Si hay muchas respuestas y ninguna es la correcta, quizás nos equivocamos en cómo formulamos la pregunta

por Gabriela Renault

Qué es verdad y qué es verdadero, quién tiene la verdad o dónde está la verdad, es algo que hoy todos pelean por tenerla, todos sabemos de todo y todos opinamos de todo, y esto nos enfrenta. Y en esto el odio, la violencia, la no tolerancia cada vez toma más terreno, así un día naturalizamos que del debate vayamos al enfrentamiento, que de las diferencias vayamos a la muerte, que la verdad de uno sea la no verdad del otro y que el construir la postverdad sea algo común en todas las ciencias.

¿Por qué la mentira es la verdad? ¿O por qué la verdad se hace mentira?, ¿qué hace que alguien la compre como verdadera?, ¿por qué destruir en vez de construir, porque hablar antes de asesorarse?, las preguntas podrían ser infinitas, pero la idea es que más que respuestas, abramos preguntas y nos tomemos el trabajo de informarnos, antes de definirnos por un postulado.

La verdad como problema

¿Qué hace cierto, a las noticias falsas, porque la gente busca alimentarse de ellas, porque la prensa amarilla tiene más éxito que los logros de los talentosos en cualquiera de las disciplinas, que las buenas acciones o un comentario de cultura general?, quizás hay varias respuestas, pero quizás debemos reformular la pregunta, más que el qué, sería bueno reflexionar en él porque existen o porque se las consume.

La pregunta debe quizás ser más profunda, qué nos pasa como humanos que no podemos respetar la verdad, sino es la que para mí lo sea, qué nos pasa, que no podemos respetar las diferencias, sin que ellas hagan un quiebre en las relaciones, porque creo que el otro es mi enemigo sino piensa como yo?, porqué nos es ajeno el dolor del otro, si ese dolor no es mi dolor?, al fracaso de la universalización, del mundo sin fronteras. En los años 80, surgió la globalización, pero si esa globalización, no viene marcada de los tintes propios de las diferentes culturas, maneras de pensar, creencias en quien apostar, el fracaso de la humanidad será eminente, no podemos caminar, pensando que mis ideas son las únicas, lo rico es que las ideas son, y que se hacen tangibles solo cuando son posibles y lo posible, se hace cuando, varios le damos fuerza, cuando varios apostamos en que surjan, si esas ideas son para el bien, la humanidad dejara de estar marcada con fecha de vencimiento.

Las patologías de hoy, vienen del desánimo y de la desmentida, la depresión y la ansiedad, son parte de nuestro discurso diario. La violencia no es natural, se la construye y se la alimenta y no es por negar la realidad, que nos desborda, es por saber que si a un mismo hecho le corresponden tantas interpretaciones, como queramos darlas, dependerá, la que elijamos cada uno para poder alimentarla y hacerla verdad. Con esto digo que estamos a tiempo de hacer que lo que interpretemos de una luz de esperanza, que no nos sumemos a ver todo de una sola manera, sino a verlo del color que me dé la posibilidad de ver soluciones, que a un mismo problema también hay más de una solución. Para eso hay muchas personas que seguro tienen los mismos deseos de salir adelante, de correrse de la pelea, de crecer , que es posible y más cercano trabajar sobre qué calidad de vida queremos tener acá en la tierra, que construir la idea de irnos de ella, cuando lo real es que la tierra es la que debe querer que muchos se vayan de ella.

Construcción de la verdad

Debemos ser conscientes, que habitar la posmodernidad, es compleja, que vivir en la categoría de lo incierto, en archipiélagos de certezas, es más difícil, de lo que pensábamos, que crecer al intemperie, es doloroso, que los adolescentes, sienten que tienen su futuro clausurado. Hay adultos que prefieren abdicar a su rol y equipararse con los jóvenes, llevándolos muchas veces a dejarlos acéfalos, los jóvenes no pueden estar a la deriva, los adultos tenemos que tomar el timón, por eso a la incertidumbre hay que darle algunas, al menos,verdades ciertas y lo real, que hay muchas cosas que todavía son reales y permanentes:el deseo de ser feliz, es en toda la humanidad. Es casi como encontrar a alguien que no le gusten las milanesas, puede ser de carne, de vegetales, de humus, pero las milanesas son un clásico, que todos compartimos, la felicidad es un bien en sí mismo todavía anhelado, para ellos, los jóvenes, acerquemosle verdades sólidas, para ellos evidenciemos que se puede pensar diferente, pero no violentar u obligar a creer en lo que yo quiera, sino en lo que cada uno vea que esa verdad, se acerca más a construir que a destruir.