Pablo Daniel Blanco: “Las declaraciones del Gobierno sobre Malvinas no nos dejaron satisfechos”

Pablo Daniel Blanco aseguró que la soberanía de las Malvinas no se negocia y dijo que espera que el gobierno no vaya en esa dirección. Denunció que la estación de Leo Labs presenté en Tierra del Fuego aún no se desmantelo y que buscará respuestas sobre esto en una reunión con Luis Petri la próxima semana. Respecto al DNU, sostuvo que la UCR lo analizará punto por punto y participará en la sesión, si esta se convoca. “El panperonismo es el responsable de que la comisión del DNU no funcione” señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Daniel Blanco es senador nacional de Tierra del Fuego. Fue diputado provincial y candidato a vicegobernador de su provincia. Hace algunos días presentó un pedido de informes al gobierno nacional para esclarecer la presencia de un buque británico con bandera ilegal de “Islas Falkland”, que estaba en aguas argentinas.

Alejandro Gomel: ¿Qué sucede en el Atlántico Sur? ¿Es usual ver barcos con esta actitud?

Ya el año pasado ha sucedido algo similar, nosotros actuamos en el idéntico sentido, pero hasta el día de la fecha todavía no hemos tenido contestación del gobierno anterior.

Esperemos que este gobierno nos explique, a ver si estaban en conocimiento, si autorizaron la navegación por aguas argentinas, y dentro de eso también cuál es la política, porque tenemos dudas al respecto sobre cual es la mirada del gobierno nacional en el tema de Malvinas.

El presidente de la Nación tuvo una reunión con el canciller inglés, dijo que habían planteado el tema de Malvinas en el tema de las conversaciones, y queremos tener una idea de cuál es el camino, porque hasta ahora las declaraciones, tanto de la actual canciller como de él mismo durante la campaña electoral, a los fueguinos, por lo menos en mi caso particular, no nos dejaron muy satisfechos con respecto a la política argentina sobre Malvinas.

Así que queremos saber sobre este tema, y sobre todo queremos saber también si estaban en conocimiento, qué tipo de medidas y actitudes tomaron respecto a este tema del barco inglés con bandera de Malvinas, que para nosotros es la bandera argentina.

Así que esperemos que en esta oportunidad tengamos alguna contestación o respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Argentina.

AG: ¿Tienen temor de cuál será la posición del gobierno argentino? ¿Puede ser una carta de negociación con Gran Bretaña la soberanía de Malvinas?

Esperemos que no. La soberanía de Malvinas no se negocia bajo ningún punto de vista, es una obligación constitucional que está en la Constitución reformada del 94, así que me parece que si va por ese camino, va por el camino equivocado.

Yo espero que no, pero queremos certezas producto de las declaraciones que ellos tuvieron durante la campaña y después de que no fueron nunca desmentidas, como la aceptación de la decisión de la autonomía de quienes pueblan las Islas Malvinas, me parece que es algo que va en contra de toda la política.

Claudio Mardones: Hay otro antecedente que tiene que ver con la presencia de una estación de Leo Labs, empresa con capital británico, materia de discusión en el Senado, de la que fue pedido su desmantelamiento. ¿Qué quedó de eso? Porque finalmente fue desmantelado, pero el tema quedó ahí. ¿Qué puede pasar con Leo Labs y su presencia en Tierra del Fuego?

Con respecto a que fue desarmado, es una expresión equivocada de su parte.

CM: ¿Sigue sin estar desmantelada?

Sigue estando ahí. Ayer, que vine de Buenos Aires, vine por la ciudad de Ushuaia, pasé enfrente al radar que está como el primer día.

CM: ¿Y sabe por qué le decía el desmantelamiento? Porque fue uno de los temas que había dicho incluso el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego después del tironeo con Defensa.

Sí, eso dicen, pero la verdad que comprobarlo, uno no puede comprobarlo. Inclusive, si estuviese desmantelado, yo no sé por qué el gobierno de la provincia todavía lo tiene permanentemente controlado y vigilado por las fuerzas policiales provinciales.

La verdad es que no hay certeza de que esto sea así y que sea desmantelado.

Yo, casualmente, respecto a esto, tengo una reunión prevista para el próximo jueves con el ministro de Defensa para ver qué es lo que va a hacer Defensa con respecto a esto. Porque la verdad es que en el gobierno anterior se estaban tirando la pelota entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional.

Según el gobierno nacional, el desmantelamiento corre por cuenta de la provincia, según la provincia es responsabilidad del gobierno nacional. Así que yo hace rato que le vengo solicitando una audiencia, que me respondieron para la semana que viene con el nuevo ministro de Defensa.

Leí en los medios que estuvo reunido también con un diputado acá de la provincia, de libertarios, por este mismo tema.

Así que bueno, vamos a ver qué nos contesta. La verdad que la única manera de que nosotros nos cercioremos, de que el radar no funciona más, es que se lo desarme. Y hasta ahora sigue dando las mismas imágenes del primer día que descubrimos que estaba.

CM: Ayer en el Senado hubo un intento del bloque de Unión por la Patria de constituirse para poder forzar a la presidenta de la Cámara, Victoria VIllarruel, a que convoque a una sesión, con el cometido de analizar el DNU 70/23. ¿Qué va a hacer el radicalismo al respecto?

Nosotros hemos tenido una reunión el día miércoles con la vicepresidenta de la Cámara, el bloque de Unión Cívica Radical, donde ella nos explicó que estaba haciendo consulta con todos los bloques y que la intención no era todavía convocar a esa solicitud que había llevado adelante el Frente de Todos.

Si no hay convocatoria a sesión, uno no puede participar, yo estaba en conocimiento y no me cabe ninguna duda que el Frente de Todos, o como se llama ahora, va a insistir permanentemente con la convocatoria a una sesión especial.

A veces uno tiene que tener un poquito de memoria, no muy larga, no hace falta tener una memoria muy larga, para darte cuenta que cuando ellos estaban en el oficialismo y la oposición solicitaba sesiones especiales por algún tema en particular, la presidenta actuaba en ese mismo sentido, por eso a veces sorprende, algún tipo de declaraciones que se dan de acuerdo a qué lado del mostrador se esté, si se está de un lado se opina de una manera, si está del otro se opina de la otra.

Pero bueno, en definitiva, si hay convocatoria a una sesión, nosotros participaremos y en ese momento analizaremos el camino a seguir.

Yo creo que muchos de los temas que directamente se tocan en el decreto de necesidad y urgencia, están incluidos en la ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que seguramente la semana que viene, de tener la aprobación, va a venir al ámbito del Senado, así que la analizaremos. Nosotros hemos presentado, o hemos acompañado, en mi caso en particular, a la senadora Losada, por el proyecto espejo.

Lo mismo sucedió en Diputados. La idea de la Unión Cívica Radical es discutirlo punto por punto, no decir si está bien o está mal en su conjunto, sino analizar las particularidades.

CM: ¿Cuándo piensan que puede discutirse el DNU?

Cuando como usted bien dice, el panperonismo creo que que dijo usted, designe quiénes son sus representantes de la Cámara de Diputados, porque son los responsables de que la comisión no funcione. Son los responsables de dar los nombres y no lo dan.

Entonces yo no sé si es impresión del oficialismo que esto se dilate o es del panperonismo, como usted lo llamó, tratar de dilatar la situación y tener un motivo para estar continuamente replicando sobre el tema.

La verdad que nosotros estamos dispuestos a tratarlo, ya sea en la Comisión Bicameral o en la Cámara.

Yo lo he hecho público en todos los momentos, hay muchas cosas que yo no comparto del DNU, hay otras que sí, pero esencialmente lo que no comparto es que para mí no están dadas las razones de necesidad y urgencia para el dictado, pero bueno, es un tema que debe analizar la Comisión en su momento, o la Cámara si logra el quórum suficiente, ya quedó demostrado que parece ser que los 39 seguimos siendo los 39, y que del otro lado hay 33.

CM: El panperonismo dice que el que está en mora es el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien finalmente nunca notificó la composición por parte de la Cámara de Diputados de la Bicameral de trámite legislativo.

Lo que pasa es que el panperonismo no da los nombres, porque a ellos le corresponden tres lugares y ellos pretenden que sean cuatro.

Ahí está la discusión, entonces, yo no sé.

Pero de último, no es responsabilidad de la Unión Cívica Radical, ni de quienes conformamos Cambiemos en su momento, que estamos trabajando en conjunto en el Senado de la Nación. No es nuestra responsabilidad. En todo caso es responsabilidad del oficialismo y del panperonismo como usted lo llama. Me gustó el nombre.

