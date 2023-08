Sandra Pitta, investigadora del Conicet, escribió un libro donde desarrolla el funcionamiento del Conicet, y afirmó ser completamente opositora a que se privatice, como Milei afirma que lo hará si gana las elecciones. “El Conicet es un conjunto de disciplinas de enorme diversidad que van desde la medicina, hasta la ingeniería o las redes sociales, no es un paquete que un privado pueda comprar”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Colocándonos en lo que era el sentimiento en 2019 y en las últimas declaraciones de Miliei acerca de que cerrará el Conicet, ¿considera que, si Milei llega a la presidencia, va a terminar extrañando a Alberto Fernández?

Primero, jamás extrañaría a un ser tan nefasto como Alberto Fernández, porque también ha destruido el Conicet.

Milei: "El Conicet tiene 35 mil personas y la NASA, 17 mil"

Todo el kirchnerismo ha contribuido a destruir el Conicet lentamente, aunque de otra forma.

Para mí, a pesar de tener amistades que tienen afinidad con el kirchnerismo (a las que respeto y quiero mucho), el kirchnerismo es nefasto, han sido muy nefastos para el país, y Milei también lo sería. Milei sería tan nefasto para el país como lo es Alberto Fernández.

Con respecto a la política de cerrar el Conicet, me parece que es una propuesta bastante absurda. Para empezar, tendría que derogar la ley que fundó el Conicet. Pero bueno, también puede cerrarlo de otra forma. Ya sufrió bastante el Conicet con la politización extrema y la identificación extrema con un partido político.

Sandra Pitta le respondió a Milei: "Privatizar el Conicet no tiene sentido, aunque esté partidizado sigue sien...

Lamentablemente, eso lo perjudicó en su credibilidad, porque es un organismo que tiene muchísimo potencial, tiene gente extraordinaria formación y es muy exigente.

¿Usted asimila a Alberto Fernández al kirchnerismo? ¿Considera que son lo mismo?

No dije que son lo mismo, pero son igualmente nefastos.

La pregunta es qué nos impide defender el Conicet hoy. Yo lo defiendo, obviamente. Escribí un libro sobre el Conicet para explicar cómo funcionaba, los problemas que teníamos para que aumentara la productividad. Está todo explicado en ese libro de una forma muy sencilla, para que cualquiera que tenga preguntas sobre cómo funciona pueda encontrar un principio de respuesta.

Los compromisos internacionales de Alberto Fernández | Modo Fontevecchia

Algunos amigos míos me han comentado que en Argentina mantenemos la inversión en ciencia solamente desde el sector público. En otros países, parte de esa inversión viene del sector privado.

¿Tiene alguna lógica imaginar el planteo de Javier Milei, de que la inversión privada, que brilla por su ausencia en la investigación científica Argentina, pueda contribuir a su desarrollo sustituyendo al Conicet?

No mezclemos las cosas. No tiene sentido, porque privatizar un organismo como el Conicet no es como privatizar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que tiene un objetivo específico, aerocomercial.

Milei afirmó que privatizará el Conicet: “¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado los científicos?”

El Conicet es un conjunto de disciplinas de enorme diversidad que van desde la medicina, hasta la ingeniería o las redes sociales, no es un paquete que un privado pueda comprar. Entonces, la idea de privatizar el organismo, ya de por sí, no tiene sentido.

Ahora, sí lo que es importante remarcar es la ausencia de la inversión privada en Argentina, pero eso también tiene un motivo. Las investigaciones que más rinden y qué más productivas podrían ser en áreas como biotecnología, por ejemplo, requieren de una enorme inversión, y una enorme inversión en un país donde no hay seguridad jurídica, las reglas cambian todos los días, donde los impuestos son altos, (esto no quiere decir que yo quiera hacer desaparecer el Estado y los impuestos pero todo tiene que tener un equilibrio), es muy difícil que el privado arriesgue a invertir, porque va a ser muy dificultoso recuperar esa inversión.

La directora del Conicet le respondió a Milei: "Es el ataque más grave que hemos sufrido"

En cambio, en otros países, sí se pueden hacer apuestas a largo a largo plazo.

Otro otro tema por el lado de los privados, hay una tradición de no invertir en investigación y desarrollo, que se puede revertir, pero por el otro lado, también desde el Conicet existe un prejuicio hacia la empresa privada.

Es más, cada vez que alguien termina una beca y dice “me voy a trabajar a tal empresa”, piensan, “uy, te vendiste al vil metal”. Y no lo dicen en broma, lo dicen en serio. Hay mucho prejuicio al sector privado.

Ciencia y educación, frente a la motosierra de Milei

Un país que tiene también en su área científica una visión más bien estatista es Canadá. Pero en Canadá, en el impacto directo en los productos, no ocurre lo mismo que en Estados Unidos, o en países de Europa, donde hay una relación más virtuosa con el sector privado. En Canadá, los científicos también tienen mucha dificultad para interactuar con el sector privado. Yo tengo amigos que trabajan allá, que se sienten como en una torre de marfil. Obviamente, no en el nivel que tenemos nosotros, pero hay una semejanza.

Cuando ya desde el mundo científico hay un rechazo hacia formas capitalistas modernas y empresas, ahí ya hay una traba, y esa traba se suma todas las trabas que pone el Conicet para que haya un intercambio impulso entre el investigador y la empresa.

Massa adelantó que habrá suma fija para trabajadores y otro bono para jubilados

Tengo una colega que casualmente vota el kirchnerismo, con la que habíamos empezado un proyecto para un emprendimiento junto con una empresa, y estuvimos dos años para que nos firmaran ese convenio en Conicet.

Las empresas se cansan, quieren invertir en algo que le resulte interesante, pero el Conicet pone una infinidad de trabas.

El Conicet tiene un enorme potencial, que podría desarrollarse enormemente, primero, si la economía funcionará de forma lógica, y segundo, si cambiara esta mentalidad.

Salió la primera encuesta post PASO: Javier Milei supera en imagen positiva a Bullrich y Massa

Lamentablemente, hasta ahora no ha sucedido. Yo veo algunos cambios en la mentalidad de algunos investigadores del Conicet. Es más, algunos hasta están renunciando a las becas, porque se les hace muy cuesta arriba esto de estar trabajando por muy bajos sueldos, querer hacer algo con el privado, con una empresa, que le podría traer dinero al Conicet, y ver que lo único que tienen son trabas.

Hace poco se cambió el reglamento de las empresas de base tecnológica, y el nuevo reglamento se transformó prácticamente en una trampa mortal.

Vouchers educativos: cómo funciona el sistema que propone Milei

Hay gente que se fue el Conicet, porque ya tenían una empresa armada, y encontró que el reglamento era prácticamente entregarle la totalidad de la empresa al Estado.

Si llega a darse un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, ¿cómo votaría?

Me resulta muy difícil pensarlo en este momento. No me quiero ni imaginar ese escenario, pero lo voy a pensar.

FM JL