Si Mujica fuera argentino Cristina no sería candidata

Dos llamados a la solidaridad a la Conmebol: nunca más una final en Buenos Aires sin equipos argentinos (encima el locutor en la cancha solo hablaba portugués) y, en caso de no poder evitar lo primero, que al menos no tengan la misma camiseta (aunque uno es negro y blanco y el otro blanco y negro, mirando las rayitas). Será por eso que no hubo incidentes: nadie sabía si se peleaba con uno propio o de los otros.

Entre días anodinos donde nadie habló más mal de nadie más allá de lo habitual, la derecha vernácula hizo como que en Uruguay no pasó nada con la victoria del candidato de centro (izquierda, en minúsculas y entre paréntesis) y el culebrón de Wanda e Icardi (más la China Suárez, etc.) se volvía a llevar todo, aparecieron el Ficha Limpia Gate y Pepe Mujica hablando de Cristina y se pudrió todo. Ya explicaremos la relación entre ambos (es parecido a eso de que un japonés estornuda en Tokio y una mariposa aletea en Nueva York).

Como diría Marx (Karl, no Groucho) la historia no se repite en forma de tragedia, sino de farsa: el dirigente más representativo del progresismo continental, que es el Pepe Mujica, la mandó a jubilarse a Cristina (“la vieja Kirchner está al frente del peronismo jodiendo, en lugar de dejar a las nuevas generaciones; ¡cómo le cuesta largar el pastel”), mientras que el líder de la ultraderecha, no sólo local, sino internacional —y del autodenominado “mundo libre”— la bancó y la defendió indirectamente. Mientras uno dice que tiene que retirarse, el otro hace todo lo posible para impedirlo y le habilita todos los caminos del mundo para que sea candidata, en un paso de sainete, en el que la novia ni siquiera dijo que sería quería casar. Dato al margen para progresistas, aun a sabiendas de que no sabemos cuántos quedan: Mujica también le pegó a Evo Morales y mostró preocupación por Lula.

El Gobierno libertario, a diferencia del macrismo 2015, no hizo de la investigación del Gobierno K un eje ni de su gestión ni su discurso

O sea que, siguiendo ahora a Marx, pero Groucho, si nuestro presidente fuese el Pepe Mujica, chau Cris. Pero como es Javier, tenemos Cris, al menos por un tiempo. ¿Vieron por qué a Uruguay siempre todo le sale bien?

Lo que pasó se sabe: Lospennato, Silvia, diputada PRO por la provincia, más la radical Karina Banfi, inocentemente o inteligentemente, o las dos cosas, supuestamente le armaron un zafarrancho enorme al Gobierno, insistiendo con un proyecto de Ficha Limpia, que a nivel local ya funciona en 7 provincias. Justo cuando en el primer piso de la Casa Rosada estaban todos metidos atrás mirando el tiempo de descuento de un partido que terminó el sábado 30 de noviembre, con el Congreso oficialmente cerrado hasta que el 1 de marzo Javier vaya a maltratar diputados y senadores en vivo y en directo. Estas dos semanas venían hermosas: el Senado cerrado hasta nuevo aviso y Diputados, salvo Ludopatía, coleccionaba sesiones opositoras sin quórum.

Pero el diablo metió la cola. Y lo desnudó a Milei. Oportunamente desaparecieron más de 15 diputados de diferentes bloques, en un lapso de menos de 60 minutos, confirmando que también en el Congreso las promesas se hacen para no cumplirse.

Pato Bullrich apareció el fin de semana en medio de versiones 2.0 como la teórica candidata a vice de Javier

Revisando capítulos anteriores de esta serie, todo arranca con la estrategia de Santiago Caputo de mantener vigente a Cristina, para que sea “la otra” porque en la competencia el Gobierno “siempre gana”. Fue una idea de Jaime Durán Barba y Marcos Peña hace 8 años. Les salió re bien en el 2017 y como el tujes dos años después. Pero ahora nada es lo mismo. O, mejor dicho: ni Cristina ni el país son los mismos. Pero los libertarios van a tratar de que sí. Win-win para Él (Milei) y para Ella (Cristina).

El tema es que el resto se avivó. Y aparecieron los palitos en la rueda. Sólo Dios sabe si realmente Macri quería la Ficha Limpia o dejar a Milei pegado en contra de que la líder K vaya presa.

Y aquí también hay que poner foco sobre un hecho inesperado: el gol mediático que se comió el Gobierno con el tema. Aunque Ficha Limpia fuera aprobado por los diputados, faltaba el Senado y lo más importante: que no apareciera, en caso de convertirse en ley, un juez que interpretara —como muchos abogados— que no podía aplicarse a Cris para el 2025. O sea, digamos, como diría Milei, que no hay una relación tan automática entre lo del jueves y que Cris no vaya presa. Lo que se discutía era que no fuera candidata. En el caos comunicacional, el mileísmo terminó pegado a no querer que vaya presa. Es que cuando promovés el desorden, un dia se te desordena cualquier cosa.

Por lo menos Vicky no lo mandó a matar (a Milei)

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el Gobierno libertario, a diferencia del macrismo 2015, no hizo de la investigación del Gobierno K un eje ni de su gestión ni su discurso. Se subió siempre después a esos temas, pero nunca los promovió ni denunció. De hecho, lo único relevante que está investigando del Gobierno de Fernández-Fernández es la cuestión de los seguros, denunciado por Clarín por una denuncia previa de Giordano, despedido de la ANSES. Hablando de Fernández-Fernández: el destino los quiere juntos a pesar de ellos. En días separados tuvieron que visitar Comodoro Py, la semana pasada. A juzgados diferentes.

Volviendo al Congreso, la teórica caída de la sesión del jueves, según el PRO paladar caviar, fue el fruto del pacto entre los libertarios y el kirchnerismo, para matar Ficha Limpia a cambio de la reelección de Martin Menem en Diputados. Según ellos, el Gobierno tenía la información —para nada confirmada— de que el kirchnerismo pensaba poner sus votos a la figura de Miguel Pichetto. Incomprobable como cierto.

Lo que cuesta comprender mirando varias fotos —ver la película completa es muy aburrido— es cuándo Macri y los que lo siguen van a reconocer públicamente que van por él y el PRO. O lo que queda del PRO.

¿Habrá proyecto libertario de Ficha Limpia? Imposible saberlo. Si no está en el listado de temas de extraordinarias habría que sospechar que no es una urgencia para la Casa Rosada. Y si tampoco aparece el Presupuesto 2025 habrá que avisarles a los gobernadores que se la pasaron dos meses negociando y analizando el texto que los tomaron por… (aquí el lector elige el epíteto).

Milei cumple, Wanda dignifica, y (la) China avanza

Si, por el contrario, nos encontramos con por ejemplo la derogación, suspensión o lo que fuera de la inentendibles y carísimas PASO, sugerimos a varios que comiencen a sospechar de un pacto entre Javier y Cris, sobre todo si el kirchnerismo pone sus 99 diputados y 33 senadores para el tema.

Ni qué hablar si súbitamente se reabre otra vez, como la semana pasada, la cuestión de la integración de la Corte Suprema, rodeada de la seriedad y la institucionalidad de la novela que nos regalan Wanda, Icardi, L-Gante, China Suárez, que Madrid mediante ahora también Franco Colapinto. Y esto dicho con respeto a los cinco mencionados, porque los comparamos con el conventillo de la Corte.

Más noticias para este boletín. Pato Bullrich apareció el fin de semana en medio de versiones 2.0 como la teórica candidata a vice de Javier en la también teórica reelección 2027 en el lugar de Victoria ‘Vicky’ Villarruel. ¿Le pedirán, mientras, que encabece la lista de senadores de CABA en octubre, además de, para ganar, seguir molestando a Macri? (No importa el nombre de pila).

Y Cristina también comenzó a caminar en la danza de la fortuna. Álguienes la pensaron como candidata a senadora también por la Capital.

