Los boletos del tren fantasma

Hay temas que todos los días nos pasan por delante sin mayor trascendencia, hasta que algo nos dispara la atención. En este caso los trenes de larga distancia, y en particular el ramal Gral. Roca que une Mar del Plata con la Ciudad de Buenos Aires.

Es común ver trenes con vagones vacíos, a la par que las ventanillas de ventas están cerradas, con anuncios sobre boletos agotados hasta dos meses hacia delante. Escuchar repetidamente que miles de personas intentan infructuosamente comprar los boletos por internet en la página de Trenes Argentinos, ya que en esa hora fatídica de puesta en venta, reciben siempre la respuesta de que los pasajes se han agotado para todo el mes. En una hora.

Sin embrago, nunca imaginé que una publicación que hice en Twitter, manifestando que en ese momento estaba viendo pasar por la Ruta Nacional 2, un tren con vagones vacíos rumbo a Buenos Aires, iba a despertar tanto interés. Más de 18.000 personas manifestaron sus problemas con la obtención de pasajes y más de 900.000 se mostraron interesadas con la situación.

Una pequeña y rápida investigación me trajo testimonios de los más diversos, personas que todos los días intentan ingresar la página de Trenes Argentinos y siempre tienen respuesta negativa, otras que van a las boleterías y nunca pueden comprar pasajes. Otros usuarios cuentan que han viajado en vagones semi vacíos y también hay testimonios que refieren haber recibido el llamado de la Empresa de Trenes anunciando que se había liberado un asiento y, al comprarlo, llegar y ver que hay … un vagón vacío!!! En fin, tantos casos como pasajeros frustrados.

Mi paso por la Cámara de Diputados de la Nación me dejó, entre diversas vivencias de variado tenor, la frustrante experiencia de que los funcionarios del gobierno actual, nunca responden a los pedidos de informe. Y en ese sentido, me remito a lo ocurrido en la Comisión de Intereses Marítimos de la que fui Presidente durante dos años (2020/2021), y Vicepresidente los dos años anteriores. Ni siquiera extienden un aviso de recepción de los pedidos de explicaciones. Entonces, no tengo expectativa alguna respecto del resultado al peticionar como simple ciudadano, abogado de la matrícula.

Por ello, accedí a la herramienta que todo lo democratiza, que coloca en un plano de igualdad al ciudadano con el gobernante, al poder visibilizar sus demandas: la red social. Cuando un tema cobra relevancia en las redes sociales, es porque alguna demanda de la sociedad está siendo insatisfecha o desoída. En este caso es evidente que la venta de pasajes de los trenes de larga distancia está generando una gran duda y es muy bueno poder analizarlo e investigarlo.

Cuando, a través de algunos comentarios en las redes sociales, surgieron denuncias sobre que los pasajes se agotan en la primera hora de puestos a la venta, los pasajes de todo el mes, no de un día, y que podría existir alguna maniobra de compra anticipada para beneficiar a algún sector, como podría ser el del transporte de ómnibus, me pareció que era oportuno dar noticia a la justicia para que investigue.

Para que se investigue la posible existencia de algún delito, como podría ser la defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita o aquel que se derive, radiqué una denuncia penal por ante el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, el cual estoy convencido llevarán a cabo como corresponde a su función, el Sr. Juez y el Fiscal y demás auxiliares de la Justicia que intervengan.

Existen muchas razones de peso para que se investigue el asunto, sobre todo el tremendo subsidio estatal (que pagamos todos los contribuyentes), que permite vender pasajes de tren a $ 1000, cuando los de ómnibus van desde $ 4000 a $ 7000 según el caso.

Frente a la corrupción de la obra pública, los bolsos que vuelan, las cajas de seguridad llenas de dólares sin justificar, las máquinas que cuentan dinero sospechoso en manos de contratistas de obra pública, los cuadernos de la corrupción y las innumerables denuncias de corrupción existentes, el ciudadano común sospecha de lo que pasa con la imposibilidad de compra de pasajes de trenes con más de un mes de anticipación y que se agotan en una hora, viéndolos pasar vacíos.

Para despejar dudas y sospechas, lo que corresponde en una República es que el Poder Judicial investigue. He pedido en mi denuncia que se soliciten los archivos informáticos de los últimos 12 meses de los pasajes vendidos, pericias a las computadoras de la empresa y cotejo de nombres, números de documento, forma de pago, lugar de compra y todos los datos de los asientos, vagones y fechas; y que se realicen todos los procedimientos necesarios para arribar al esclarecimiento del caso. La sociedad aporta sus impuestos y quiere usar este buen servicio público.

Por último, no quiero dejar de poner de resalto que es esta, la vía de trenes que, supuestamente puesta en valor en la presidencia de Cristina Fernández, debió ser totalmente reparada en el gobierno siguiente porque los durmientes de cemento se partían por ser de mala calidad, entre otras deficiencias de vagones, máquinas, etc.

Hay serias dudas en la población que desea y no puede utilizar los trenes, que son subsidiados por ellos mismos. El Poder Judicial, una vez más, restablecerá la Justicia, en una sociedad que ve, con indignación, pasar los trenes vacíos.

Nada mejor que la verdad para acallar los reclamos de igualdad ante la ley y la justicia.

*Abogado, ex Diputado Nacional Pro