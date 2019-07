Frigerio: "Kicillof fue el responsable de esta inercia inflacionaria y estos desbarajustes"

por Jorge Fontevecchia

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, analizó al kirchnerismo en una entrevista brindada al periodista Jorge Fontevecchia para su programa Periodismo Puro (Net TV). Allí, se refirió al exministro Axel Kicillof, sobren quien dijo que tiene "formación parcial" y a quien apuntó como el "responsable de haber dejado al país con esta inercia inflacionaria y con estos desbarajustes".

"Pensar que la inflación no tiene nada que ver con los fenómenos monetarios es un error muy grave para alguien que hace políticas públicas en Argentina", dijo el funcionario. Refiriéndose a la líder del espacio Frente de Todos, la expresidenta Cristina Kirchner, la reconoció como la "persona que manda" en detrimento del candidato presidencial, Alberto Fernández.

A continuación, un extracto de la entrevista:

—Vos sos economista especializado en planeamiento y desarrollo, siempre se dijo que tu abuelo y fundador del desarrollismo tuvo influencias marxistas y a las economías comunistas se las llamaba “economías planificadas”. ¿Calificarías a Kicillof de marxista?

—Creo que él en algún momento se autodefinió como marxista y keynesiano. Mi opinión es que, más allá de su capacidad académica, no fue un buen funcionario del área económica. No entender que el problema de la Argentina es de oferta, de conformación de capital, de acumulación de capital, tuvo que ver con los resultados de su gestión. No es algo descalificador decir que alguien sea marxista o keynesiano.

Para cualquier economista es muy importante estudiar a los clásicos, como también es clave estudiar a Milton Friedman o Friedrich Hayek. También es muy difícil poder enfrentar como economista la función pública con los complejos problemas que tenemos sin una formación integral. Kicillof tiene una formación parcial. Pensar que la inflación no tiene nada que ver con los fenómenos monetarios es un error muy grave para alguien que hace políticas públicas en Argentina.

—Compartiste gabinete con otro economista que se define como keynesiano, Alfonso Prat-Gay. ¿Cómo explicás que dos personas de la misma corriente apliquen políticas tan disímiles?

—Hay una enorme diferencia entre la formación intelectual y académica de un economista y su gestión en la práctica. Uno puede sentirse más identificado con algún libro de John Keynes, de Carlos Marx, de Milton Friedman pero sería un gran error dejar que las ideas, o mejor dicho las preferencias del punto de vista académico, influyan en tu gestión como economista. Allí tenés enormes responsabilidades. Y se necesita de un gran pragmatismo para resolver los problemas concretos de la gente.

"No lo digo yo: Alberto Fernández lo enunció con claridad en un reportaje. Axel Kicillof fue el responsable de haber dejado al país con esta inercia inflacionaria y con estos desbarajustes".

—¿Tu abuelo te hacía leer “El capital” de Marx en alemán?

—Participé de un curso de especialización en la facultad, en Ciencias Económicas de la UBA. Mi abuelo decía que había leído la primera traducción, de Juan B. Justo y no la traducción mexicana del Fondo de Cultura Económica, criticaban a la versión de Justo. Siempre mencionaba que no había entendido nada de la lectura de El capital.

—Como los psicólogos que leen a Freud en alemán.

—Tampoco fue fácil. Hablo alemán, pero tampoco lo hago tan fluidamente como el español. Pero fue una experiencia muy interesante.

—El Ministerio de Planificación de la ex Unión Soviética programaba toda la economía de ese inmenso país sin computadoras. ¿El avance de la informática y la inteligencia artificial actual permitirá en el siglo XXI planificar una economía simulando el mercado casi con la misma precisión?

—El fracaso de la economía soviética no se debió al acceso a la tecnología, a sus instrumentos. Fui secretario de Programación Económica (N de la R: en 1999, durante la gestión de Roque Fernández), me identifico con esos objetivos. Un gobierno tiene que planificar y programar las políticas públicas. No tiene que entrometerse en el mercado, ni reemplazarlo. Tiene sí que aparecer cuando aparecen las fallas del mercado. Sí tiene una enorme capacidad de planificar y programar. Mi abuelo, volviendo a las fuentes, siempre hablaba de un Estado chico pero fuerte, inteligente, con capacidad de respuesta. No tiene que ser omnipresente. No hay ejemplos en el mundo de gestiones exitosas aplicando esa fórmula.

"Más allá de su capacidad académica, Axel Kicillof no fue un buen funcionario del área económica".

—¿Qué diría tu abuelo de Axel Kicillof?

—Algo muy parecido a lo que te dije. No se trata de plantearlo todo desde la distribución: de plantear que todo se resuelve poniéndole plata en el bolsillo a la gente. No es ese el problema. Es no entender que el problema de Argentina es la acumulación de capital y que debe resolverse. Nosotros estamos en ese camino. Para distribuir, primero hay que generar riqueza. Si no se entiende eso, es imposible tener éxito en la gestión económica. No lo digo yo: Alberto Fernández lo enunció con claridad en un reportaje. Axel Kicillof fue el responsable de haber dejado al país con esta inercia inflacionaria y con estos desbarajustes.

—¿Se pueden prever diferencias en la forma de entender la economía entre Alberto Fernández, al que Guillermo Moreno llamó neoliberal, y Cristina Kirchner, más parecida a Kicillof?

—No sé si tienen la misma visión. Pero no es relevante. Porque aquí hay una persona que manda y es Cristina Fernández de Kirchner. Ella determinó quién es el candidato a presidente de su espacio. De eso, no hay dudas, más después de ver cómo se conformaron y cerraron las listas a nivel nacional y provincial. El poder será de ella y de La Cámpora.

"Pensar que la inflación no tiene nada que ver con los fenómenos monetarios es un error muy grave para alguien que hace políticas públicas en Argentina".

—¿No te parece creíble la promesa de que ella le dejaría a Alberto Fernández el gobierno con libertad y se quedaría con la Provincia y el Congreso?

—Es imposible dividir un gobierno así. No se conforma un gobierno dividiendo el gabinete por un lado y la gestión de las provincias y el esquema de poder en el Congreso por el otro.

—¿Esa falta de homogeneidad se ve en la campaña?

—Se ve con claridad que no hay orden, no hay claridad en el mensaje. Se ve también que hay campañas en paralelo. Hay una campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Otra de Alberto Fernández. Otra de Axel Kicillof. Cada uno va por su lado. Lo mismo pasa hoy con Sergio Massa y con las principales figuras del kirchnerismo.

