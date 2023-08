Pese a que ya transcurrió casi una semana, todavía se mantienen las repercusiones por el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias. En ese contexto, un empresario pyme tuvo una declaración que generó mucha polémica.

Se trata del presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, quién afirmó este viernes que “ninguna de las propuestas” del candidato presidencial de La Libertad Avanza "favorece al sector pyme" y consideró que votarlo sería el equivalente a “suicidarse”.

“Un empresario que está escuchando estas propuestas y que lo está votando, realmente es suicidarse”, remarcó en una entrevista radial con AM 750.

En cuanto a las propuestas, criticó enfáticamente el plan de dolarización que Milei buscará aplicar junto a Emilio Ocampo en caso de llegar a Casa Rosada, además de la apertura económica.

“Ninguna de las ideas que propone es buena o beneficiosa para el sector de la pequeña y la mediana empresa. Seguramente hay que mejorar y discutir muchos temas de lo que está pasando con la política económica y productiva actual, pero nunca hay que votar en contra nuestra”, sostuvo.

“No quedaría nada para el consumo interno de lo que vivimos las pymes porque, además, el 95% de las empresas argentinas del país no producen ni comercializan alimentos que sería lo más esencial”, puntualizó.

Milei marca la agenda pública y obliga a los demás

En este sentido, aseveró que “hasta los propios economistas liberales, que podrían llegar a coincidir con las propuestas de Milei, están rechazando la dolarización. Nosotros, que estamos en las antípodas, ni la consideramos”.

Por otro lado, reveló que, desde CGERA, “se está trabajando políticamente” para “aportar ideas” tras los resultados de las PASO. “Queremos traer propuestas. Una agenda positiva”, indicó.

Fernández, citó, como ejemplo, la necesidad de “empezar a capacitar en oficios a la gente que no tiene trabajo” porque, en este momento, “no hay mano de obra calificada en el mercado laboral que no esté ya trabajando en la empresa”.

Emilio Ocampo: el economista de Milei fue 'modelo por un día' para Vogue

De cara a lo inmediato, se buscarán mecanismos para “amortiguar la devaluación” que se registró en los últimos días y que ya está teniendo efecto en los precios y en el consumo.

“Hemos recibido aumentos de entre 20% y 25% en insumos, dependiendo del proveedor. Algunos ya están largando la lista de precios, mientras que otros están esperando una semana más a que se calmen las aguas, porque algunos se rigen por el dólar blue”, concluyó.

RS / LR