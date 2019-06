Scioli: "El pueblo cordobés es muy exigente, pero hice autocrítica de por qué no me votó en 2015"

En la entrevista que el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli concedió a Jorge Fontevecchia en el Diario Perfil, que podrá verse este domingo 02 de junio a las 22 por NET TV, uno de los temas fue la amplia derrota sufrida en Cordoba en 2015 por el actual diputado de Unidad Ciudadana, un resultado que se convertiría, al fin de cuentas, en uno de los pilares del triunfo de Mauricio Macri. Scioli siempre recuerda que en las elecciones del 2015 estuvo "apenas a sólo el uno por ciento de terminar siendo Presidente", y cuando Fontevecchia lo consultó sobre aquella derrota consideró que "el pueblo cordobés es muy exigente y muchas veces hice autocrítica de por qué se expresó contra mi candidatura".

Sobre su relación con los cordobeses contó que "en uno de los libros que me recomendó el Papa Francisco, aprendí la teoría de la aproximación indirecta: tenés que acercarte a lo que tenés lejos y ponerte en el lugar del otro y entenderlo. Y una de las cosas que más hice no solamente fue acercarme a Schiaretti, sino también, en distintas visitas que hice, a Córdoba".

A continuación reproducimos, con video incluído, esa parte de la charla con Fontevecchia:

—Vayamos parte por parte. ¿Hay en Córdoba un peronismo especial, sui generis? Así como tiene el humor, la música, ¿tiene Córdoba un peronismo singular, diferente de los demás?

—Más que el peronismo de Córdoba, su pueblo. Es muy exigente y también hay que comprender que cuando el pueblo cordobés se expresó contra mi candidatura… A mí me gusta jugar al ajedrez en mis ratos libres. Y uno de los valores que tiene el ajedrez es que podés revivir la partida y tener un pensamiento autocrítico: en qué me equivoqué, en qué jugó bien el otro…

—Hacer contrafáctica, como en la política.

—Exactamente. Eso es muy bueno y se necesita más en la política, el espíritu de autocrítica. Y yo entiendo al pueblo cordobés, que en aquella oportunidad, por los grandes desencuentros que hubo (hasta te diría hostilidad) con el entonces Gobierno nacional y la administración de De la Sota… Recuerdo el conflicto con la policía, el tema pendiente con la caja previsional. Eso llevó a la gente, cuando tuvo la oportunidad, evidentemente, si bien votó al gobernador peronista, de tomar distancia y le dio la oportunidad a Macri.

—O sea, fue el lugar Macri sacó más votos y proporcionalmente, vos menos.

—Así es. Lo que fue determinante en gran parte en el balotaje. En uno de los libros que me recomendó el Papa Francisco, aprendí la teoría de la aproximación indirecta: tenés que acercarte a lo que tenés lejos y ponerte en el lugar del otro y entenderlo. Y una de las cosas que más hice no solamente fue acercarme a Schiaretti, sino también, en distintas visitas que hice, a Córdoba.

—¿Tu relación con De la Sota en lo personal era distinta a la relación que él tenía con el Gobierno nacional en ese momento?

—Era muy buena, nos veíamos frecuentemente, porque era un hombre al que uno disfrutaba escuchar (especialmente en la última etapa de su vida), su vocación de construir puentes, su innovación en la gestión, su experiencia internacional, particularmente con Brasil.

—¿Y con Schiaretti tenés una relación parecida?

—Sí, muy buena. Ha tenido gestos, particularmente la última vez que nos encontramos en Córdoba, cuando fui interesado por la agencia Córdoba Deportes, a partir de la decisión que tomó el Gobierno nacional de implementar la Agencia Argentina del Deporte para atraer capitales privados que, conjuntamente con el presupuesto del Estado, puedan darle respuesta al desarrollo del deporte argentino. En esa oportunidad, no solo hablamos de deporte, sino que luego tuvimos una charla privada donde él me fue anticipado su convocatoria a la elección antes de las PASO y su vocación de profundizar el espacio de AF.

—Vos mencionaste a Massa, Urtubey, incluso a Lavagna, a Pichetto… Son todas figuras que…

—Son peronistas.

—Peronistas de AF. Paralelamente, José Luis Gioja, la semana pasada dijo que habló con vos, y cito textualmente que le confirmaste que “vas a disputar las PASO dentro del frente que integre el partido justicialista como columna vertebral”. Gioja asume que eso es el justicialismo junto con UC y que vos irías a unas PASO con la fórmula Fernández-Fernández, ¿vos entendés lo mismo?

—Yo sé que es su deseo de bregar y batallar por la unidad del peronismo y desear que todos estén adentro, inclusive los que participan de AF, pero a esta altura evidentemente no es posible. Es su deseo, es su vocación como presidente del partido…

—Que también sería tu deseo, pero es un oxímoron, no es posible.

—Exactamente.

—En esa disyuntiva, entonces: ¿en cuál de las dos participarías?

—Hay 20 días para definirlo. Dónde pienso yo que más puedo ayudar al país y hacerme eco, porque lo importante es eso, lo que escucho en mi mejor oficina: la calle. La gente, cuando hoy en día… Desde que entré a la editorial, me saludaban acá vecinos preocupados por el aumento de la luz, porque no les alcanza el sueldo por la inflación y no me están preguntando en qué espacio voy a participar. Yo entiendo las ansiedades políticas, los tiempos, y las ansiedades de los medios de comunicación, pero hay una ansiedad superior, que es la de la gente, que no puede esperar hasta el 10 de diciembre. Ya tenemos que buscar la manera de empezar a descomprimir y mejorar esto. Por eso siempre estuve abierto al diálogo. Algunos se ruborizaban: “uy, fue a la Casa Rosada”. ¿Perdón? Yo los encuentros que tengo no los hago a escondidas, sino de cara a la sociedad y coherentemente con lo que siempre ha sido mi posición: defender otro camino.

—Saquemos las candidaturas y los nombres propios y tratemos de entrar para comprenderlo desde otra perspectiva: ¿Qué diferencia hay entre AF y el kirchnerismo?

—El espíritu de AF es una vocación de ampliar, integrar no solamente a otras fuerzas políticas sino también a otros ciudadanos que evidentemente están disconformes con este Gobierno, están desilusionados, tenían muchas expectativas con la palabra cambio y por otro lado tampoco quieren regresar al recuerdo que tienen del kirchnerismo. Entonces, en ese contexto, como los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro. Una vez me acuerdo que el expresidente Lagos dio una conferencia en Chile y me quedó esa frase, siempre hay que mirar para adelante. No pensés que porque una vez les llenaste la heladera te van a volver a votar.

H.B.