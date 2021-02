Esta vez, permítanme una nota autorreferencial. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo que millones de personas no pueden: quiero que me den mi vacuna contra el covid-19. La que sea, la rusa, la china, la de Pfizer o Astrazeneca. Es preferible estar inmunizado, aunque no se sepan cabalmente los efectos secundarios, que, por tener más de 60 años y tener comorbilidades, sentirme indefenso ante ese virus maldito.

Así que quiero que aquellos funcionarios, sindicalistas, políticos, periodistas o quien se la haya dado sin que le correspondiera, que se vacunaron tan sólo por estar cerca del poder, que me la devuelvan, a mí y a los cientos de miles que seguimos esperando.

Carla Vizzotti: "De ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud"

Que se hayan vacunado puede ser la condena de muerte de mucha gente, incluso la mía. Y yo no me quiero morir. Porque esa vacuna que se dieron sin que les corresponda podría haber salvado a alguien.

Crónica de una internación

Y tampoco me quiero enfermar. Ya sufrí, cuando tuve síntomas que entraban dentro del protocolo del covid, la soledad de estar internado y que las enfermeras (con justa razón) entraran sólo dos veces por turno (por prevención al contagio y porque tenía que cambiarse toda la ropa cada vez que entraban a hacer los controles). Que mi familia no pudiera saber cómo estaba (no se puede sacar nada de una habitación de un posible infectado de covid) y yo no tenía cargador de celular. Que el médico me viera una vez por día, con un traje que lo cubría totalmente (no lo reconocí nunca), o que me atendieran por teléfono en el mismo sanatorio donde estaba internado. Por suerte, al final, el hisopado dio negativo.

Pero el temor que viví esos días, que me imagino vivirán los que sí se enferman, no se lo deseo a nadie.

Ginés González García fue repudiado con cacerolazos e insultos cuando llegó a su casa en Puerto Madero.

Por eso quiero que me devuelvan la vacuna. Que los inmorales que se la dieron sin corresponderle la paguen y me la traigan; que vayan presos por haberme robado; que sus vecinos los repudien a cacerolazo limpio como a Ginés González García cuando llegó a su casa en Puerto Madero. Que sientan que hasta acá llegamos. Que los políticos administran el Estado, no son dueños del Estado. Las vacunas no son de ellos. Son de la gente.

Por eso quiero que me den mi vacuna. A mí y a todos, en el orden que corresponda. Sin vivillos que se metan adelante en la cola. Es hora de que esos mismos vivillos paguen.