Gerardo Zamora: "Creo que vamos hacia una situación imposible si esto continúa así"

Entrevistado por el periodista Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo Puro, Zamora analizó el impacto que la crisis sanitaria podría tener en la economía de los argentinos y advirtió: "Es imposible que el sistema de salud pueda atender a dos los casos al desmadrarse la epidemia. Es terrible. Y difícil de imaginar, si a eso se suman las consecuencias económicas. Nosotros ya lo estamos sufriendo. Un ejemplo es la caída de la Bolsa", afirmó.

"Creo que vamos hacia una situación imposible, si esto continúa así", aseguró el mandatario provincial, quien se quejó del incumplimiento de la cuarentena obligatoria: "La gente más humilde está muy asustada y está cumpliendo. Es la gente de cierto nivel que se toma reservas: quiere ir de vacaciones; les dan la liberación de su trabajo, buscan salir de la casa. Es ahí donde cabe tomar otro tipo de medidas", afirmó y agregó que existe "una falta de conciencia muy fuerte".

"No estamos como en Italia, pero tampoco estamos en invierno y esto es una pandemia. Me preocupa. Y también la economía. porque va de la mano. Hay que tomar todas las medidas lo más rápido posible, tal como se hace en estos días desde el gobierno nacional. Y que las provincias vayamos acatando, que la ciudadanía acate y que esto no sea en cuotas. Si hay que sufrir un costo económico, que sea limitado en el tiempo, aunque resulte muy profundo. Más si se extiende mucho más, si se convierte en una epidemia con casos nativos".

Vea a continuación el fragmento de la entrevista en el que se refiere a la crisis del coronavirus:

