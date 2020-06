Cuarentena: Suspenden los runners en la Ciudad pero no las salidas de menores

Horacio Rodríguez Larreta llega a la reunión con Alberto Fernández y Axel Kicillof con una posición tomada: cerrar todos los comercios excepto los esenciales, suspender las salidas nocturnas para hacer actividad física y mantener vigentes la posibilidad de los chicos de tener momentos de esparcimiento los fines de semana. Todo un combo con dos disyuntivas todavía por definir: desde cuándo y, sobre todo, hasta cuándo. El encuentro en la Quinta de Olivos, previsto para las 17.15, será crucial para darle la puntada final a estas definiciones, que apuntan a poner un brusco freno a la curva de contagios para evitar la saturación del sistema sanitario.

El tema de las salidas a contraturno para hacer actividad física es una de las cuestiones más controvertidas, y que incluso generó dudas puertas adentro del Gobierno porteño. Desde el punto de vista de las estadísticas, no hay ninguna evidencia que demuestre que esa flexibilización generó un aumento en la curva de contagios. Incluso, especialistas aseguran que hay cada vez más estudios en el mundo que demuestran que actividades al aire libre tienen muy bajo nivel de contagio. “Lo de los runners es un tema simbólico, que esta vez no podemos sostener”, reconocen desde la sede de Uspallata. “Es simbología de cuarentena estricta”, asiente otro funcionario. ¿Cuál es la lectura que hacen? "No podemos estar pidiéndole un esfuerzo al 80% de los comercios, que van a tener que cerrar de nuevo, y a la vez tener a la gente corriendo", grafican. Esfuerzo compartido.

Se ultiman los detalles para una nueva cuarentena más restrictiva



El de los comercios también fue un tema de debate interno. Hasta hoy, el debate era si dejar abiertos solo los esenciales o permitir también los denominados “comercios de cercanía” o barriales. Se definió ir por la primera opción y solo podrán abrir sus puertas los supermercados, almacenes, farmacias y ferreterías, como sucedió a partir del 20 de marzo. El temor que recorre las oficinas del Gobierno porteño es que tenga un impacto económico muy fuerte en decenas de miles de comercios que advierten que están al borde del quebranto, sin contar los que ya no pudieron levantar las persianas a pesar de haber sido habilitados.

"El punto del cual Horacio no se piensa mover, sobre todo después de todas las charlas que tuvo con la gente de Unicef, es en la de las salidas recreativas de los chicos los fines de semana", señalan las fuentes consultadas. Fue otro motivo de debate en las últimas horas. ¿Entraba también en un debate simbólico, de cuarentena estricta? En algún momento se barajó la posibilidad, pero la señal que quieren dar con respecto a los chicos y chicas es clara. La información con la que cuentan es que el impacto de la cuarentena y el encierro en los menores es un tema para prestarle mucha atención y no tomarlo con liviandad.

Trotta dijo que la vuelta a clases sería en agosto, excepto en Chaco y Buenos Aires



Todas definiciones que se están negociando minuto a minuto, puertas adentro del Gobierno porteño y en diálogo permanente con sus pares de Nación y Provincia. El pedido de Larreta será que se con un límite de fechas claras. "La gente tiene que tener información precisa y clara para mantener un horizonte de esperanza", explican, motivo por el cual está en duda si el endurecimiento será por dos o tres semanas, por el temor de que si a los 15 días no tenes todavía resultados claros, tengas que prorrogar el endurecimiento. Como contrapartida, en Ciudad aceptan que el endurecimiento tiene que ser estricto, porque si queda como algo “blando” será más difícil el control.