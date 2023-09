"Un desquiciado y una terraplanista": Campanella se cruzó con Lilia Lemoine en redes y apuntó contra Milei

El destacado director de cine Juan José Campanella se cruzó en redes con la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, por lo que tildó de “desquiciado” a Javier Milei y de “terraplanista” a la influencer cosplayer.

Luego de que el director que apoya a Juntos por el Cambio compartiera un video que compara las promesas de dolarización de Javier Milei con su más reciente postura moderada, junto con un mensaje de repudio a los seguidores de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine le contestó: “Juanjo, vamos a cerrar el INCAA”.

“¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista”, contestó Campanella, quien ya había postulado que los seguidores de Milei “demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K", afirmó.

"A mí personalmente no me afecta": Campanella sobre el INCAA

Además, en su cuenta de X (exTwitter) el director le consultó a la candidata: “¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país? ¡Gracias por la interacción! Ah, voy a repostear el tuit, me parece más actual que nunca”.

“Corolario: sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes, que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia”, agregó Campanella.

En respuesta, la influencer se defendió al aire de Crónica y dijo: “Un director de cine ganador del Oscar dice que soy terraplanista porque hace diez años hice un piloto para televisión hablando de conspiraciones. No puede reconocer ficción porque en el INCAA esa categoría directamente no existe”.

Le tiraron nafta en la cara a Lilia Lemoine, candidata de Milei, en el ingreso al acto de Villarruel

“Yo vengo del área del cine independiente y sé que meter un proyecto en el INCAA es casi imposible si no tenés un amigo adentro o tocás temas que ellos quieren: candombe o dictadura. 800 personas trabajan en el INCAA y entorpecen el crecimiento porque no dan apoyo, quieren manejar el discurso, es marxismo cultural puro. El cine es cultura y no tiene por qué ser un centro de adoctrinamiento”, postuló la candidata a diputada nacional.

Paralelamente, un seguidor de Campanella respondió a la interacción aseverando que “no pasará nada de lo que dicen. Sólo serán como los K con peores modales”, refiriéndose a los libertarios, por lo que el director contestó: “Ya lo sé. Pero es lindo darles una sacudida. Lo mejor es que se creen ingeniosos y novedosos y son un quinto carbónico del kirchnerismo”.

Un tuit falso y Campanella apuntó contra “la virgoneta”

Campanella denunció este domingo que estaba circulando un posteo falso bajo su nombre que decía: “Si cerramos el INCAA podríamos recortar el gasto público favoreciendo los sueldos de salud, seguridad y educación. Hagamos un esfuerzo entre todos”. La captura del supuesto tuit conservaba una evidente pista sobre su artificio, su fecha de publicación: 19 de septiembre del 2023.

"No malgasten en mí las pocas luces que tienen", recriminó el director de cine por un tuit falso con su nombre

Por ello, denunció en sus redes: “La virgoneta armó un tuit falso con tal torpeza que pifiaron la fecha. ¡Chicos, a tomar la sopa! No malgasten en mí las pocas luces que tienen. Cuando hay escasez de recursos hay que utilizarlos bien. Aprendan de Milei, ya avisó que contra la mafia sindical no se va a meter. Es consciente de sus limitaciones, me parece bien, el miedo no es sonso”.

Hace menos de dos semanas, Lilia Lemoine fue noticia por haberse filtrado un audio en el que daba instrucciones específicas a un tal Ramiro sobre cómo crear un falso chat sexual entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. El audio renovó las preguntas políticas sobre la comunicación estratégica y las fake news.

Asimismo, la candidata también fue noticia la última semana cuando en el ingreso al acto de la candidata a vicepresidenta de la misma fuerza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña por el homenaje a "las víctimas del terrorismo", militantes, aparentemente de izquierda, le tiraron nafta en la cara.

