Matías Kulfas: "El plan económico tiene una secuencia que es finalizar la reestructuración de la deuda"

—¿Habrá luego de las elecciones correcciones en materia de déficit, valor del dólar y tarifas?

—Como en todo esquema de funcionamiento, se toman medidas de acuerdo con las circunstancias. El plan económico tiene una secuencia que es finalizar la reestructuración de la deuda. Ya se avanzó el año pasado con los acreedores privados. Resta la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Con respecto a las tarifas, se avanzará en una segmentación que termine de dar racionalidad al esquema de subsidios. Luego se tomarán otras decisiones teniendo en consideración las diferentes variables y la evolución de la pandemia.

—¿La brecha genera problemas para la inversión, la producción y la liquidación de divisas?

—La brecha es un problema. Nunca lo pusimos en discusión. Es el resultado de un mercado de cambios desequilibrado. Un sector externo desequilibrado, que no es un fenómeno nuevo. Se inició en 2018, en esa brutal salida de capitales que generó primero dos saltos cambiarios; uno en abril y otro en el mes de septiembre. Y luego recurrir al Fondo Monetario Internacional con un programa financiero, uno de los más grandes de la historia del organismo, y que no funcionó. No solucionó ninguno de los problemas macro y nos generó un problema serio. Tenemos una deuda muy grande que no se invirtió en nada. No es que se invirtió en proyectos de infraestructura o en mejoras en la economía real, ni mucho menos. Empezamos el gobierno con restricciones cambiarias. Cuando las hay, aparece una brecha. La administran para que sigan en estos niveles el Ministerio de Economía y el Banco Central. Nuestro objetivo es salir de esa situación. No creemos en la desregulación cambiaria del gobierno de Macri, un claro fracaso, ni tampoco pensamos que sea un esquema a largo plazo. Son medidas restrictivas que aspiramos a ir flexibilizando en la medida en que la situación macroeconómica y externa se vaya normalizando.

—¿Cómo será 2022 en materia de brecha, corrección cambiaria e inflación?

—Está claro que el tipo de cambio tuvo una evolución por debajo de la inflación este año. Pero los términos de intercambio para Argentina mejoraron muchísimo. Esos son efectos que se compensan o se complementan. Argentina pudo devaluar menos porque tuvo un shock que permitió un mayor ingreso de dólares por exportaciones, tal como se ve con las liquidaciones del complejo agroalimentario, fundamentalmente. Lo otro son temas para la Ley de Presupuesto 2022 y de mi colega Martín Guzmán.