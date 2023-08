El dirigente social Alejandro “Pitu” Salvatierra analizó este martes el panorama electoral luego de las PASO y el sorpresivo triunfo de La libertad Avanza. En este contexto señaló que "el peronismo y todas las fuerzas políticas perdieron sensibilidad excepto Milei. Hace mucho tiempo que no les hablan a la gente. Hay que sacar a Cristina a la calle".

"Yo tengo la sensación que el peronismo es un partido del AMBA, no hay una estrategia ni proyecto nacional para unificarlo. Esta fue la peor elección del partido desde Perón", analizó el panelista de Duro De Domar. Y agregó: "Lo que el peronismo perdió es la capacidad de leer y entender lo que pasa a su electorado".

En cuanto a la gestión del gobierno actual, señaló que la gente está cansada de escuchar siempre lo mismo del FMI. "Ya no les importa de quién es la culpa, resolvelo. El error de este gobierno fue no contar el primer día de gobierno cuál era la realidad de Argentina en relación al acuerdo con el Fondo", comentó. "La gente no ve que la política le esté hablando de cómo la va a ayudar a poner la olla con comida en su casa", concluyó.

"Después de la pandemia en el comedor en un mes pasamos de darle de comer a 300 personas, a tener 1200. Aún gente que consiguió empleo debe venir porque no le alcanza. Es gente que le hincha tener que venir a pedir comida, vienen con mala gana, pero no pueden dejarlo", aseguró.

Salvatierra señaló que los dirigentes peronistas deben hablarle a la gente de realidades y no de simbolismos: "Si los actos de campañas son solamente con el avión de la muerte o Cristina y Massa en la inauguración de un simulador de vuelos es complicado explicarle a mi vecino cómo eso le mejora la vida".

Y agregó: "Necesitamos que la campaña se empiece a centrar en mostrar un horizonte donde estemos mejor, que les empiecen a hablar a los sectores populares de cómo vamos a estar mejor concretamente".

Cuando fue consultado por el cómo les habla a la gente del barrio que ayuda, contó una anécdota: "Los martes nos juntamos a jugar al futbol en el barrio, son de distintas edades. Uno de los pibes contó que iba a contar el aguinaldo, éramos 17 de los cuales 14 no tenían ni idea de lo que estábamos hablando. Tuve que explicárselo. Y los dirigentes siguen hablando de la ultra actividad. No entiende nada la gente".

Luego, comentó cuando Massa estuvo por su barrio estuvo "mucho mejor" que cuando habla en los actos. "Estaba tranquilo, se quedo como 3 horas. Explicó las complicaciones, dijo cosas que me hubiese gustado que lo diga frente a los micrófonos, masivamente. Habló de realidades tangibles", aseguró.

Por último, señaló que "hay que sacar a Cristina a la calle. Por sí sola representa cosas para nosotros, la vemos y sentimos el humito del asado los domingos. Nos acordamos cuando el bolsillo nos daba y nos íbamos de vacaciones. Cuando a los morochos sin dientes te los cruzabas tomando mates en San Bernardo".

