Alberto: "No saben cuanto valoro la libertad, pero la libertad se pierde cuando uno muere"

El Presidente Alberto Fernández, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta anunciaron en un mensaje grabado que duró una hora la extensión de la cuarentena con un endurecimiento puntual en el epicentro del virus en el país, el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La nueva etapa de la cuarentena empezará el lunes 1 de julio y durará hasta el miércoles 17 del mismo mes, por ahora. Entre las medidas, Fernández anunció una marcha atrás con la actividad de los "runners" en la ciudad, donde estaban permitidos bajo un horario nocturno. También anunció el cierre de comercios salvo los esenciales declarados en el primer decreto, es decir, un total de 24 rubros puntuales. A su vez, el jefe de gobierno porteño ratificó que se mantendrán las salidas de niños y niñas, acompañados de su padre, madre o tutor, durante los fines de semana.

Asimismo, el mandatario nacional aseguró que desde las 0 horas del lunes, el servicio de transporte pública funcionará sólo para trabajadores esenciales, y se agudizarán las controles para que se cumpla. También pidió a los ciudadanos del AMBA que vuelvan a quedarse aislados en sus casas y sólo salgan a buscar provisiones necesarias para vivir.

"Uno de cada cinco argentinos no está conforme con los mecanismos de cuarentena, yo los entiendo. Todos hubiéramos querido no tener que aislarnos y que la economía siguiera funcionando hasta mejor de lo que estaba, eso era lo que yo pretendía", comenzó Alberto.

"Nos tocó una muy difícil que es enfrentar la pandemia. Es un enemigo invisible que nunca terminás de saber cuándo lo derrotaste. Ahora se reproduce mucho más rápido que al inicio de todo esto. Cuando aumenta la circulación, el virus se transmite mucho más fácil", agregó.

Y detalló: "Sabíamos que en los centros urbanos íbamos a tener el riesgo más claro. En lo que llamamos el AMBA. Lo que hemos observado es que en los últimos tiempos crecieron allí los casos exponencialmente, el 97% de los nuevos casos son allí. El aumento de la velocidad de contagios en los últimos 20 días aumentaron un 147%, los fallecidos un 95%. Objetivamente, esto era algo que sabíamos que podía pasar, y estábamos preparados para hacer frente. Lo cierto es que como les dije el primer día, necesitábamos ganar tiempo para garantizar que el sistema de salud atienda a todos. Tenemos que hacer algo para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos tengan la atención que merecen. Para muchos esto que estamos resolviendo es prolongar un problema que tiene consecuencias económicas, pero lo dice el Banco Mundial, es la crisis mas grave desde 1870. Y habla del mundo que se deteriora económicamente por la pandemia, no la Argentina".

Cuarentena extendida | Guía para entender la nueva fase: transporte, comercios, IFE y ATP

"Ayer se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo por un posible rebrote de la pandemia en lugares donde creían haber superado el problema", enfatizó.

En ese marco, le respondió a las críticas de sectores opositores que manifestaron que el gobierno está "enamorado" de la cuarentena: "Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena. Es el único remedio que conocemos. De lo que estamos enamorados es de la vida, por eso la cuidamos tanto y por eso nos pesa tanto ese número de víctimas que dejaron de estar entre nosotros. Y por eso tomamos las decisiones que tomamos. Todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil, sino lo hubiéramos hecho, todo seria más grave. Más de dos mil respiradores incorporamos. Si no creábamos hospitales y terminábamos hospitales en marcha, hoy tendría su sistema colapsado Axel (Kicillof). Si Horacio (Rodríguez Larreta) no hubiera podido seguir los contactos estrechos en las villas, otros serian los resultados. Yo lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, tenemos que enojarnos con la enfermedad. Aislarse genera malestar. Pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora, pero se recupera. lo que no recuperamos son esos mil argentinos que nos dejaron. Tenemos que hacer algo por eso".

"Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena. Es el único remedio que conocemos. De lo que estamos enamorado es de la vida"

Más adelante, Fernández mostró gráficos entre los que destacó uno elaborado por el FMI, donde proyectaban las caídas de PBI en diversos países del mundo: "Nos dicen que hemos hecho todo eso y que eso trajo consecuencias económicas negativas. Esto que ven ahora, es la caída del PBI que el FMI acaba de dar a conocer como proyección para este año. Tienen muchos países que se liberaron, tuvieron un criterio distinto en la cuarentena, y tuvieron la misma caída, pero muchos más muertos. El problema económico es la pandemia, no la cuarentena, y eso afecta a todos por igual. La cantidad de fallecimientos es lo que hace darnos cuenta que tuvo sentido esto".

Luego, mostró un gráfico de contagios en el país y destacó que "el epicentro esta en AMBA y en Chaco. Pero Chaco tiene menos trafico de personas". "El AMBA está contagiando al resto del país. El problema lo tenemos en el AMBA. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese lugar, para preservar la salud de los que viven allí y para ser solidarios con los que viven en el resto del país. Porque el resto del país no está teniendo los problemas que tiene el AMBA. Tal vez tengamos que pensar lo mismo para el Chaco".

Y amplió: "El AMBA está utilizando 424 camas, el 54% de camas de AMBA de terapia intensiva está ocupada. Es un dato determinante para ver. El cuidado de la vida y la salud es lo mas importante para mi, para Axel y Horacio".

Con esas aclaraciones, adelantó que van a tomar una serie de medidas: "Volver a cerrar el AMBA para que la circulación disminuya. Reducir contagios, desacelerar ocupación de camas y que el servicio de transporte público quedará limitado desde el lunes a las 0 horas a servicios esenciales. Hay 24 actividades esenciales en el primer decreto, son esas las únicas que van a poder seguir funcionando. Y que todos sólo salgan a buscar provisiones. Desde el 1 al 17 eso será así en toda el AMBA. Van a mantenerse servicios esenciales como Seguridad, Salud, Alimentación, Farmacológico. Que sigan funcionando algunas industrias esenciales en el conurbano. Actividades de parques industriales. Y los que producen con fines de exportación. El empleo público quedará frenado para colaborar y trabajará remotamente".

Vamos a seguir ayudándolos con ATP. Lo hicimos con los sueldos de mayo, con los junio y lo haremos con los sueldos de julio

"Sabemos que estas decisiones tienen una consecuencia económica, no lo desconozco. Si alguna virtud tengo es la de escuchar, no soy un necio. Sé que tienen problemas los comercios y autonómos, el apoyo que el estado ha dado es casi de tres puntos del PBI para que la pandemia no afecte tanto. Vamos a a seguir ayudándolos con ATP. Lo hicimos con los sueldos de mayo, con los junio y lo haremos con los sueldos de julio. Vamos a preservar al empleo y aliviar a empresarios en la inversión de salarios. El IFE vamos a darlos por tercera vez en AMBA y Chaco ademas de alguna otra zona", precisó el jefe de Estado.

Por otro lado, Alberto anunció que van a intensificar el cuidado y la detección del virus. "El plan "Detectar" nos permite dar el tratamiento a todos los que lo necesiten y aislarlos. Esto lo vamos a profundizar con más gente y test. Creo que están equivocados cuando plantean algo. Se hacen en gran cantidad los test en ciudad y PBA. Aumentan los test pero aumentan los contagiados más, no es que hay más casos porque aumentaron los test".

"Estamos dando una batalla con buenos resultados. Lo estamos haciendo en conjunto, entre todos y todas. Hemos dejado toda diferencia política, yo escucho todo lo que dicen y reclaman. Créanme, todo esto que propongo hacer es lo que creemos mejor para nuestra gente. Les pido que nos ayuden, sera más fácil si entienden que lo queremos es cuidarlos. No queremos que nos pase como Europa que tuvieron que elegir quién se salvaba y quién no por que se agotaron las camas", aseguró.

Y concluyó: "No saben cuánto valoro la libertad, pero la libertad se pierde cuando uno muere. No bajemos los brazos, que no nos confundan, somos un gran país. Hicimos tanto esfuerzo, otro esfuerzo vale la pena".

J.D. / CP