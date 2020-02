Síndrome de Asperger: entre 3 y 7 de cada 1000 personas viven con esta condición

Mg. Mercedes Lotufo*

A partir de 2007, se conmemora el 18 de febrero el Día Internacional del Síndrome de Asperger, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y a las autoridades sanitarias sobre las dificultades que enfrentan estas personas y sus familias.

Esta fecha concuerda con la del nacimiento de Hans Asperger (18/2/1906 a 21/10/1980), pediatra y psiquiatra austríaco que investigó sobre desórdenes mentales en niños y describió por primera vez este síndrome. Actualmente los criterios de diagnóstico lo denominan “Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) sin discapacidad intelectual asociada, ni dificultades significativas en el desarrollo del lenguaje”.

El Síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista en el que el cociente intelectual es normal o incluso superior a la media. Estas personas pueden desarrollar un vocabulario sorprendente sobre un tema en el que estén interesados, incluso suelen tener muy buena memoria de repetición, pero presentan dificultades para integrar esa información.

Se trata de un trastorno bastante frecuente, ya que, en el mundo, entre tres y siete de cada 1000 personas viven con esta condición; pero a pesar de ello, se desconoce la causa exacta.

El Síndrome de Asperger se lo incluye dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) o de los Trastornos de la Comunicación Social porque comparte algunos rasgos característicos del autismo. Fundamentalmente se manifiestan en dos áreas del desarrollo evolutivo y funcional de las personas: la comunicación social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento.

En el caso Síndrome de Asperger, pueden observarse las siguientes características: en el área de la comunicación social en relación al manejo de los aspectos verbales de la comunicación (dificultad en la interpretación de significados no literales del lenguaje, etc.) y en aspectos los no verbales de la comunicación (evitación del contacto visual, postura corporal rígida, etc.), y en su uso social (dificultad en la comprensión de situaciones sociales, manejo de relaciones interpersonales, resolución de conflictos, etc.). En el ámbito de la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento, se presentan patrones estereotipados, repetitivos de intereses y conductas, que le dificultan a la persona adaptarse de manera flexible a las demandas cambiantes del medio.

En los últimos años se han logrado avances en la detección precoz y en la asistencia socio-sanitaria de las personas con este trastorno del espectro autista, pero todavía el mayor peso de la atención es sostenido por las familias. Por eso es tan importante la necesidad de reconocimiento de sus derechos en la atención sanitaria y social.

* Docente de la Licenciatura en Psicología de UADE.