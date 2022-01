Carl Zimmer: "No hay una regla que indique que los virus se vuelvan más leves"

—Usted dijo: “Los virus podrían salvarnos la vida cuando los antibióticos fallen”. ¿Cómo podría producirse ese mecanismo?

—Los científicos saben desde hace más de un siglo que las bacterias, incluidas las que causan infecciones, tienen sus propios virus. Virus que se especializan en infectarlas y matarlas. Estos se denominan bacteriófagos. Algunos médicos intentaron usarlos como una forma de matar las bacterias y causar infecciones como tratamiento. La terapia con bacteriófagos se hizo menos popular con el aumento de los antibióticos. Los antibióticos son más estables, más confiables y, por lo tanto, durante décadas, la terapia con bacteriófagos casi se olvidó en muchos países. Pero en los últimos diez o veinte años el aumento de la resistencia a los antibióticos ha hecho que las bacterias puedan resistir estos fármacos. Los científicos se ven obligados a buscar nuevas soluciones. Y quizás una de estas nuevas soluciones sea en realidad una solución muy antigua. Terapia con bacteriófagos. Y, por lo tanto, hay muchos ensayos clínicos y muchos esfuerzos nuevos para tratar de convertir la terapia con bacteriófagos en medicina estándar ahora.

—Uno de los escritores claves de la generación beat de los Estados Unidos, William Burroughs, dijo que “la palabra es un virus”. ¿Existe una analogía posible entre palabras y virus? ¿Las palabras son contagiosas? ¿Los virus expresan algo?

—Creo que es una analogía poderosa, pero creo que es importante mantenerla como analogía. Cuando hablamos de que las cosas son virales, lo que estamos pensando es en la forma en que un virus puede propagarse muy rápidamente de una persona a dos personas, y así sucesivamente. Hay todo un mundo de estudio sobre lo que hace que las ideas sean virales: ¿qué tan probable es que otras personas tomen prestada una idea de otra persona? ¿Qué tipo de crecimiento explosivo puedes tener? ¿Por qué se difunden algunas ideas? ¿Desaparecen algunas? Definitivamente, es una poderosa analogía. Pero los virus son más que eso. El hecho es que hay virus que no son virales, en realidad, son virus que van a una célula huésped e insertan sus genes en el ADN del huésped, y luego desaparecen durante mucho tiempo. Y solo más tarde podrían aparecer y formar nuevos virus, por lo que los virus pueden ser muy poco virales. A veces pueden estar muy callados.

—Usted escribió: “El propio término virus empezó como una contradicción. Lo heredamos del Imperio Romano, cuando se utilizaba para referirse tanto al veneno de una serpiente como al esperma de un hombre. La creación y la destrucción unidas en una sola palabra”. ¿Conviven virus y humanos? ¿Qué revela del inconsciente humano esa proximidad terminológica?

—Ciertamente, nos dice que durante mucho tiempo hemos estado lidiando con el mundo invisible. Hemos estado luchando por entender cómo las cosas que son demasiado pequeñas para que las veamos juegan un papel importante en nuestras vidas. Aristóteles escribió muy elocuentemente sobre cómo es que los animales se reproducen, pero realmente no tenía mucha comprensión de cómo: los detalles de lo que estaba sucediendo. Y eso es comprensible porque Aristóteles no tenía microscopio. Luego, cuando se inventaron los primeros microscopios, la gente comenzó a descubrir el esperma. Y al principio no sabían qué era. Era algo que nadaba bajo el microscopio. Así que se pensó que tal vez era solo algún tipo de patógeno cuando en realidad eran las células sexuales de los hombres. Los virus son aún más pequeños.Nadie vio virus hasta la década de 1930. Ha pasado menos de un siglo desde que alguien vio un virus. De hecho, se descubrieron de manera muy indirecta al tomar hojas de tabaco que estaban enfermas, se las trituró y se las colocó a través de un filtro muy fino que bloquearía las bacterias y los hongos. Así que lo que pasó parecía agua, pero era contagioso. Podía causar la misma enfermedad al poner esa agua en una planta sana. Y los científicos dijeron: sea lo que sea que esté causando la enfermedad en esta agua, lo llamaremos virus. Y pensaban que era ese sentido de la palabra toxina. Pero me gusta el hecho de que la palabra virus tenga este doble significado porque los virus son en muchos sentidos una fuerza creativa en la vida.

—Usted escribió: “Allí donde los científicos posan la mirada, ya sea en las profundidades de la Tierra, en los granos de arena que el viento arrastra desde el Sahara o en los lagos ocultos que reposan a un kilómetro y medio por debajo de los hielos de la Antártida, descubren nuevos virus, a un ritmo superior del que permite descifrarlos. Y la virología es todavía una ciencia joven. Durante miles de años, nuestro conocimiento de los virus se limitó a sus efectos en la enfermedad y la muerte”. ¿La pandemia nos enseñó algo acerca del funcionamiento de los virus y sobre el futuro de la enfermedad?

—Solo llevamos unos dos años estudiando este nuevo virus, el SARS-CoV-2. Y eso es muy poco tiempo en la historia de la ciencia. Pero los científicos han aprendido mucho sobre este virus, y diría que da mucha información sobre los virus en general. Ciertamente, hay muchas herramientas que se han inventado para entender el SARS-CoV-2, que se van a utilizar para otros virus. Solo para dar un ejemplo, en la Universidad de California, en San Diego, el equipo de la científica Rommie Amaro está tratando de construir una simulación por computadora de un virus completo. Son unos 300 millones de átomos, y todos estos átomos están siendo modelados con una computadora que los rastrea en diminutas fracciones de segundo y calcula las diferentes fuerzas que actúan sobre el virus. Y es realmente notable porque crean películas como si fueran de estos virus. Y resulta que estos virus son muy dinámicos. Tienen proteínas en sus superficies que usan para adherirse a nosotros mismos. Y esas proteínas, llamadas proteínas espiga, están en constante movimiento. Son una especie de apertura y cierre. Están cubiertas de pequeñas moléculas de azúcar que tiemblan constantemente. Estas películas no solo son hermosas, sino que son muy importantes para entender cómo se va a hacer una vacuna porque una vacuna tendrá que producir anticuerpos que puedan adherirse a esas proteínas. Y estas proteínas no solo tienen formas muy complicadas, sino que están en constante movimiento. Así que realmente puede ayudar a simular estas cosas. Y los científicos también están colocando el virus simulado dentro de una gota entera de agua, una gota muy pequeña llamada aerosol, que es lo que exhalamos todo el tiempo cuando hablamos o respiramos. Y así es como las personas contraen covid, a través de la transmisión de aerosoles. Y así, los modelos de computadora pueden ayudarnos a ver cómo es que un virus pasa de una persona a otra, y qué condiciones hacen que sea más fácil o más difícil llegar allí. Por lo tanto, se pueden tomar todas estas herramientas y luego aplicarlas a todos los demás virus con los que tenemos que lidiar: la influenza, etc.

—En un reportaje de esta misma serie, la antropóloga Rita Segato, al comienzo de la pandemia, señaló que los humanos debemos estar preparados para pensar nuestro fin. ¿Los últimos dos años brindan un mensaje en ese sentido? También, el filósofo francés Jean-Luc Nancy señaló que podríamos estar frente al fin de la civilización, tal como la conocemos. ¿Nuevas enfermedades implicarán formas nuevas de lo humano?

—No creo que vayamos a enfrentar ese tipo de resultado extremo de los virus. No tenemos registro en la historia de un brote viral que conduzca a ese nivel de aniquilación. Es fácil pensar así cuando nuestro mundo está tan estresado por covid pero nuestra especie, como especie, va a continuar. Y lo que más me preocupa es cuál es la calidad de nuestra experiencia como especie. Muchas más personas están lidiando con las consecuencias a largo plazo del covid. Y la sociedad en su conjunto está siendo estresada repetidamente por esta enfermedad. Así que no creo que se vaya a eliminar nuestra especie. No creo que tengamos que pensar en el fin de nuestra especie debido a este virus o cualquier virus. Pero sí creo que debemos mejorar para reducir las posibilidades de que surjan nuevos virus y, cuando lo hagan, tener mejores herramientas para detenerlos.

—Usted dijo: “Esta pandemia se desarrolló exactamente como lo han venido advirtiendo los científicos durante años. Sin embargo, parece que Estados Unidos y otros países pensaron que serían mágicamente inmunes a ella. Algo lamentable, especialmente cuando, si miramos a los países que sí se lo tomaron en serio, como Corea del Sur y Nueva Zelanda, vemos que allí las víctimas fueron infinitamente inferiores”. ¿Podría haber habido menos muertos con una reacción diferente de los gobiernos

—No hay duda de que hubo muchas muertes innecesarias y me temo que seguirán produciéndose más muertes innecesarias. Hay cosas que se pueden hacer, muchas de las cuales no se hicieron inicialmente. Justo al comienzo de la pandemia, cuando menos sabíamos del covid, lo más importante era frenar su propagación, ahora tenemos antivirales, tenemos otros tratamientos que están salvando muchas vidas. Pero al principio no teníamos nada. Así que una de las maneras más importantes de controlar la enfermedad era testear. Corea del Sur tuvo su primer caso de covid identificado el mismo día que Estados Unidos. Corea del Sur puso en marcha inmediatamente los testeos. También tenía un amplio suministro de máscaras. Pudo proteger a sus trabajadores de la salud e hizo mucho rastreo de contactos. A los Estados Unidos no les fue tan bien. Pasaron varias semanas antes de que los testeos comenzaran a funcionar en los Estados Unidos. Para entonces, había muchísimas personas que ya estaban infectadas. Y así es que fue bastante trágico. Siempre es un buen día para tratar de arreglar tus errors y tratar de no cometer errores en el futuro. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer ahora para prevenir muertes futuras. En los Estados Unidos, estamos lidiando con ómicron como en Argentina, y no tenemos muchos tests. Somos un país muy rico, pero no tenemos la cantidad de tests que requiere nuestra población. Esto es un fracaso de planificación y preparación. Llevamos dos años en esta pandemia. El hecho de que sea muy difícil encontrar tests es un poco absurdo y se podría haber hecho más sin afectar el funcionamiento de la economía.

—¿Se podría haber hecho más sin afectar el funcionamiento de la economía? ¿Los países pobres tienen la misma capacidad de reacción que los países con mayor desarrollo tecnológico o un PBI mayor?

—La salud pública es un gran desafío porque estás tratando de sopesar muchas compensaciones diferentes. Por otro lado, no hay manera de que una economía pueda ser fuerte a largo plazo. Ahora, ¿qué se necesita para hacer frente a la pandemia? No significa necesariamente tener que obligar a todos a quedarse en sus hogares. Está bien enviar a los niños a la escuela. Los niños necesitan ir a la escuela. Sin embargo, no se puede no hacer nada más que enviarlos a la escuela en medio de una pandemia. Por lo que las escuelas necesitan algunas herramientas claves y sabemos cuáles son esas herramientas. Y desafortunadamente en los Estados Unidos no estamos haciendo un gran trabajo para hacer que esas herramientas estén disponibles. Sabemos que es un virus que se transmite por el aire. Por lo tanto, es necesario que haya filtros en las escuelas. Se podría colocar un filtro para toda la escuela o bien filtros pequeños y portátiles que se coloquen en cada aula. Pero hay que tener buenos filtros para mantener a los niños seguros. Las mascarillas son importantes. Los tests son importantes. Los niños pueden ir a la escuela. Pero si simplemente enviamos a los niños a la escuela sin ninguna de estas protecciones, las escuelas pueden ser otro lugar donde habrá más de estos supercontagios.

—En un reportaje de esta misma serie, el filósofo español Fernando Savater señaló que esta era la primera pandemia que sucedió realmente en todo el mundo y de cuya evolución nos enteramos en tiempo real. ¿Cuánto incide la globalización en el proceso de contagio?

—En realidad, es interesante que los brotes se hayan globalizado bastante durante mucho, tiempo. Solíamos decir: “Ahora que tenemos aviones, existe la oportunidad de que las enfermedades se propaguen rápidamente”. En 1918, tuvimos una pandemia de influenza sin aviones. En ese caso, teníamos barcos que transportaban particularmente soldados al final de la Primera Guerra Mundial y que ayudaban a propagar el virus de la influenza. Ahora se están haciendo estudios sobre restos humanos antiguos, puedes tomar el cráneo de alguien que murió hace tres o cuatro mil años y puedes extraer ADN de él, no solo el ADN de esa persona en sí, sino también parte del ADN de los patógenos que podría haber tenido. Y así, los científicos están descubriendo los genes de la peste y de varios virus, y se pueden ver los mismos patógenos con los mismos genes en muy amplios rangos de Europa y Asia. Lo que en realidad sugiere que es posible que incluso en la Edad del Bronce tuviéramos una enfermedad más globalizada de lo que pensábamos. Lo que esto significa es que los virus y otros patógenos siempre han tenido un potencial increíble de propagarse muy lejos. Ahora creo que lo que cambia es que pueden moverse muy lejos muy rápido. Así que en lugar de tardar un año en ir de España a China, puede llevar el tiempo que demora volar de Madrid a Beijing. Por lo tanto, la globalización siempre ha sido importante para los virus, y al menos ahora tenemos las herramientas para ver realmente esa globalización. En tiempo real, para poder conectar estos brotes a medida que ocurren en todo el mundo, se trata de una pandemia global y realmente no tiene sentido tratar de combatirlo en un solo país. Tenemos que tener una perspectiva global sobre el covid.

—¿Existe un vínculo entre la desprotección del medioambiente y el nacimiento de la enfermedad? ¿Son los mercados de Wuhan la causa de la enfermedad?

—En general, estamos viendo un aumento de los virus emergentes. Si nos fijamos en los últimos siete u ocho años, vemos una y otra vez nuevos virus que están causando enfermedades en los seres humanos que no se han registrado antes. ¿Y de dónde vienen estos virus? Vienen de animales, vienen de monos vienen de roedores, vienen de murciélagos, vienen de muchas fuentes diferentes. Y se están desbordando, como lo llaman los científicos, porque estamos en contacto con animales salvajes, estamos en contacto con animales salvajes porque estamos destruyendo su hábitat. Así que estamos presionando sobre ellos donde hay granjas y pueblos en lo que una vez fue un bosque. Estos animales siguen ahí y están en contacto más estrecho con nosotros y con los animales que criamos. E independientemente de los detalles de dónde se originó el SARS-CoV-2 y cómo se originó, este será un patrón que seguiremos viendo en los próximos años a menos que realmente trabajemos duro para revertir esta tendencia.

—¿Cuán real es la hipótesis de que los virus necesitan a los humanos para seguir transmitiéndose y por tanto, en el futuro, la enfermedad perderá su condición letal? ¿Eso es lo que representa ómicron?

—No hay ninguna regla que indique que los virus tengan que volverse más leves. No existe una ley evolutiva. A veces lo hacen y a veces no. Pueden seguir siendo tan virulentos como antes. A veces, si las condiciones son correctas, pueden empeorar. Por lo tanto, no podemos asumir que las cosas mejorarán con el covid. La variante ómicron está causando una enfermedad menos grave que la delta. El único problema es que ómicron se está extendiendo más rápido que delta por varias razones diferentes. Una puede ser que simplemente es un mejor transmisor de una persona a otra. Ómicron puede infectar a las personas vacunadas o a las personas que tienen inmunidad por infecciones anteriores mucho mejor que delta. Por lo tanto, incluso si es menos grave en promedio, si tiene más casos, significa que tendrá más personas en el hospital. Y si se propaga muy rápidamente, esas personas van a ir al hospital todas a la vez, y eso puede ser muy difícil para los hospitales. En cuanto a lo que puedan vivir ómicron u otras variantes, sabemos desde hace un tiempo que la forma humana del SARS-CoV-2 puede infectar a otras especies. Puede infectar al visón, puede infectar a los ciervos. Y en realidad, ómicron parece tener algunas mutaciones que le permiten infectar a más especies, como los ratones. Entonces, si es así, podemos estar viendo un virus que tiene lo que se llama un reservorio animal, y hay muchos virus que sí lo tienen. Pasamos cuatro años sin brotes de ébola y de repente tenemos otro. ¿Por qué es eso? Porque debe estar viviendo en algún animal en alguna parte. El problema de los reservorios de animales es que hacen que sea muy difícil erradicar un virus. La viruela la erradicamos porque solo podía vivir en humanos. Así que el SARS-CoV-2 puede vivir en animales, por lo que no creo que nos deshagamos de él.

—¿Estados Unidos está subestimando la situación de la nueva cepa?

—Se necesita hacer un gran esfuerzo gubernamental para frenar su propagación. Y creo que las personas deben ser conscientes de que estamos lidiando con una variante que está causando un número récord de infecciones. Por eso, es muy importante que las personas se vacunen porque, si se vacunan, es posible que aún se infecten, pero sus probabilidades de contraer una enfermedad grave son muy reducidas. Estás muy bien protegido, especialmente si te dan el refuerzo. Las personas no vacunadas se enfrentan a una enfermedad muy común y generalizada, que tiene un riesgo mucho mayor de hospitalización grave.

—¿China está reaccionando mejor que los Estados Unidos a la presencia de ómicron?

—Supongo que depende de cómo definas mejor. China es un país que tiene un historial bastante pobre en cuanto al respeto de los derechos de sus ciudadanos. En una democracia hay que respetar los derechos de las personas y equilibrarlos con las necesidades de la salud pública. China básicamente ha intentado mantener bajas las infecciones a través del bloqueao de sus fronteras. Es un país muy grande. Por lo tanto, hasta cierto punto puede permitirse hacerlo, pero en realidad no es una solución sostenible. China ha intentado vacunar a sus ciudadanos a gran escala. Lo ha hecho bastante bien. Desafortunadamente, la protección de las vacunas que han estado usando no dura tanto y son especialmente débiles contra ómicron. Por lo tanto, va a ser muy difícil para ellos mantener su economía en funcionamiento y mantener a ómicron bajo control. Creo que en los próximos meses tendremos que ver cómo le van las cosas.

—¿Qué influye más en la reacción de los gobiernos orientales? ¿La idiosincrasia de la población o el sistema político?

—Ciertamente, se puede mirar a países democráticos como Corea del Sur y Taiwán, que están en la misma región, y ver que han hecho un muy buen trabajo y lo han hecho mientras respetan los derechos democráticos de sus ciudadanos. Por lo tanto, hay mucho que se puede aprender de ellos. Y creo que, para empezar, sus gobiernos se toman la ciencia en serio. De hecho, algunos de sus principales políticos son científicos y en los Estados Unidos y en otros países, como en Brasil, hay líderes que simplemente rechazan lo que dicen los científicos. Entonces, no se puede lidiar con algo tan peligroso y rápido como el covid con ese tipo de indiferencia hacia la ciencia. Entonces, algunas de las cosas que han hecho, que han sido muy impresionantes, como el rastreo de contactos, el reconocimiento de que el virus se transmite por el aire, el uso de máscaras y la realización de buenos tests, han permitido que Corea del Sur y Taiwán lo hicieran muy bien hasta ahora. Pero estamos lidiando con nuevas variantes como delta y ómicron, que pueden ser demasiado rápidas para este tipo de medidas que han funcionado hasta ahora. Y en países como Estados Unidos y Corea del Sur han tardado en vacunar a su población. Y ahora están viendo que las tasas en Corea del Sur están subiendo. Siguen siendo mucho más bajas que en Estados Unidos. Pero Corea del Sur está luchando con la pandemia, como otros países. No creo que haya ningún país que por arte de magia tenga una solución. Pero ciertamente podríamos aprender unos de otros.

—¿La ciencia médica y la industria farmacéutica desatendieron la virología antes de la crisis sanitaria de los últimos dos años?

—Ciertamente, ha habido un problema de larga data con el desarrollo de vacunas. Es el modelo estándar para ganar dinero en el negocio de los medicamentos que no favorece la fabricación de vacunas. La razón es que las vacunas son muy complejas de diseñar y de tratar de averiguar si funcionan. Si quieres hacer un medicamento para la hinchazón o reducir el colesterol, es bastante sencillo. Con las vacunas, en realidad, lo que intentas hacer es enseñarle al cuerpo a crear sus propios anticuerpos. Y la única manera de saber si funciona es probarlo en medio de un brote, lo cual es muy difícil. Por lo tanto, diría que el mundo de las vacunas ha sido descuidado. Y se ha debatido mucho sobre cómo mejorar las cosas, cómo acelerar el desarrollo de vacunas y cómo administrar más dosis a más personas. Creo que la primera parte es que hemos aprendido mucho del covid. Se estaban diseñando vacunas literalmente tan pronto como tuvieron el genoma de este virus, en enero de 2020. En unos pocos meses, los ensayos clínicos habían comenzado. Después de eso, quedó claro que algunas de estas vacunas funcionaron muy bien. Eso es batir récords. Nada de eso ha sucedido en la historia de las vacunas, y pasará a ser un hito en la historia de la ciencia en el que realmente nos hemos quedado cortos en la distribución. No ha habido un liderazgo central realmente fuerte en el intento de llevar estas vacunas tan efectivas a todos para que haya una enorme brecha entre los países ricos y los países pobres en términos de cobertura de vacunas. Eso es injusto. Y no solo es injusto, sino que es malo para la salud pública porque si sabes que la mitad del mundo está vacunada y la otra mitad no, el virus seguirá circulando en el grupo no vacunado y estará mutando. Y puede haber una nueva variante que escape por completo a los anticuerpos que tiene la mitad del mundo vacunada. Por lo tanto, lamentablemente, todavía no hemos resuelto ese problema, aunque se puede resolver, simplemente se necesita voluntad política.

—Usted escribió: “Desde el lanzamiento de la primera edición de ‘Un planeta de virus’, en 2011, los virus no han dejado de sorprendernos”. ¿Cómo evolucionó el conocimiento de los virus en los últimos veinte años? ¿Qué es lo que sabemos hoy que no conocíamos por entonces?

—Ha habido un gran aprendizaje en los últimos veinte años sobre los virus. Creo que los científicos están apreciando lo sofisticados que son los virus, y es difícil pensar que un virus es sofisticado. Si solo tiene diez o veinte genes. Entonces, ¿cómo puede ser sofisticado algo con tan poca información genética? Pero el hecho es que cada pedacito de esos genes codifica algo que ayuda a que los virus se repliquen. Y entonces, cuando el virus corona entra en una célula, en realidad se las arregla para apoderarse completamente de la célula. En términos de que la célula produzca sus propias proteínas, todo se detiene. Y en cambio, la célula comienza a producir las proteínas y los genes para los nuevos virus. Así que está ahí. Hacerse cargo de una célula es como hacerse cargo de una fábrica grande, muy grande. Es un proceso muy complicado, y estos virus lo hacen todo el tiempo. No solo eso, sino que tenemos muchas defensas en su lugar. Por ejemplo, si un virus entra en una célula, las células tienen alarmas. Pueden reconocer cuándo los virus las están infectando y, de hecho, pueden enviar señales a las células inmunitarias de su vecindario, que luego pueden entrar y atacar y eliminar esta infección. Así que los virus han desarrollado formas de desactivar esas alarmas, por lo que es como si un ladrón entrara en una casa y apagara las alarmas que de otro modo atraerían a la policía. Los virus pueden hacerlo. Lo hacen todo el tiempo. Así que creo que esa es una de las formas en que en los últimos veinte años hemos llegado a apreciar la verdadera complejidad y sofisticación de los virus y la carga.

—¿Qué enseñan los murciélagos laosianos sobre el coronavirus?

—Estos son murciélagos en los que los científicos encontraron coronavirus. Y lo interesante es que estos coronavirus son bastante similares al SARS-CoV-2. Y de hecho, algunas de sus proteínas son extremadamente similares. No solo en su estructura, sino en cómo funcionan. Así que creo que la lección principal es que hay muchos coronavirus en los murciélagos, muchos de los cuales aún no hemos descubierto. Los murciélagos tienen miles y miles de coronavirus conocidos, y probablemente haya miles y miles más que los científicos aún no hayan encontrado. No sé si los científicos alguna vez encontrarán el progenitor del SARS-CoV-2 en algún murciélago en algún lugar. Pero si nos fijamos en los virus más parecidos al SARS-CoV-2, se encuentran en lugares como Laos y Camboya, en el sur de China. Así que puede que se haya originado allí y se haya metido en algún animal salvaje como un perro mapache. Ha habido mucho comercio de estos animales, por lo que puede haber sido así como comenzó el brote en Wuhan. Pero en cualquier caso, creo que el panorama general es que hay muchas oportunidades para que más coronavirus provoquen nuevas pandemias. Y entonces hay un debate en curso sobre si es posibler predecir nuevas pandemias para poder prevenirlas. ¿Con esto, el descubrimiento de estos virus, alcanza o simplemente estamos jugando con fuego? ¿Existe el riesgo de que un científico que extrae virus de un murciélago se infecte? Creo que las probabilidades de que eso suceda son muy bajas y los conocimientos que se obtienen de esta ciencia son bastante grandes. De hecho, hay científicos trabajando en esto ahora para tratar de hacer una vacuna que funcione no solo contra el covid, sino también contra la ómnicrom y delta, y no solo contra diferentes variantes del SARS-CoV-2, sino contra muchos otros coronavirus relacionados, algo que a veces se llama vacuna universal contra el coronavirus. Podríamos hacerlo si podemos encontrar partes del virus que sean iguales de un virus a otro y de otro a otro. Tienes que estudiar los virus para saber cuál es el objetivo correcto. Por lo tanto, los científicos necesitan encontrar estos coronavirus en los murciélagos para construir el conocimiento que hará posible una vacuna como esa.

—Usted afirmó que “se están descubriendo nuevos virus a un ritmo superior al que permite descifrarlos”. ¿Qué puede significar para el futuro de la humanidad ese descubrimiento?

—Podemos pensar en los virus como enemigos potenciales para los que podemos preparar medicamentos. Pero también podemos pensar en ellos como aliados, como herramientas, porque son increíblemente abundantes y diversos. Hay más virus que todas las demás formas de vida. Los científicos han puesto el número tal vez en 10 a la potencia 31, así que es uno con 31 ceros después de eso. Puede haber un billón de especies de virus y solo hemos identificado unos pocos miles de ellos. Así que hay mucha innovación evolutiva que ha ocurrido en el mundo viral y es posible que podamos aprender cosas de ello. Nosotros nos beneficiamos de los virus de algunas formas muy profundas. Así nuestros antepasados incorporaron genes de virus en su genoma y esos se convirtieron en nuestros propios genes. Así que tenemos algunos genes virales que usamos. Y una de las formas en que los usamos es defendernos contra otros virus. Así que hay genes virales que codifican proteínas que son antivirales. En otras palabras, ellos fabrican las proteínas y luchan contra otros virus. Así que podría haber todo tipo de medicamentos que podríamos aprender a hacer basándonos en la inspiración de los virus. Hay nanotecnología que probablemente podríamos crear si entendemos mejor los virus. Por lo que creo que descubrir cosas nuevas sobre los virus no solo es fascinante, sino que podría ser muy beneficioso.

—Sobre la influenza, usted dijo recientemente: “Mientras el mundo lidia con el covid-19, la gripe no recibe mucha atención estos días. Pero su impacto global es asombroso: entre tres y cinco millones de casos de enfermedad grave cada año, y hasta 650 mil muertes. Cada pocas décadas, una nueva cepa de esta infección se propaga desde los animales y da lugar a una pandemia”. ¿Qué lecciones brinda y qué aportes de la tecnología médica y farmacéutica aplicados al covid-19 podrían ser utilizados para la gripe?

—La influenza es en realidad lo que más asustó a muchos expertos en virus en términos de lo que sería la próxima pandemia porque hay cepas de virus de influenza que circulan entre las personas todos los años. Pero también hay muchos otros que están en las aves y luego hay brotes de gripe aviar. Estos virus se transmiten de las aves a los humanos, y luego hay un nuevo tipo de influenza. Y la preocupación es que puede haber una nueva gripe para la que no tengamos inmunidad y que puede propagarse muy rápidamente. Y eso podría causar algo mucho peor que lo que produjo el covid-19.

—¿Es posible que en el futuro el covid-19 se transforme en una suerte de gripe?

—Biológicamente hablando, son virus muy diferentes. De hecho, es posible que veamos a ómicron llevar al covid a ser más una gripe estacional. En otras palabras, las personas seguirán muriendo de covid a medida que mueran de gripe, pero en cantidades mucho más pequeñas, y será más manejable, habrá más formas de adelantarse y de controlarlo. Y eso para la mayoría de la gente solo significa tener que pasar unos días en cama. Así podría ser cómo evolucione el covid en los próximos años. La investigación debe continuar, y es posible con la influenza que algunas de las lecciones que se están aprendiendo sobre las vacunas para covid y también sobre los antivirales covid, como las píldoras, también puedan aplicarse a la influenza, por lo que podría haber algunos beneficios para tratar otras enfermedades.

—Sobre la vacuna de la gripe, usted escribió: “Dos empresas –Moderna, la compañía de biotecnología de Massachusetts que produjo una de las vacunas de ARNm autorizadas para el covid-19, y Sanofi, un fabricante de estos productos francés– comenzaron este verano boreal los ensayos de las vacunas antigripales de ARNm. Pfizer y BioNTech, las empresas que produjeron la otra vacuna de esta plataforma, iniciaron su propio ensayo el mes pasado. Y Seqirus, un productor de vacunas con sede en Inglaterra, tiene previsto probar otro producto a principios del año próximo”. ¿Qué otras aplicaciones podrán darse con la tecnología ARNm?

—El covid-19 fue la primera oportunidad de que esta nueva tecnología de las vacunas pudiera probarse realmente a gran escala. Los científicos han estado trabajando en ello durante más de una década, pero ahora es su momento y lo han hecho bastante bien. Estas vacunas ofrecen la protección más fuerte que conocemos contra el covid. Hay otras vacunas que también son efectivas, pero no parecen ser tan efectivas como las de ARNm. Por lo tanto, puede codificar una proteína de la gripe, y eso hará que nuestras propias células produzcan esa proteína de la influenza. La proteína de la influenza no causa la gripe, pero sí permite que el sistema inmunitario la reconozca. Por lo tanto, se espera que las vacunas de ARN sean al menos igual de efectivas, si no más, que las vacunas tradicionales contra la influenza. Pero tenemos que esperar y ver. Tendremos que esperar y ver si nos permiten hacer mejores vacunas contra la influenza porque realmente necesitamos mejores vacunas contra la influenza. Las que tenemos no son muy buenas.

—¿Qué nivel de verosimilitud tiene la hipótesis distópica que afirma que el SARS-CoV-2 puede no ya mutar sino transformarse en otro virus, que provoque una enfermedad nueva y más letal?

—Los principios básicos de la evolución nos dicen que es posible que un virus se vuelva más virulento en lugar de menos virulento. Es fácil imaginar guiones de películas distópicas, pero no veo mucha evidencia de que eso haya sucedido con los virus existentes. Así que no creo que sea probable pero eso no debería hacer que descartemos lo que estamos enfrentando ahora.

—¿Cuál es la diferencia y la similitud de funcionamiento entre los virus y otros seres microscópicos como las bacterias o los parásitos?

—Básicamente, puedes dividir el mundo de los vivos en, por un lado, la vida basada en células, y eso nos incluye a nosotros. Nuestros cuerpos están formados por unos 30 billones de células, y eso incluye bacterias, que son células individuales. En otras palabras, tienen un gran contenedor lleno de genes y proteínas, y están sucediendo muchas cosas allí. Por otro lado, los virus no son células. Todo lo que tienen, todo en lo que se basan, son básicamente cáscaras de proteínas con algunos genes. Y, por lo tanto, no tienen metabolismo. No crecen por sí solos. No comen. Son solo un vehículo para llevar genes virales a esas células. Esa es la diferencia.

—Usted dijo: “Las noticias falsas socavan constantemente la noción de que lo que estás leyendo tiene alguna base en la realidad”. ¿Qué aporte a la ciencia, la investigación y la evolución de la ciencia se puede hacer desde el periodismo?

—Es una lucha muy grande lidiar con la desinformación. Y creo que que la desinformación siempre ha sido un desafío. He escrito durante mucho tiempo sobre la evolución. El creacionismo es muy fuerte en los Estados Unidos. Así que sé desde hace años sobre cómo puede ser la desinformación, pero ahora es más intenso. Creo que debido a las redes sociales, creo que porque la gente prefiere alimentarse de cosas malas. Creo que los periodistas tenemos que seguir escribiendo sobre lo que es real. Pero creo que las soluciones reales se van a encontrar en la forma en que se diseñan y mantienen estas plataformas de redes sociales. Creo que han sido diseñadas y mantenidas explícitamente para sacar provecho de cosas tales como la desinformación. Mucha gente comparte información falsa sobre las vacunas en Facebook. Facebook gana dinero y están tratando de hacer algunas cosas para ralentizar eso, pero no está funcionando suficientemente. Creo que eso va a suceder si vamos a resolver estos problemas con la incomprensión de la ciencia y la ciencia de la gente sobre el covid en particular, ahí va a ser donde tendrán que estar las soluciones,

—¿Qué tema genera más fake news? ¿Las vacunas o el cambio climático?

—Supongo que las vacunas porque es una parte tan importante de nuestras vidas, la pandemia ha dado un vuelco a todas nuestras vidas. Por lo tanto, hay una inmediatez en relación con el tema de las vacunas y demás. Mientras que con el cambio climático ha habido mucha desinformación. Pero se siente muy lejos, muy abstracto. Creo que ha habido una menor intensidad con eso, pero no ha sido menos destructivo. Hemos perdido años en los que podríamos haber estado actuando para reducir las emisiones de carbono, y ahora tenemos menos tiempo para hacer más para revertir los aspectos más dañinos del cambio climático.

—En los Estados Unidos, la vacunación de la población está por debajo del 60%, mientras que en Argentina casi llega al 70% y en provincias muy pobres, incluso, casi llega al 80%. ¿Hay alguna particularidad en ambas sociedades que hace que una sea más permeable que la otra al consejo de los médicos?

—Me encantaría escuchar de un antropólogo médico sobre el papel de las vacunas en la cultura de Argentina. Así que no intentaría adivinar por qué las tasas de Argentina son tan altas como lo son. Creo que es algo bueno. Creo que a muchas personas les va a salvar la vida. En los Estados Unidos tenemos un problema grave con las vacunas. Y con ómicron todos deberían recibir un refuerzo. Somos un país que ha comprado muchas vacunas. Y la ironía es que, a pesar de que tenemos todas estas vacunas, muchas personas no las usan. Cuando con ómicron es muy importante. Hay muchas razones diferentes. Una es que nuestro sistema de atención médica no funciona, por lo que a veces es difícil para las personas vacunarse u obtener la información que necesitan saber sobre la vacunación. Y hay algunas personas que simplemente lo ven con gran desconfianza debido a varias razones ideológicas. Ha sido revelador saber que Estados Unidos está tan rezagado, por detrás de tantos países como Argentina, entre otros.

