El candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, se refirió al llamado a concurso que realizó este viernes el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para cargos vacantes en planta permanente y adelantó que cerrarán el organismo en un eventual gobierno de Javier Milei.

"Atentos: el INCAA llama a concurso para la contratación de 108 cargos de planta permanente", fue el mensaje que citó en la red social "X", ex Twitter, el legislador porteño. Luego, en la publicación escribió: "No pasa nada, vamos a cerrar el INCAA".

La solicitud del órgano público que pertenece al ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación se dio a conocer a través de la resolución 1180/2023, firmada por Nicolás Batlle -presidente del Instituto- y publicada en el Boletín Oficial. En uno de sus artículos, explica que se llamó a concurso mediante una convocatoria interna para la cobertura de los cargos dentro de la planta permanente, según el Régimen de Selección establecido.

"Para eliminar el déficit fiscal, necesitamos eliminar de raíz todos los gastos públicos que no sean realmente vitales", añadió en otro mensaje Marra, que además de postularse para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los hombres de confianza de Milei, candidato presidencial más votado en las elecciones PASO.

"Ahora sí los fondos serán utilizados donde realmente son necesarios, basta de gastar en estupideces", agregó el youtuber financiero y dirigente de La Libertad Avanza.

El INCAA es el ente público no estatal que tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio nacional y en el exterior en cuanto se refiere a la cinematografía argentina. Entre sus acciones más destacadas se encuentra el apoyo a la realización cinematográfica, con entrega de subsidios​ y organización de distintos concursos, entre otras acciones.

Conicet, Televisión Pública y Télam

Consultado sobre el instituto nacional de cine, Milei afirmó: "Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam”, al mismo tiempo que agregó: "Siempre responde a quien está en el poder".

"El segundo motivo por el que lo vamos a cerrar es que genera déficit. Si genera déficit, es porque vos no generas un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar", indicó en una entrevista con la señal A24.

El postulante presidencial también había anunciado en las últimas horas la privatizará del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo que emplea a los científicos e investigadoras.

Durante un reportaje en La Nación+, el ganador de las PASO consideró que el desarrollo de la ciencia debe quedar "en manos del sector privado". "Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio. ¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado? Ganarás el pan con el sudor de tu frente", sostuvo el diputado libertario.

Esta medida recibió duras críticas tanto de parte de dirigentes del Gobierno como de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, además de referentes de la comunidad científica.

