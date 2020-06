Durante el confinamiento: empatía, sí. Conductismo, no

El significado de EMPATIA es: Escuchar, para comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego “empátheia” que significa “emocionado”. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, sociabilicen adecuadamente, y se organicen sinérgicamente.

Es lo que entre amigos se expresa como: “…yo en tu lugar”, “yo me pongo en los zapatos del otro.” “Sé lo que sentís” y otra importante cantidad de expresiones cuyo significado popular es sentir lo mismo que el amigo, el familiar o cualquier otro individuo, y tratar de ayudarlo a través de una fuerte contención emocional.

Básicamente quien tiene la capacidad de comprender las emociones, sentimientos, pensamientos de otra persona, es un individuo empático. Pero no es solo eso.

Cuando conversamos con alguien tenemos que tratar de entender su situación emocional. Entenderla no es cambiarla. Muchas veces se comete el error – obviamente en el afán de solucionar – de darle consejos prácticos al otro, de tratar de aportarle soluciones, de decirle que tienen que hacer. Y quizás, en ese afán, cometemos gruesos errores ya que lo que el otro está buscando es la contención que le permita serenarse y poder cambiar de observador, poder ver su problema desde otro lado, es ahí donde sí debemos ayudarlo. Para ello es fundamental que lo hagamos con la mente abierta, despojados de todo tipo de prejuicios y sin juzgar al otro.

Alberto: "No saben cuanto valoro la libertad, pero la libertad se pierde cuando uno muere"

Sintetizando, si deseamos ser empáticos tenemos que tener la capacidad de identificarnos con la otra persona, tenemos que poseer la capacidad de compartir sus sentimientos.

Esto es lo que nos permitirá generar vínculos, con otra persona, con un equipo, con una comunidad. Quien tenga esa capacidad tendrá muchas mejores posibilidades de ejercer un liderazgo natural y activo, pues, el otro sentirá que lo escuchan, lo entienden, lo contienen y lo acompañan emocionalmente.

¿Cuándo aparece el CONDUCTISMO?

Cuando te dicen que te entienden, te comprenden y te quieren cuidar, comienza a dudar. Cuando agregan que para que todo eso ocurra “vos tenes que hacer lo que yo te digo”, ya desconfía mucho. Pero cuando te dicen que, si a vos no te parece bien hacer lo que te dicen, sos un demente, desestabilizador, que atentas contra los más carenciados, entonces ahí ya estás seguro: es CONDUCTISMO.

Este tipo de falsa empatía, corresponde mucho más a una personalidad psicopática que a alguien que pretende comprender y sentir como cada uno de nosotros. Cuando alguien que aparenta ser empático no se ejercita en la escucha activa, a partir de una conversación que genere acciones, termina siendo un observador irreal de la realidad y de lo que los otros sienten. La intención es entonces modificar el contexto y tratar de que el individuo lo viva como la realidad que espera. Es normal que una persona, cuando escucha a otra, lo haga a partir de sus propios juicios, o prejuicios, según sus narrativas e inferencias. Pero cuando un supuesto líder escucha, debe oír y entender el mensaje para poder interpretarlo honestamente.

Estamos atravesando, quizás, el peor momento de la sociedad argentina. Desde todo punto de vista. Cada uno de nosotros necesita, desde su misma soledad, contención y libertad de procedimiento. Desde ya que en una población tan heterogénea encontraremos a quienes se pueden manejar adultamente, respetuosamente, y otros muchos pueden ser libertinos salvajes. Pero cuando hablamos de EMPATIA nos estamos refiriendo a una cualidad de quienes actúan desinteresadamente tratando de hacer más llevadera una situación de vulnerabilidad emocional.

Si no puedes trabajar, no puedes alimentarte, no puedes ejercer tu propia libertad, te es imposible sostener tu vida, definitivamente estas vulnerable. Si esa es tu condición es imprescindible que te escuchen y te permitan ser gestor de tu propia vida, dentro de los parámetros sociales adecuados para toda la comunidad.

Si pudieses ver a quienes te deberían ayudar compartiendo tu situación, siendo empáticos, todo sería más llevadero. Pero cuando la realidad que estás viendo, en quienes supuestamente lideran la tormenta que estas atravesando, nada tiene que ver con tu problema real, algo está mal. No han interpretado correctamente el mensaje o directamente, los intereses que se persiguen son diferentes a los del resto de la sociedad.

“Lo más importante es que necesitamos ser entendidos Necesitamos alguien que sea capaz de escucharnos y entendernos. Entonces sufrimos menos.” Thich Nhat Hanh

NOTA:

CONDUCTISMO. “Corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta".