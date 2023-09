A partir de las declaraciones de Diana Mondino, la hipotética canciller del gobierno de Javier Milei si La Libertad Avanza ganara las elecciones presidenciales este año, se encendió una fuerte polémica en torno a la posición que tomarían respecto del reclamo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas. PERFIL recopiló las manifestaciones públicas de Milei en los medios sobre este tema, aunque ni el candidato liberal/libertario ni su entorno respondieron a las consultas puntuales de este medio sobre su opinión con un tema tan sensible.

En 2021, a favor del reclamo internacional de la Argentina

El 19 de junio de 2022, Milei publicó en su cuenta de Twitter una entrevista realizada en el Canal de la Ciudad en 2021, en donde el economista hablaba de un "reclamo legítimo" de la Argentina, basado en normas internacionales.

Mientras el conductor le preguntaba por la Constitución Nacional, que fija una posición de la Argentina respecto del reclamo ante Gran Bretaña por las islas, Milei respondía: "Hay un determinado conjunto de reglas internacionales. El reclamo de Argentina por las Islas Malvinas no está sacado de la galera. Está dentro de las condiciones por las cuales un territorio corresponde a un determinado país o no. Argentina cumple con esas condiciones, está dentro de la zona".

Y argumentaba que "en el fondo, si viene alguien y usurpa tu casa y se queda por generaciones, ¿dejó de ser tu casa? no, te la usurparon".

Sin embargo, citó el caso de cómo Estados Unidos negoció con Holanda la isla de Manhattan: "En Estados Unidos lo resolvieron mejor, cuando llegaron los holandeses, ¿qué hicieron? le compraron la isla de Manhattan, tenían una tradición liberal, los españoles no tenían una tradición liberal".

Reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas

Por otro lado, ese mismo 19 de junio del año pasado volvió a tuitear en su cuenta oficial un recorte de una entrevista en TN, motivado a supuestas acusaciones del espacio de Horacio Rodríguez Larreta y una "campaña sucia" en las redes que denunciaba Milei por polémicas frases reivindicando a Margaret Thatcher. Ese mismo año vale destacar que se cumplían 40 años de la disputa con el Reino Unido.

En ese video, se lo escucha a Milei destacar a los ex combatientes de la guerra en Malvinas. "El reconocimiento a esos hombres que se han jugado la vida por la patria, se plantaron frente a una potencia que además recibió la ayuda de otras superpotencias. Hay que reconocer la valentía, el honor de esos hombres que dieron la vida por la patria, son dignos del reconocimiento porque han ido a pelear una guerra desigual y lo han hecho con el mayor de los honores y eso se les reconoce internacionalmente", afirmó.

Mantener el reclamo pero respetar a los isleños: "Una negociación muy ardua"

El 7 de abril del año pasado, tan sólo cinco días después del homenaje a los veteranos de Malvinas, Milei fue entrevistado por el medio económico internacional Bloomberg, en donde ya comenzó a mostrar definiciones más detalladas sobre que a pesar de apoyar el reclamo de la Argentina, respetaba la posición de los isleños, quienes han mostrado su posición mayoritaria de ser representados como ciudadanos británicos. Y consideraba que la metodología de la Argentina no estaba siendo correcta, además de que para lograr obtener la soberanía de las islas habría que sentarse a negociar durante muchos años de una ardua manera.

"Para mí en la situación de Malvinas hay una cuestión que tiene que ver con un reclamo en lo territorial, por lo que tiene que ver con la geografía. Son las condiciones bajo las cuales el derecho se construye. Ahora, la metodología no es por ahí. Y además, Argentina tampoco creó las condiciones para que los habitantes de las Islas Malvinas quieran ser argentinos. Entonces, es una situación extremadamente compleja, donde Argentina cometió todos los errores habidos y por haber para que la situación esté totalmente embarrada. Entonces, ahora va a ser un contrafáctico por todos esos errores. Es muy complicado", precisó.

"Hay una cuestiones de derechos internacionales. Te tendrás que sentar a negociar. Pero ahora, ¿qué les vas a proponer a los habitantes de la isla? Esa es la cuestión. ¿Qué querés hacer? Después de que agarraste, entraste, hiciste una guerra. Es una cuestión extremadamente compleja. Si vos querés que algún día vuelvan a ser parte de Argentina, va a implicar una negociación muy, muy larga y donde Argentina va a tener que poder proponer algo interesante. Argentina no es un país interesante si su propia gente se va del país. Entonces, ¿qué le querés arruinar la vida a los habitantes de las islas? Es muy delicada la situación. Te tendrás que sentar a hablar con el Reino Unido, y discutir esa situación de aquellos que viven en las islas. ¿Les vas a imponer por la fuerza ser argentinos, empobrecerlos y llevarlos a una situación miserable? El reclamo de Argentina es genuino. Argentina debería mantener el reclamo. Pero Argentina tendría que poder ofrecer algo que Argentina no tiene para ofrecer. La situación está tremendamente empantanada y va a requerir de un camino de negociación muy, muy arduo. Cualquier solución que evite eso y cualquier bravuconada son mentiras. Entonces, reclamo legítimo. Sí, hay que hacerlo, sí, pero es una vía que va demandar muchísimos, muchísimos años.

Reivindicación a Margaret Thatcher

Más allá de sus declaraciones a favor del reclamo, una de las tantas declaraciones provocadoras de Milei tocó directamente el tema cuando este reivindicó a Margaret Thatcher, ex primera ministra británica durante los años donde justamente se disputó bélicamente la soberanía de las Islas Malvinas.

"Me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con [Winston] Churchill, con [Ronald] Reagan y con Margaret Thatcher", dijo durante un reportaje con la revista colombiana Semana titulado "Javier Milei, el polémico candidato popular que quiere ser presidente de la Argentina", en junio del 2022, lo que generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

Thatcher, conocida como 'La Dama de Hierro', fue decisiva en la guerra de Malvinas y señalada por políticos del partido Laborista como "criminal de guerra" por su decisión de hundir el crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión, en una operación en la que murieron 323 soldados argentinos.

Diana Mondino: "Los derechos de los isleños serán respetados"

Poco más de un año después, habiendo ganado las elecciones PASO y posicionándose como uno de los favoritos -por lo menos para llegar a una segunda vuelta a las elecciones presidenciales-, Diana Mondino, quien de ganar LLA las elecciones sería la ministra de Relaciones Exteriores, salió a manifestar una postura a favor de respetar la postura de los isleños, quienes al margen de mostrar una tendencia a favor de ser reconocidos como británicos, representan el punto histórico por el que Gran Bretaña siempre ha negado a la Argentina la discusión por la soberanía de Malvinas.

Mondino dijo en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar. Los derechos de los isleños serán respetados".

Mondino dijo además que "si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo".

"¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de una sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío", aseveró Mondino en otro tramo del reportaje con el diario británico.

Por su parte, The Telegraph recordó que Mondino "ha sugerido en el pasado que Argentina debería adoptar un enfoque de diplomacia al estilo de Hong Kong sobre las Islas Malvinas, con una transferencia gradual de soberanía de Gran Bretaña".

A pesar de la posición de la referente de La Libertad Avanza, la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional afirma que "la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", asevera la Constitución Nacional.

Por su parte, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, rechazó rotundamente la postura de Mondino y consideró que son ideas "desmalvinizadoras" que "violan la Constitución y el derecho internacional".

"Milei quiere imponer los deseos de 3.000 isleños de Malvinas sobre la voluntad de más de 46 millones de argentinos. A pesar de sus desastrosas políticas sobre Malvinas, ni Menem ni Macri se animaron a tanto", dijo Carmona a la agencia Télam.

En sus redes sociales, Carmona replicó que las expresiones de la asesora libertaria contienen "ignorancia" y afirmó: "Mondino ignora que el régimen constitucional argentino reconoce a los habitantes de Malvinas el respeto de sus intereses y de su modo de vida, en tanto habitantes del territorio nacional argentino".

