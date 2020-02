Movilidad sustentable, un desafío urbano para todos

Joaquín Di Mario*

Cualquier alternativa al automóvil particular es bienvenida en las ciudades del presente y también lo serán en el futuro. En Argentina sigue vigente la tendencia a utilizar el auto particular como medio de transporte de preferencia. Algunas cifras dan cuenta de ello: perdemos casi tres años de vida arriba de un vehículo por el tiempo que nos lleva ir de un punto a otro de la ciudad. No solo eso, el parque automotor es el responsables del 25% del CO2 en el mundo, principal causa del calentamiento global. Ante este marco, si bien algunas personas comienzan a optar por otras alternativas, resulta urgente seguir insistiendo sobre la movilidad limpia.

Según la División Autos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en 2019 se patentaron 459.592 vehículos, que si bien representa un 42,7% menos que el total alcanzado en 2018, sigue siendo una cantidad preocupante porque el parque automotor sigue creciendo y las ciudades no han conseguido resolver el problema de la movilidad.

La importancia de trabajar en una red de transportes integrados resulta altamente valiosa para pensar las ciudades en el marco de la movilidad sostenible. Cuando hablamos de transportes integrados hacemos referencia a la combinación de distintos tipos de movilidad para llegar a destino.

Años atrás, no se cuestionaba el volumen de automóviles en la urbe. Sin embargo, con el correr del tiempo el atascamiento en el tránsito y las alertas medioambientales despertaron preocupación. A partir de esto, hubo una preocupación en buscar alternativas económicas y respetuosas con el medioambiente.

Las ciudades necesitan una planificación urbana que se adecúe a las necesidades actuales, junto al desarrollo de políticas que complementen este enfoque. Es fundamental iniciar campañas que alienten a la población a tomar el autobús público, utilizar bicicleta, sacar a pasear los patines, trasladarse en subte y /o viajar en tren y un enfoque integrador donde se proponga el viaje combinando estas alternativas es siempre la mejor opción.

Las personas necesitan trasladarse a su hogar, su empleo, disfrutar de entretenimientos, utilizar servicios y espacios públicos. Para lograrlo, muchas consideran que sería más fácil y más cómodo hacerlo en un auto particular. Lo cierto es que esta idea no hace más que congestionar el tráfico urbano.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo de México (ITDP) fue más allá y detectó que el modelo de desarrollo inmobiliario fomenta el uso del auto al exigir más estacionamientos ¿El resultado?: tráfico agobiante con calles atestadas de autos particulares.

Los lugares de estacionamiento encarecen el costo de inmuebles cercanos al transporte público, por lo que cada vez más, las personas deben vivir a las afueras lejos de sus trabajos, donde las viviendas resultan accesibles.

Todo esto nos lleva a reflexionar, ¿realmente necesitamos más lugares donde estacionar los automóviles? ¿O podemos optar por el transporte público u otras alternativas que alivianen el tránsito?

En definitiva, estos estudios nos ayudan a entender que las problemáticas urbanas son estructurales. El conflicto no se origina únicamente con los ciudadanos y sus rutinas, todos los actores sociales y las diversas instituciones también forman parte de nuestra situación actual. Sin embargo, estamos a tiempo de actuar en consecuencia transformando nuestros hábitos en conjunto para hacer nuestras vidas más sencillas.

* Co-Founder y CEO de Ualabee.