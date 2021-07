Cómo calcular el precio futuro de Bitcoin midiendo su escasez

El modelo Stock-to-Flow (S2F), publicado en marzo de 2019 por un inversor conocido bajo el seudónimo PlanB, propone valuar el precio del Bitcoin en función de su escasez mediante un modelo que se usa típicamente para valorar materias primas y que en inglés se conoce como “stock-to-flow”.

En el artículo, el autor explica que Bitcoin, al igual que el oro y la plata, tiene valor porque es un bien escaso; pero a diferencia de los metales preciosos, puede enviarse por Internet. “Ciertamente esta escasez digital tiene valor, pero, ¿cuánto exactamente?”, se pregunta…

“Así pues, la escasez puede cuantificarse mediante el SF:

SF = Stock (Reservas) / Flow (Producción)

El stock es el tamaño de las reservas existentes. El flow, o flujo, es la producción anual.

SF también puede expresarse en términos de la tasa de crecimiento de la oferta (flow/stock). Obsérvese que SF = 1 / tasa de crecimiento de la oferta”.

Bitcoin es escaso porque cuesta mucha electricidad producir nuevos bitcoins. La producción de bitcoins no puede ser fácilmente falsificada. Por lo tanto, Bitcoin tiende a tener un alto SF. Esto no es el caso del dinero fiduciario ni de las materias primas consumibles como el cobre, el zinc, el níquel o el bronce. Estos activos se diferencian del oro y la plata porque duplicar la oferta disponible en el mercado haría que el precio cayera dramáticamente, afectando negativamente a aquellas personas que poseen estos productos, según explica Saifedean Ammous, profesor de Economía en la Escuela de Negocios Adnan Kassar de la Universidad Americana de Beirut.

En el caso del oro, una subida de precios que duplique la producción anual sería insignificante, aumentando las reservas apenas 3% en lugar de 1,5%. Esta tasa de crecimiento de la oferta consistentemente baja del oro es la razón fundamental por la que ha mantenido su rol como reserva de valor durante tantos años en la historia de la humanidad. La alta proporción de reservas/producción (SF) del oro hace que sea la mercancía con la menor elasticidad de oferta. Esto significa que ante aumentos del precio del oro, la tasa de producción no aumenta a la par simplemente porque es muy difícil y caro hacerlo.

El oro tiene el mayor SF con 62: se necesitan 62 años de producción para obtener las reservas actuales de oro. En segundo lugar se ubica la plata con 22. Estos altos valores de escasez (SF) convierten a estos metales en bienes monetarios.

El paladio, el platino y todas las demás mercancías tienen un SF apenas superior a 1. Las reservas actuales suelen ser iguales o inferiores a la producción anual, por lo que la producción es un factor muy importante. Es casi imposible que las materias primas tengan un SF más alto, porque en cuanto alguien las atesora, el precio sube, la producción aumenta y el precio vuelve a bajar. Es muy difícil escapar de este ciclo.

Bitcoin tiene actualmente un stock de 17,5 millones de monedas y una producción anual de 0,7 millones de monedas. Esto es equivalente a un SF de 25. Esto sitúa al bitcoin en la categoría de bienes monetarios como la plata y el oro. El valor de mercado de Bitcoin a los precios actuales es de USD 750.000 millones. [*Nótese que estas cifras corresponden a marzo de 2019. Bitcoin tiene actualmente un stock de 18,7 millones de monedas y una producción anual de 328.500 monedas. Esto nos da un SF de 57. El valor de mercado de Bitcoin a los precios actuales es de USD 620.000 millones].

El atributo que más claramente distingue a Bitcoin de otros bienes monetarios es su escasez predeterminada. Los bitcoins son criptomonedas digitales transferibles que se crean dentro de la red de Bitcoin a través de un proceso conocido como “minería”. La minería de Bitcoin es en cierta forma análoga a la del oro, excepto en que su producción (la emisión monetaria) se encuentra definida de antemano. Los bitcoins se generan a un ritmo que comenzó siendo de 50 nuevas unidades cada 10 minutos en 2009, y cada 210.000 bloques (aproximadamente 4 años) se reduce por la mitad mediante un proceso llamado “halving”, hasta alcanzar su totalidad.

Por diseño, sólo podrán producirse 21 millones de bitcoins, de los cuales un 89% ya han sido minados. Esto permite a quien posea bitcoins saber con certeza cuál es su porcentaje de la cantidad total. Por ejemplo, el dueño de 10 bitcoins sabe que no más de 2,1 millones de personas en el planeta (menos del 0,03% de la población mundial) pueden tener tantos bitcoins como él. Es por esto que los halvings son muy importantes para la oferta monetaria de bitcoins y el SF. Los halvings también causan que la tasa de crecimiento de la oferta (o "inflación monetaria") de Bitcoin sea escalonada, como puede apreciarse en el gráfico.

El último halving de Bitcoin (y el tercero en su historia) ocurrió en mayo de 2020, casi 14 meses después de que se publicó el modelo S2F.

La hipótesis que plantea PlanB es que la escasez, medida en términos de SF, impulsa directamente el valor de Bitcoin. Dicho de otro modo, el precio de bitcoin sube en la medida que aumenta su SF, volviéndose un bien cada vez más escaso. Un análisis de la tabla anterior confirma que los valores de mercado de varios commodities tienden a ser más altos cuando su SF es mayor. ¿Se puede entonces crear un modelo estadístico usando SF para predecir el precio de Bitcoin?

La blockchain de Bitcoin es una base de datos digital que documenta el flujo de todos los bitcoins en circulación desde que fueron minados. Conociendo estos datos, el número mensual de bloques minados y la recompensa que los mineros percibieron por cada uno de ellos, es posible calcular las reservas y la producción. Para compensar por la gran cantidad de bitcoins perdidos o irrecuperables, se descuenta el primer millón de bitcoins del cálculo de SF, aunque el número exacto pudiera ser mayor.

El próximo paso es recopilar datos del precio histórico de Bitcoin. El 5 de octubre de 2009, un pequeño sitio web llamado New Liberty Standard estableció el primer precio de Bitcoin en ocho centésimas de centavo por moneda (es decir, 1309 bitcoins por dólar) basándose en los costos de electricidad y alquiler necesarios para mantener la computadora minando bitcoins dividido la cantidad de bitcoins minados al hacerlo. También sabemos que la primera orden de compraventa en un mercado se ejecutó a 0,003 BTC/USD en BitcoinMarket en marzo de 2010. Dos meses después Laszlo Hanyecz compró dos pizzas por 10.000 bitcoins, que en ese entonces valían 41 dólares. A partir de julio del mismo año el comercio de bitcoins cuenta con datos más precisos.

Como referencia, también disponemos de datos sobre el oro (SF 62, valor de mercado de USD 8,5 billones) y la plata (SF 22, valor de mercado de USD 308.000 millones). [*Desde marzo de 2019, el valor de mercado del oro ha aumentado a USD 11,5 billones y la plata a USD 1,4 billones].

Un diagrama de dispersión de estos datos revela una relación lineal entre Ln (SF) y Ln (valor de mercado). La línea de regresión de los datos confirma lo que puede verse a simple vista: una relación estadística significativa entre la proporción SF y el valor de mercado (95% R2). Debido a que los halvings de Bitcoin son tan determinantes para su precio, la escala de color sirve para indicar los meses que quedan hasta el próximo evento de ese tipo. En azul oscuro se indica el mes en el que se produce el halving; y en rojo, el mes siguiente a ese evento.

“Las chances de que la relación entre SF y el valor de mercado sea casualidad son casi cero”, dice PlanB. “Por supuesto que otros factores también impactan en el precio, como las regulaciones, los hackeos y otras noticias. Eso explica que el R2 no sea del 100% (en ese caso, todos los puntos estarían en la línea negra). Sin embargo, el factor dominante parece ser la escasez, o el SF”.

El hecho de que el oro y la plata, que son mercados totalmente diferentes, estén alineados con los valores del modelo SF para bitcoin, añade más credibilidad al modelo. Cabe destacar que en diciembre de 2017, durante el pico del mercado alcista en el que Bitcoin alcanzó los USD 20.000, el SF era 22 y su valor de mercado USD 230.000 millones, muy cercano a los valores de la plata. Más recientemente, en abril, la capitalización de mercado de Bitcoin alcanzó los USD 1,2 billones.

También podemos crear un modelo del precio de Bitcoin directamente con SF. El siguiente gráfico representa el precio de bitcoin según el modelo S2F en negro y el precio real de bitcoin a lo largo del tiempo, que esta vez varía de color en función del número de bloques minados al mes:

Como se puede observar, el modelo predictivo y el precio real casan sorprendentemente bien, especialmente después del halving de noviembre de 2012. “La fórmula tiene diferentes parámetros, pero el resultado es el mismo: 95% R2”, dijo PlanB el 22 de marzo de 2019, cuando un bitcoin valía USD 4.000.

“El modelo predice un valor de mercado de Bitcoin de USD 1 billón después del próximo halving en mayo de 2020, lo que se traduce en un precio de USD 55.000 por bitcoin. Eso es bastante espectacular. Supongo que el tiempo lo dirá y probablemente lo sabremos uno o dos años después del halving, en 2020 o 2021”, agregó.

Con el diario del lunes, podemos afirmar que el modelo de PlanB ha sido uno de los más precisos predictores del precio del bitcoin hasta el momento. Ha servido tanto para predecir precios futuros como para justificar los del pasado. Sin embargo, es importante recordar que el rendimiento pasado de un activo no siempre es una buena guía de su desempeño futuro.

También es importante tener en cuenta que un año después, en abril de 2020, PlanB publicó una secuela a su modelo S2F en la que revisa el enfoque y la predicción de su propuesta inicial. De acuerdo a esta versión -y a su autor-, el precio de Bitcoin deberá alcanzar los USD 288.000 a fines de este año para que el modelo continúe siendo válido.

