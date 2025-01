Nadie se atreva…

Cruel, ignorante y mentiroso. Cualquiera de esos calificativos y todos juntos le caben al gobierno nacional. Están anunciando la próxima movida contra nuestros mayores. Le llaman “Reconocimiento para Jubilados Cumplidores” y consolidan la existencia de jubilados de primera y de segunda. Se proponen elevar la edad jubilatoria equiparando a mujeres y varones. Lo van anunciando para naturalizarlo, aunque todavía no tienen el proyecto de ley.

¿Jubilados cumplidores?

Más bien empleadores incumplidores. Sabrán los especialistas del Gobierno que la obligación de cumplir con la AFIP (ARCA) por los aportes que se le retienen a los trabajadores de su sueldo y las contribuciones que le corresponden a la patronal es, precisamente, de los empleadores.

Omiten mencionar que quienes acceden a la jubilación por el sistema de moratoria saldan mensualmente una cuota de la deuda que no fue suya, sino de un empleador que no cumplió. De ese modo engañan y promueven resentimientos contra esos nuevos jubilados.

Por ahora, las moratorias previsionales han sido esenciales para que un gran número de trabajadores, y sobre todo trabajadoras, tengan la vejez cubierta por un ingreso –aunque diste de ser justo– y la cobertura de salud –aunque con este gobierno se le prive día a día de sus prestaciones–, del que estuvieron excluidos por tantos años donde en la Argentina el poco empleo que crecía no era registrado.

Las moratorias son parches que han permitido –sobre todo la de Néstor Kirchner del 2005 al 2007– que millones de personas mayores excluidas de todo derecho laboral se incorporen, eso no obsta para saber que el sistema jubilatorio necesita una mejora integral, por eso postulamos que es necesaria una Gesta Industrializadora de Argentina, para que toda aquella persona que quiera trabajar pueda hacerlo. Con trabajo, salarios dignos, alimentos al alcance de los salarios de los trabajadores y energía, según el costo para la competitividad de la economía y el confort de los hogares, son las líneas que permitirán volver a la senda del desarrollo: crecimiento y justicia social. Esto, por supuesto, luego de que una ley de arrendamiento rural de la pampa húmeda te deje los recursos –por retenciones– para honrar las deudas.

¿Igualar la edad de jubilación?

En cuanto a la diferencia de edad para el acceso al retiro, lo que subyace es la comprensión de que las mujeres tenemos, en general, una carga global de trabajo donde se suma el trabajo remunerado y el no remunerado. Y eso no tiene perspectiva de ser diferente. Las mujeres realizamos –según las Encuestas de Uso del Tiempo– entre el 75 y el 80% de las tareas domésticas no remuneradas.

En el caso de las amas de casa, la deuda social es posiblemente un poco más extendida, porque, a diferencia de lo que plantea el movimiento Principios y Valores, expresado por Guillermo Moreno y Pablo Challú, el subsidio que un gobierno peronista debe asegurar es un Ingreso para las Amas de casa, tal como ya planteara Evita en “La Razón de mi Vida”. Y, desde ese ingreso incorporar a las amas de casa al sistema de la seguridad social y previsional. Mientras este reconocimiento al trabajo doméstico no se produce, al menos haría falta que el Congreso de la Nación discuta un sistema de jubilación para las amas de casa.

Hace falta fortalecer la seguridad social y previsional que refleje que somos una comunidad que cuida a los niños y a sus mayores, que valora la Patria, las familias, las mujeres que sostienen cada hogar con su amor y su trabajo. Para eso, recordemos que gobernar es crear trabajo.

¿Escuchaste Milei?, crear trabajo. No destruir la producción industrial, el comercio, las economías regionales, la producción agropecuaria.

* Presidenta de Principios y Valores de Capital Federal.