La carne ovina busca un lugar en las mesas argentinas

Argentina, un país tradicionalmente asociado con su carne vacuna de renombre mundial, está comenzando a diversificar su paleta de opciones proteicas. Dentro de este proceso, la carne ovina emerge como una alternativa de excelencia, y la raza Hampshire Down se posiciona como protagonista indiscutida de esta transformación.

Con un producto que combina calidad, versatilidad y sostenibilidad, esta raza no solo ofrece una opción rentable para los productores, sino también un futuro promisorio para el consumo nacional.

La historia del Hampshire Down en Argentina no es nueva. Esta raza, originaria del Reino Unido, llegó a nuestras tierras hace décadas y demostró ser excepcionalmente adaptable a distintas condiciones agropecuarias. Hoy, lejos de limitarse a la producción lanera patagónica, se consolida como un actor clave en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Esto no es casualidad. Detrás de su ascenso hay un trabajo sostenido de selección genética y profesionalización que apunta a garantizar un producto de calidad superior.

El año 2024 marcó un hito histórico para nuestra Asociación. Celebramos 80 años de trayectoria en un escenario inigualable: La Rural de Palermo. Por primera vez, los ovinos pisaron la pista central, un reconocimiento que no solo visibiliza el potencial del Hampshire Down, sino que también destaca su papel central en la ganadería argentina. Este avance fue acompañado por la presencia de Allison Halcrow, jueza británica de renombre, fortaleciendo los lazos entre nuestra asociación y la comunidad internacional.

Sin embargo, no podemos detenernos en los logros. Para 2025, hemos delineado un plan ambicioso con objetivos claros. Entre ellos, se destaca un curso internacional de jurados en Buenos Aires, que buscará profesionalizar aún más el sector mediante el intercambio de conocimientos con colegas de países vecinos. Asimismo, nuestra participación en la próxima edición de La Rural volverá a ser clave, especialmente con la presentación de la marca certificada “Cordero Cara Negra”, concebida para posicionar la carne ovina como un producto premium en el mercado local.

Desafíos para la carne ovina

Uno de los principales desafíos que enfrentamos es masificar el consumo de carne ovina en el país. Actualmente, esta se percibe como un producto gourmet o estacional, algo que debemos cambiar. Desde nuestra asociación, estamos trabajando para educar al consumidor sobre las bondades de este alimento y promover opciones accesibles y versátiles, como los cortes al vacío o el cordero entero, ideales para preparaciones caseras.

Además de sus atributos gastronómicos, la carne ovina destaca por sus ventajas ambientales. Su producción tiene una menor huella de carbono en comparación con otras carnes, y su manejo contribuye a la conservación de suelos y recursos naturales. Para los pequeños productores, representa una alternativa viable con menores costos de inversión y una rotación más rápida. En el espacio que ocupa una vaca, pueden criarse hasta 12 ovejas, logrando resultados tres veces más rápidos que los de un ternero.

El futuro de la carne ovina es prometedor, pero su consolidación requiere un esfuerzo conjunto de productores, instituciones y consumidores. Estamos convencidos de que el Hampshire Down tiene todo para liderar este cambio, ofreciendo una opción cotidiana, nutritiva y sostenible que se alinee con los valores de una nueva generación de consumidores más conscientes.

Hoy, más que nunca, los invito a redescubrir la carne ovina. Desde nuestra asociación, seguimos comprometidos con impulsar este sector y llevar el sabor y la calidad del Hampshire Down a todas las mesas argentinas.

*Presidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down