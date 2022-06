Probablemente no somos conscientes, o no prestamos atención a la gran cantidad de datos que generamos día a día. Y si el dato se genera es porque tiene un valor que puede ser aprovechado por nosotros, por empresas, por el Gobierno, o por alguien más.

Salís de tu casa a la mañana, empezás a caminar. La cámara de seguridad de la esquina te filma. El GPS de tu celular recopila tus movimientos. Subís a un medio de transporte usando una tarjeta magnética que también junta datos del costo del viaje, la hora, la parada en la que subiste, etc.

A no preocuparse, en principio toda esa información está anonimizada, no se va a usar para saber qué hacés, pero sí puede ser útil para evitar congestiones, prevenir o esclarecer delitos, posicionar negocios, etc. Tanto para el Gobierno como para las empresas estos datos pueden ser muy útiles si a priori saben aprovecharlos.

Llegás a tu trabajo; antes de ponerte con tus tareas habituales buscás algo en internet, leés el diario y revisás los mails. Todo eso generó muchísimos datos. Las palabras que buscaste, desde dónde las buscaste y a qué hora. Las páginas que visitaste, y cuánto tiempo permaneciste en cada una. Toda esa información también se puede usar, y las grandes empresas de hecho la usan para ofrecerte publicidad direccionada, para mejorar sus sitios de internet, generar contenidos que sean más vistos, etc.

Fin de la jornada laboral. De camino a tu casa pasás por el supermercado a comprar algunas cosas que te faltan. Fijate el ticket con las cosas que compraste. Todo es dato. Qué compraste y a qué hora, qué combinaciones de artículos les gustan a las personas, qué tan bien funcionó la promoción que está en el cartel de la puerta, etc.

Algunas empresas incluso te piden cuando estás pagando tu código postal, otras lo camuflan con un club de puntos y descuentos: en definitiva, están intentando enriquecer con más datos que describan a la persona que hizo esa compra. Y son varios en la transacción que se llevan su porción de datos, tales como el supermercado, la empresa con la que se hizo el pago, el banco, la dueña del posnet.

Si estas empresas cuentan con un buen departamento de datos, ellos van a aprovecharlos. Promociones más inteligentes, publicidad y packaging con mejor efecto, entre otras opciones.

Llegás a tu casa cansado después de todo el día dando vueltas. Nada mejor que sentarse en el sillón a mirar una buena serie. Estás terminando de ver una que te encantó. Te la recomendó la misma aplicación que usás para ver series.

¿Cómo sabía que te iba a gustar? Es fácil, conoce a muchas otras personas que vieron series parecidas a las que viste vos. Esas personas vieron también esa serie y les gustó. Por lo tanto, es muy probable que a vos te guste también. Y si la empresa sabe qué tipo de productos te gustan va a poder generar el contenido que haga que no canceles la suscripción.

No tenés ganas de cocinar así que pedís delivery. Como es más fácil, lo hacés por una de esas aplicaciones del celular. Todo queda registrado, incluso podés ver el recorrido que va haciendo la moto que te trae el pedido.

¿Cuánto puede ahorrarle al restaurante, en costos de ingredientes, una buena predicción respecto de lo que va a vender en los próximos días? Más datos bien utilizados pueden generar mejores predicciones. Comés la comida calentita que tanto te gusta y te acostás a dormir temprano que mañana todo vuelve a empezar.

La digitalización avanza y por lo tanto también avanza la creación y el almacenamiento de más y más datos. El Gobierno y las empresas van a necesitar cada vez más especialistas que sepan sacar de los datos información importante para la toma de decisiones.

¿Qué posibilidades de aprovecharlos traerá el futuro? Que podamos sacarles buen provecho a los datos va a depender en gran medida de que hoy nos capacitemos para hacerlo.

*Docente de la Licenciatura en Analítica Empresarial y Social del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).