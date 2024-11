Milei cada día canta mejor

Lujos de presidente. Con un poco más de una semana de diferencia nuestro Milei estuvo y estará con Yuyito González, Donald Trump, Emmanuel Macron y a confirmar con Joe Biden, Xi Jinping y Lula Da Silva (supuestamente con este último, si no se vuelven a pelear por décima sexta vez). No sabemos si con Trump cantará a Nino Bravo —bien podría, porque si la canción preferida es “Libre” se supone que el flamante presidente electo coincidirá con la letra—. Al respecto: si hay algo que hay que rescatarle a Milei es canta bien. Lo demostró con Guido Kazcka imitando a Leonardo Favio en su momento. Lo justo es justo. Por eso desde aquí queremos denunciar a la Cámara de Comercio: en el evento del jueves llevaron a Milei para que hable y a Palito Ortega para que cante. Después, que no se quejen de cómo les va en las ventas.

Sí, ya sé. El único tema que importa es que Wanda está con L-Gante en Brasil y que le mandan mensajes a Icardi, es una especie de icardiada que no sería técnicamente una icardiada. Y que Vicky V (Villarruel) ha desmentido lo mismo. No que no salía con L-Gante, sino que tuviera festejante (propio) y, como gran noticia de la semana, la vicepresidenta nos informó que comió una “hamburguesa” y que era la primera que consumía desde que está en el cargo, todo salpimentado con un chivo de la vice en la exposición en Campo de Mayo de una empresa de armas argentina (lo que no es común), tipo Pampita cuando te muestra los hoteles del caribe. Lilia Lemoine rápidamente reaccionó, se peleó con una villarruelina (léase seguidoras de V.V.) y todo terminó con amenazas y la dudosa ironía de la diputada sobre que la vayan a buscar con un Falcon (verde). Política de alto nivel.

La gota sudaron en la intimidad presidencial. Las eternas horas sin el esperado llamado telefónico de Trump a Javier Gerardo fue compensado por la invitación a la cena de la victoria trumpista de los que la financiaron en Mar-a-Lago, disfrazada de conferencia para inversores de la CPAC (una histórica internacional conservadora, ahora corrida muy a la derecha, que ya tiene su capítulo argentino y que Trump la adoptó como propia hace años). Hasta donde se sabe, compartirán la misma mesa, donde también estará el mediático JD Vance, nuevo vicepresidente y teóricamente parte del nuevo Gabinete. Mejor foto imposible.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tuit de Mauricio Macri en felicitación a Donald Trump

El tema es si Milei entre los festejos, los abrazos, las fotos, los borrachos de la segunda hora de la fiesta, los mangueros y los mozos podrá sacarle a Trump el único tema que nos interesa a los que nos quedamos en Buenos Aires a disfrutar del calor: cuándo y cómo estarán los, por lo menos, 15.000 millones de dólares que Toto Caputo necesita para poder nadar sin bracitos flotadores.

Hay también un culebrón raro. Parece que Trump y Macri (Mauricio) sí hablaron por teléfono. Y más que los 15-25 segundos que el viejo nuevo presidente USA le dedica a mucha gente. ¿Será por eso que Adorni dijo que Macri es “un amigo con el que (Milei) come milanesas cada tanto”? Al respecto dos aclaraciones: lo primero es que suena a desmentida de romance, del tipo “solo somos amigos”. Lo segundo y más grave es que la última vez que se vieron habían hecho trascender que comieron entraña. Con tanta desinformación es imposible trabajar.

Para que la semana no fuera completa y porque siempre hay que meter la pata con algo, a Milei se le ocurrió decir en la Cámara de Comercio que “hoy” —por el jueves— Elon Musk había comprado la CNN en un discurso maridado con frases anti-woke a tono con el discurso. Fue tan insólito el anuncio que la CNN ni siquiera sacó un comunicado oficial de desmentida. Solo en la radio de ellos de acá, Nacho Girón dijo muy enfáticamente que la noticia (sic) “era falsa”. ¡Es un bajón que digas algo que no es cierto y que los involucrados ni siquiera te desmientan!

Las fuerzas del cielo de Milei en ayuda de Trump

Pregunta en el aire: saliendo del supuesto de que Milei se adelantó una noticia que el mundo conocerá en un par de horas, días, semanas o meses, en cuyo caso iremos todos en procesión a Luján a pedirle disculpas, si eso no es así, ¿cuáles son los mecanismos de información de nuestro presidente? O dicho más fácil: ¿Cómo se entera Milei de lo que pasa en Argentina y en el mundo?

En el medio tenemos un conflicto con Aerolíneas y con Intercargo. O mejor dicho parece que ellos lo tienen con nosotros. Frente a los rumores al respecto, ambos gremios han aclarado el fin de semana que no fueron contratados por Santiago Caputo para integrar el comité de campaña de la Libertad Avanza 2025 y el de la reelección de Javier en el 2027. Rumor nacido a partir de meter paros sorpresivos y dejar pasajeros nada más que 3 horas esperando un avión o directamente sí que los aviones salgan, cuyo único efecto es sumar voluntades ciudadanas para todos aquellos que quieren privatizar, cerrar, o cualquier cosa a la empresa de bandera y todo lo que la rodea. Dato: desde que se confirmó que la Doctora presidirá el PJ, la imagen de Milei subió. Otra integrante del comité de campaña antes mencionado.

Siendo buenos con la realidad, también deberíamos decir que la política del Gobierno al respecto no sería tan lineal. O sea, cuando hay paro, sube el tema en los medios, diciendo que la va a cerrar o privatizar, con un tsunami de demagogia y cuando los gremios se calman, mandan a frenar el dictamen en Diputados para decidir el destino de Aerolíneas. ¿Raro? No. Libertarismo kirchnerista. Inquietud: ¿quién opera del Gobierno a Guillermo Francos, jefe de Gabinete? Cada vez que hay un lugar vacío —embajada en Washington, por ejemplo— lo mandan ahí en los diarios. Ni que contar cuando estuvo enfermo tres días: directamente decían que no volvía. ¿Quién aspira con ansia a ocupar su lugar? Puntos suspensivos.

Cristina no deja pasar oportunidad de tratar a Milei como le gusta a Milei, claro que no para él

La teórica oposición que tiene Milei ha convocado una teórica sesión este martes para tratar un teórico proyecto para limitar la vigencia legal de los DNU, la estrella legal del mundo mileísta. Como todo es posible en Argentina, es probable que lo aprueben con una diferencia abrumadora o que no. Que el PRO vote en contra o que no.

Hay más teóricos para este boletín. Los gobernadores teóricamente radicales van a verlo al presidente y, cuando salen, dicen que no hablaron ni pidieron explicaciones ni disculpas por los dichos sobre Raúl Alfonsín. Encima, en la reunión en privado sí preguntaron por el tema. O sea, quedaron mal con la gente, no defendiendo a Alfonsín y con Milei, defendiendo a Alfonsín. No entendieron nada: tenían que haberse callado la boca adentro, llevarse toda la guita que puedan en el Presupuesto y salir y decir cualquier cosa en contra del Gobierno y a favor de Alfonsín. ¿Se da cuenta de por qué Milei es presidente y el radicalismo está en extinción?

Aunque en la política argentina no se hace otra cosa que leña del árbol caído, parece que no es temporada de pegarle todos los días a Cristina. Para eso está la Cámara de Casación que esta semana la condenará por uno de los 150 casos de corrupción que tiene en Comodoro Pai (Py). Igual Cristina —a esta altura la única opositora con 100% de pureza— no deja pasar oportunidad de tratar a Milei como le gusta a Milei, claro que no para él. Le dijo “idiota” y lo mandó a imitar a Trump.

¿Más?

ML