Amenazas, persecución y 20 atentados: comienza el juicio contra el hombre acusado de hostigar a la abogada de su exmujer

Durante cuarenta años, Norma Igoa Bellini ejerció la abogacía con pasión y templanza. Cada caso era un desafío, un compromiso que tomaba, pero nunca imaginó que cerca del final de su carrera, defender a una mujer en situación de violencia de género la llevaría a vivir su propia pesadilla. Este martes 29, después de cinco años, comienza el juicio contra la expareja de quien fuera su clienta, a quien acusa de haberle aflojado las ruedas de su auto, incendiar su negocio y perseguir a su familia, entre un sinfin de amenazas documentadas.

Todo comenzó a mediados de 2019, cuando asumió la representación de Laura (nombre ficticio para resguardar su identidad), que denunció a su exmarido y padre de su hija, Diego Siciliano, por violencia intrafamiliar. "Estaba aterrada. Él es abogado pero trabaja como empresario y había amenazado con matarla. Una noche agarró a la nena y se fue de la casa", comentó a PERFIL Norma, con la voz entera, pero visiblemente angustiada.

Violencia de género: persecución sin límites

"Parecía un caso más, antes había trabajado en otros mucho peores", reconoció la letrada de 73 años con respecto a la acusación. "En función a los años de experiencia pude llevarlo exitosamente en distintas jurisdicciones, lo que le permitió a Laura recuperar su dignidad y su vida junto a su pequeña hija, más allá de la incansable cantidad de agresiones e intimidaciones que le hacía Siciliano", añadió. Pero mientras el proceso se movía por el ámbito judicial, Igoa comenzó a padecer ciertas situaciones que la inquietaron.

Primero fueron incidentes aislados: ruedas que se soltaban misteriosamente, un baúl de auto martillado e insultos en medio de la noche. "Empezaron a pasarme cosas muy raras, viste cuando decís, 'que mala suerte tengo'. Un día yendo por Ruta 6, disminuyo la velocidad para esquivar un badén y se me cae una rueda. Un camionero paró a ayudarme y me comentó que tenía todos los bulones flojos. El auto era nuevo, así que pensé que era culpa de la concesionaria", afirmó.

Sin embargo, antes de esta "desgracia con suerte", Norma recordó que había recibido una amenaza a las 4 de la mañana. "Una persona llamó a mi teléfono, empezó a insultarme y me dijo, 'Estoy muy borracho y estoy muy drogado'. Le corté con una mala palabra y pensé que había sido alguien que se equivocó de número". En su relato a PERFIL mencionó que después de este episodio y el de la rueda, encontró el baúl de su automóvil totalmente martillado.

La situación se fue agravando "casualmente" a partir del 29 de noviembre de 2021, cuando la Justicia le notificó a Siciliano del “requerimiento a juicio por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, dictando embargos sobre sus bienes. Esa misma noche las vidrieras del local de antigüedades “Antica Bellini”, ubicado en el barrio porteño de Retiro y que era propiedad de la abogada, fueron víctimas de actos vandálicos. Se trataba de un negocio que llevaba el apellido de su madre y que ella soñana como parte de su retiro.

“A los pocas días, mi local sufrió otro atentado con las mismas características, me rompieron todos los vidrios", señaló Igoa, que luego de ese momento ya estaba convencida en que el empresario era el responsable de los ataques y el hostigamiento.

"Un día estaba en el balcón de mi departamento con mi pareja y lo veo a Siciliano en la calle de en frente mirandome. Estuvo un buen rato, más tarde se fue. En las audiencias que siguieron me lo crucé en los pasillos y le pedí que parara con todo esto, 'dejá de romperme los vidrios', le grité", dijo Norma.

Una explosión con bomba molotov

Desde entonces, los ataques se tornaron aún más feroces, su auto siguió siendo rayado y vandalizado, hasta que el 31 de enero de 2022 tuvo lugar un suceso estremecedor. Dos desconocidos, presuntamente enviados por el empresario, colocaron una bomba incendiaria en el negocio de antigûedades, generando una incendio que destruyó todo lo que había en él.

"Si no hubiera sido por el rápido accionar del personal podría haber tenido consecuencias devastadoras, ya que el local estaba en la parte de abajo de un edificio de 26 pisos. Con esto empezó otra etapa de agresiones, amenazas y hostigamientos que hasta el día de la fecha sufro y sin respuesta de la Justicia”, sostuvo la abogada.

A esta altura de los acontecimientos, el también abogado ya tenía una restricción de acercamiento hacia su expareja y la abogada de ella. “Cuando ya había sufrido los atentados, pedí una reunión con la Jueza Maria Alejandra Dotti ya que a la fiscalía donde recaían mis denuncias no le hacían lugar a medidas instructorias para avanzar en la investigación", continuó diciendo Norma. Sobre aquella reunión, expresó que "no fue para nada amigable" y que la magistrada le indicó que solo había sufrido "daños materiales" y que no podía "arriesgar su profesión por dar una medida que avasallara el derecho de intimidad del acusado” .

Hasta el día de hoy, la letrada considera que las medidas que pidió en ese momento, que constaban en un allanamiento al domicilio de Siciliano y la geolocalización de su teléfono, "hubieran evitado mucho dolor" y prevenido hechos graves que ocurrieron posteriormente, como la persecución y amenazas contra miembros de su familia.

Cargar con el temor

Norma instaló cámaras de seguridad en la cuadra donde vive y también en otros lugares que solía frecuentar, como su trabajo y la casa de su hijo. Días después de que la jueza denegara sus solicitudes, el 15 de agosto de 2022 le llegó un mensaje por la aplicación WhatsApp desde un número desconocido con característica de la ciudad de Rosario, detallando movimientos de todos sus familiares, incluso de los que en ese entonces se encontraban en el exterior.

También le hicieron un detalle muy preciso de las circunstancias en las que murió quien fuera su compañero de vida y finalmente una amenaza de muerte hacia su hijo. Todo esto, acompañado de más de 20 fotografías tomadas a lo largo de dos años en eventos familiares importantes, en lugares públicos y privados.

"Asesorada por un abogado penalista acudí a un investigador privado que reveló que la expareja de Laura, había puesto una línea de teléfono mediante la modalidad swing swaping a nombre de una persona de Rosario, se trasladó a esa ciudad y mandó el mensaje él haciéndose para por el jefe de la banda de 'Los Cantero', todo ello con el objetivo amedrentar y de generar más pánico", manifestó Norma. Al mismo tiempo, explicó que esta es una modalidad que el empresario ya había usado a su exesposa con el celular de un famoso estudio jurídico.

Alarmante: la violencia doméstica aumentó un 8% en enero 2025 y ya son 55 denuncias por día

El hostigamiento siguió contra su hijo y la pareja de éste: destrozó la moto del joven y arruinó con ácido un vehículo de su nuera, además de romper vidrieras de un local comercial de ella. "En esta instancia renuncié a la defensa de Laura e ingenuamente creí que las agresiones hacia mi se terminarían”, destacó Igoa. Y denunció: "A pesar de todo esto, en este tiempo él no estuvo detenido ni cinco minutos".

"Desde el casamiento de mi hijo, el nacimiento de mi nieta, navidades y cumpleaños tenemos el temor de que algo pase. Muchas personas, amigos, familiares se alejaron por miedo a ser víctimas indirectas, situación entendible y también sostenidos por mí para resguardarlos. Alguno puede pensar 'si le pasan estas cosas es que se metió en algo raro', y no comprenden como no hay culpables o alguien que esté arrestado aunque sea un día por haber violado repetidamente todas las restricciones", agregó.

Por otro lado, la mujer dijo que la situación comenzó a cambiar cuando contó su caso ante la Justicia especializada en violencia de género en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Debido al hostigamiento constante, decidió hacer público en los medios su caso por su familia y también "para que los abogados no tengan miedo en hacer su trabajo" a la hora de defender a las víctimas.

Este martes 29 de abril comenzará el juicio oral contra Diego Siciliano en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Número 12, a cargo del Juez Juan Manuel Neumann. Acerca de lo que espera del debate, Norma concluyó: "Que haya una condena, la que le corresponde por todo lo que hizo. Las víctimas con suerte están custodia y botón antipánico, pero el autor tranquilo en su casa armando su próxima jugada".

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

