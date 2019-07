Rogelio Frigerio: "Fue una decisión valiente y disruptiva sumar a Pichetto al oficialismo"

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para el ciclo "Periodismo Puro" que se emite los domingos a las 22 por NET TV. En el primer tramo del reportaje, el funcionario de Cambiemos (Juntos por el Cambio) explicó por qué considera que fue tan importante la llegada de Miguel Pichetto al espacio oficialista y las perspectivas de continuar con la ampliación del llamado peronismo republicano con miras a 2023. "Es preciso ampliar la base del espacio", dijo el titular de Interior en la charla con el CEO de Perfil Network.

Además, Frigerio se refirió al alejamiento de Emilio Monzó y su mano derecha Nicolás Massot frente a un posible segundo mandato del presidente Mauricio Macri. "Espero y deseo que encuentre un rol dentro del próximo gobierno. Emilio fue clave en la búsqueda de gobernabilidad", sostuvo. Para Frigerio, sin embargo, "no hay que estar en un cargo público permanentemente para dedicarse a la política".

¿Qué es ese Peronismo Republicano, que acabás de fundar con Miguel Ángel Pichetto?, preguntó Fontevecchia, y el funcionario señaló que "es una plataforma que usan cientos, miles de dirigentes del peronismo de todo el país que no se sienten identificados con el kirchnerismo. Es una plataforma que defiende las libertades individuales, la de prensa, son personas que tienen una visión al menos parecida a la nuestra respecto del rumbo que tiene que tener el país y que con la llegada de Pichetto se sienten mucho más indentificados con la propuesta de Juntos por el Cambio". Para Frigerio, ese incipiente sector del peronismo podría sumarse a Cambiemos así como lo hacen el radicalismo y la Coalición Cívica, aunque "tal vez no de manera orgánica".

Respecto a las perspectivas que se plantean con mira en 2023, Frigerio destacó que el candidato de Cambiemos en las próximas elecciones "perfectamente alguien de origen peronista puede sentirse con el derecho y la tensión de aspirar a representar a Juntos por el Cambio. Le haría bien al espacio. No necesariamente como una opción peronista, como tampoco hubo ahora opciones estrictamente radicales, del PRO o de la Coalición Cívica. Podrá ser dentro de opciones mixtas, de orígenes mezclados".

También consideró como una posibilidad cierta que los peronistas que ya formaban parte del PRO y le dieron la bienvenida a Pichetto, como Emilio Monzó, Diego Santilli,Cristian Ritondo,Federico Salvai, Silvina Lospennato, se sumen a ese Peronismo Republicano, explicando que "en la medida que el sector tome más volumen la participación de nuevos dirigentes de origen peronista dentro de Juntos por el Cambio es perfectamente factible plantearse esa opción más orgánica, una representación institucional del peronismo republicano".

"Muchos de los que nombrás ya forman parte del PRO. El partido tiene en su origen grupos peronistas, radicales, desarrollistas. No es necesario que esos mismos dirigentes formen una línea interna que se llame Peronismo Republicano. En cambio, sí puede sumar ese Peronismo Republicano a muchos otros dirigentes peronistas que pueden sentirse más cómodos dentro de la plataforma que si se incorporaran al PRO, al radicalismo o a la Coalición Cívica o a los otros partidos que conforman Cambiemos en cada una de las provincias. En Corrientes hay 20 partidos dentro de la coalición", indicó Frigerio.

"Tenemos conciencia de la necesidad de tener un frente nacional más amplio. Una base de sustentación con mayor volumen. Se necesita de ese volumen para llevar adelante con mayor eficiencia las reformas que necesita el país. Para enfrentar mejor parados los desafíos pendientes de nuestra agenda. Creo que sumar peronistas es parte de eso", agregó.

Frigerio: "Ojalá podamos confluir de alguna manera con Lavagna y Urtubey"

Sobre el caso de Monzó, que también sostenía que había que abrir más espacio de consensos políticos en Cambiemos, Frigerio indicó que "no lo hicimos solo Emilio y yo, también había muchos otros dirigentes que eran conscientes de la necesidad de ampliar la base de sustentación política de Cambiemos. Emilio decidió no participar de la reelección, no repetir como Diputado, como presidente de la Cámara de Diputados pero es un hombre de Estado, con una gran responsabilidad política. En su decisión influyeron muchas cuestiones, y quizás las más importantes sean personales, familiares. Pero espero y deseo que encuentre un rol dentro del próximo gobierno, seríamos muy injustos con él si no fuera así".

Fontevecchia le preguntó también por Nicolás Massot, mano derecha de Monzó como presidente del Bloque de diputados del PRO, también de posible ostracismo político a partir de diciembre. "Nicolás es uno de los dirigentes políticos con más futuro de la Argentina. Es un dirigente muy joven que tuvo una gran responsabilidad en la búsqueda de consensos", sostuvo. Y agregó: "Pero tampoco hay que estar en un cargo público permanentemente para dedicarse a la política. Siempre doy el ejemplo de mi abuelo. Arrancó a la vida política a los 12 años en el Partido Comunista. Creo que a los 14 fue presidente de la Federación Juvenil Comunista y murió a los 92. Tuvo 80 años de vida política. Pero fue funcionario solo dos años. Creo que asociar participación política y cargos es un error. Incluso, creo que está bien que los dirigentes vuelvan a la actividad privada una vez que abandonan sus cargos para enriquecer la mirada, para volver incluso con más experiencia a retribuir a la sociedad parte de lo que nos dio", puntualizó el titular de la cartera política.

A.G./H.B.