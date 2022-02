Mentiras de exportación

De Rusia con cariño

El Presidente Alberto Fernández finalmente realizó la gira de la vergüenza y el mangazo. Durante su paso por Rusia el mandatario dijo “Argentina debe terminar su dependencia con el Fondo y los EEUU”. Esto no solo es lo contrario a cualquier práctica efectiva de las relaciones internacionales, sino un tiro en el pie en momentos que nuestro país aún no llegó a un acuerdo con el organismo, y despreciando a la nación que tiene la llave para que el mismo se haga realidad. Para agravar la situación, la declaración se produjo en momentos que la crisis ucraniana sigue al rojo vivo; especialmente cuando el mandatario ruso habló de guerra nuclear.

En efecto, Alberto emprendió una gira exitosa de 12 horas, al tiempo que Putin lo miraba de reojo esperando que el argentino no lo toqueteara como a otros líderes en el G20. Así concluyo la primera escala de turismo y mangueo. No contento con su exabrupto, Alberto agregó “Los rusos vinieron en auxilio de los argentinos con la vacuna”. Lo cierto es que Moscú no tenía dónde colocarla, la pagamos carísima, y la segunda dosis vino por goteo. Todo esto mientras Washington pide a sus ciudadanos que dejen el país, llegan tropas norteamericanas a la zona, y Polonia decidió enviar armamento al gobierno de Kiev.

Otro cuento chino

La gira presidencial por China se destacó por la visita de lugares turísticos, rendir homenaje al genocida Mao Tse Tung, negociar unas vacunas Sinopharm y el uso del zoom para las reuniones. El mandatario también se dio una vuelta por Huawei, solamente para molestar un poco más a los EEUU con el tema 5G. Eso sí, Alberto se trae el título de profesor honoris causa de la Universidad de Tsinghua. Como resultado del periplo, el gobierno anunció que se suma a la “Nueva Ruta de la Seda”, lo que incluye la promesa de inversiones en torno a los u$s23.000 millones. Como ustedes saben, en el caso que algún día suceda, porque ya han prometido lo mismo en la época de Néstor, esas obras las hacen los chinos con personal propio y para satisfacer necesidades de ellos; quedando poco y nada para la nación huésped.

El paseo asiático quedó decorado con otra frase de Alberto, que éste le dijo a Xi Jinping “Si usted fuera argentino, sería peronista”. También expresó que “se sentía muy identificado con el Partido comunista”; y el canciller Santiago Cafiero remató diciendo “En el mundo se despertó un interés por escuchar a Alberto Fernández”. Una vez de regreso, el mandatario tuvo que desandar todas las macanas que hizo. Así pues nuestro “Borromeo” dijo “No voy a imponer un régimen maoísta en Argentina”, para luego tratar de calmar los ánimos en el Departamento de Estado de los EEUU.

Los elefantes del conurbano

La renuncia del Diputado Nacional Máximo Kirchner al cargo de Presidente del Bloque oficialista no tomó a nadie por sorpresa. El dirigente siguió los pasos de sus padres, así pues, cuando las cosas se complican la estrategia siempre fue borrarse. El acuerdo con el FMI va al Congreso y el legislador no estará presidiendo para pagar parte del costo político. Por esos días el oficialismo marchó sin pena ni gloria contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la falta de dirigentes los llevó a tener de vocera a Luisa Kuliok. Sí, así de desmembrados y a la deriva están. Mientras tanto definieron cuales serán los 13 barrios y 466 countries en los que se aplicarán aumentos segmentados; y como es obvio, en todos estos las elecciones las ganó JxC.

Hubo al menos 23 muertos ¿Solo veintitrés? y más de 50 en grave estado por la distribución de cocaína cortada con carfentanilo. En efecto, la ley de etiquetado frontal no habría llegado a ese submundo. El “Estado presente” no controla la oferta, la demanda ni el lavado de activos; y los allanamientos no fueron por tráfico, sino por adulterar el producto. En el mandato anterior era la efedrina, ahora que volvieron mejores le ponen relajante para elefantes.