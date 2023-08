La chicana de Ramiro Marra a Lali Espósito: "Escucho al Dipy y soy Team Tini"

Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, habló de los resultados en las elecciones PASO y se mostró optimista ante la posibilidad de un eventual gobierno suyo en territorio porteño y de Javier Milei como presidente. En ese sentido, se refirió a las críticas de la cantante "Lali" Espósito hacia el economista libertario y le restó importancia.

"Vamos a ser Gobierno a fin de año, tampoco tengo dudas de que Boca va a salir campeón de la Libertadores. Hay que pensar de esa manera, con pasión y convencimiento", comenzó diciendo el legislador porteño. "Es una cuestión de sentido común: cuando hay un espacio político que plantea todo lo que falla en la Argentina", agregó.

El fuerte descargo de Lali Espósito tras criticar el triunfo de Javier Milei

"Fuera de la personalización de Milei, lo que yo más le agradezco es la docencia de las ideas. Nunca hubiera existido un espacio que se llamara El Socialismo Avanza, porque está fracasando", expresó en declaraciones al programa La Mañana de CNN (CNN Radio).

Según Marra, que en la candidatura a jefe de Gobierno se ubicó en el cuarto lugar con el 12,95% de los votos -por detrás de Jorge Macri, Martín Lousteau y Leandro Santoro-, opinó que "hay un cambio de época en Argentina".

Por otro lado, descartó el hecho de que La Libertad Avanza no haya ganado hasta el momento ninguna gobernación en algana provincia del país. "Por supuesto que tenemos la estructura para gobernar, no nos importan los carguitos", lanzó, al mismo tiempo que consideró: "Con toda la gente que quiere la libertad en Argentina, cómo no vamos a tener estructura".

Sobre esta línea, reconoció que la elección en la Capital Federal "no fue el mejor distrito de La Libertad Avanza", indicando que Juntos por el Cambio superó el 55% y Unión por la Patria, el 22%, pero comentó: "Fue un buen resultado, tenemos mucho para crecer".

La respuesta a Lali Espósito

En otro tramo del reportaje, el candidato a alcalde porteño fue consultado sobre las críticas realizadas por la actriz y cantante "Lali" Espósito, que había expresado “Qué peligroso, qué triste”, mostrando su descontento por la cantidad de votos que alcanzó Milei.

"Yo escucho al Dipy. Soy Team Tini", ironizó Marra al mencionar, primero al músico de cumbia que es candidato por el espacio libertario a intendente de La Matanza, y luego a la vieja rivalidad que existe entre las fanáticas de Espósito y "Tini" Stoessel.

"Está perfecto que haya gente que nos quiera votar, el tema es el nivel de críticas que hacen. Son críticas muy superficiales, con mucho prejuicio", finalizó.

Más tarde, mediante su cuenta de Twitter, el youtuber financiero volvió a ser lapidario con la cantante: "Dólar blue a $725, mayoristas aumentando un 25%, cierre de exportaciones por 14 días, la inflación que se dispara. Por favor, que Lali salga a decir algo".

FP