

La dirección Gesta de Malvinas

"Estamos muy orgullosos de que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperemos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes", escribió Victoria Villarruel al designar a Kasanzew en el Senado.

El nombramiento del autor de La Malviníada generó reacciones de todo tipo, incluyendo el repudio de un sector de veteranos, como el Cecim de La Plata, que lo acusó de "negacionista" y "mercenario que respondía a la propaganda dictatorial". "No se movía más allá de las diez cuadras que tenía el pueblo en esa época, se dedicaba a armar set de entrevistas con soldados que estaban hambreados y sumergidos en pozos llenos de agua, mientras él comía torta y tomaba whisky en casas abrigadas en Puerto Argentino con la Junta Militar", indicó la institución en un comunicado.

El tuit de Villarruel.

Pero Kasanzew, cercano a grupos de veteranos y que suele ser convocado por municipios e instituciones académicas para hablar sobre el tema, resalta que no tiene una "versión triunfalista" de lo que pasó en aquellos años. "No era funcional a la propaganda triunfalista del momento", se defendió. Asegura, por su parte, que cuando estaba en Malvinas "no tenía retorno" y que cuando regresó a la Argentina continental se enteró de que la propia dictadura había censurado cerca del 90% del material que había recabado.

Con respecto a su rol en el gobierno de Javier Milei, Kasanzew prefirió evitar hacer un juicio de valor. En especial con la contradicción que genera que el presidente que compartió fórmula con Villarruel se haya declarado sentirse identificado con Margaret Thatcher.

"Yo fui convocado por Victoria Villarruel. Del gobierno de Milei no puedo decir mucho, pero no estoy de acuerdo con la admiración a Thatcher o el reconocimiento de los derechos de los isleños. Los intereses sí, porque lo establece la constitución", cerró.

