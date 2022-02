Hilda Chiche Duhalde renovó sus críticas a Alberto Fernández: "No puede conducir"

La exsenadora nacional Hilda Chiche Duhalde envió hoy una dura crítica al presidente Alberto Fernández y a toda la dirigencia en general, por la situación económica, social y política en el país.

Con respecto al jefe de Estado, Duhalde aseguró: “Un presidente que evidentemente no puede conducir. No muestra capacidad de conducción y no hay liderazgos”. De esta manera, la antigua legisladora indicó que, “en la Argentina, falta conducción”.

Alberto Fernández recibió grandes críticas por sus declaraciones sobre China y Rusia.

En esa línea, Chiche Duhalde cuestionó la distribución del gabinete presidencial, ya que consideró que “no puede funcionar un gobierno con esta cantidad de ministerios donde, obviamente, no puede haber plata para nadie que verdaderamente lo necesite”. De igual forma, el presidente Alberto Fernández no fue el único funcionario que recibió críticas por parte de la exsenadora durante una entrevista concedida a Radio Colonia.

Los cuestionamientos a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Juan Cabandié

En relación con la situación económica actual, Duhalde destacó que “la situación de los jubilados se torna intolerable”, por lo que cuestionó las jubilaciones que percibe la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner percibe la jubilación por haberse desempeñado como presidenta de la Nación.

Con una canasta básica de 76 mil pesos para un grupo familiar de cuatro personas, la exsenadora resaltó que “un jubilado pasará a cobrar ahora 32 mil pesos por mes”.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié también recibieron duras críticas por parte de Hilda Chiche Duhalde.

Axel Kicillof se fotografió en redes con un gato mientras recorría parte de la Gran Muralla China

La antigua integrante del Senado cuestionó que ambos funcionarios hayan continuado con la gira oficial por Rusia y China luego de que en la Provincia de Buenos Aires se haya desatado el conflicto por la cocaína envenenada y, en Corrientes, el fuego haya destruido miles de hectáreas.

Las declaraciones de Chiche Duhalde por el acuerdo con el FMI

Con respecto al primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Chiche Duhalde desconfió del acuerdo y señaló que "nunca se sabe cuál es el pido. El fondo puede ser mucho más profundo”.

Una encuesta muestra el rechazo a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT

Así, la exlegisladora aprovechó la oportunidad para lanzar una última crítica al oficialismo y el sector más duro del Kirchnerismo, puesto que cuestionó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados por su rechazo al acuerdo con el FMI y la definió como una “juagada política de poca monta”.

RdC