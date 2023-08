Tras el triunfo de Javier Milei en las PASO, Lali Espósito expresó su preocupación por las consecuencias. Rápidamente Anamá Ferreira cruzó a la cantante enumerando los distintos peligros a los que están expuestos los ciudadanos.

“Qué peligroso. Qué triste”, escribió Lali en su cuenta de Twitter, apenas se dieron a conocer los porcentajes de las PASO. Su posteo rápidamente acaparó la atención de los militantes libertarios que insultaron a la cantante. Además de ellos, la modelo brasileña, Anamá Ferreira, también se subió la posteo de la cantante y respondió: "Peligroso es no saber si volvés a tu casa".

La modelo agregó: “Peligroso Lali es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es que los mismos políticos sean candidatos y digan que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 o 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonando la argentina. Esto y mucho más es peligroso”, enumeró.

En otro posteo, la modelo escribió: “Amo a Lali”. Y continuó: “Dicho esto va: Peligroso es salir a trabajar y que no sabes si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo”.

Anamá Ferreira: "Solano no me convenció pero tomaría un café con Grabois y Larreta"

Durante una entrevista radial, Jonatan Viale le preguntó a Milei por los dichos de Lali Espósito y el candidato más votado de las PASO la chicaneó diciendo: “Perdón, no sé quién es” Y continuó: “Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”, ironizó el referente de La Libertad Avanza.

Apoyo a Lali

A pesar de los dichos de Anamá y del propio Milei, varios famosos como Moria Casan, Nancy Duplaa, Malena Pichot, Dalia Gutman, Gonzalo Heredia y cantantes internacionales como Trueno o Ca7riel salieron a apoyar los dichos de Lali. “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, posteó Trueno en su cuenta de Twitter. Por su parte, Ca7riel realizó un posteo en Instagram detallando lo importante que fueron para su vida, el colegio y el hospital públicos.

Ca7riel, a través de una historia de Instagram, subrayó: “Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir a la escuela porque era gratis. Si la sanidad hubiese sido privada yo estaría muerto porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos”, destacó. Y agregó: “es muy importante pensar en nuestro futuro y en manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y nos vas a poder pedirlas porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad hay un derecho”, concluyó.

El descargo pop

Horas más tarde, Lali posteó: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente, político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”.

Y concluyó: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo, pero no soy así, Así que... Sí! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

NT/fl