A dos días de ser condenado, la Justicia mandó a Sebastián Villa a otro juicio por violencia de género

Se agrava el escenario judicial de Sebastián Villa. Es que el jugador de Boca Juniors que viene de ser condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género, ahora recibió otra noticia de parte de la Justicia: fue elevada a juicio una causa donde se lo acusa por presunto abuso sexual con acceso carnal.

Se trata de una causa iniciada el año pasado tras la denuncia de Tamara Doldán, que motivó una fuerte investigación que condujo la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Ezeiza. La carga probatoria en contra del jugador colombiano fue tal que la funcionaria la utilizó para pedir la detención del investigado.

Pero ahora el proceso avanzó porque el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Mafucci Moore, rechazó un pedido de sobreseimiento que había presentado la defensa de Villa. Al hacerlo, dejó vía libre para el inicio de un proceso oral para determinar si es o no culpable: el delito por el que se lo acusa prevé una pena de 15 años de cárcel.

La defensa de Villa había señalado a la Fiscalía por "arbitrariedad o falta de objetividad en la requisitoria por ausencia de motivación", pero el juez respondió que "es claro que la defensa pudo en este caso válidamente poner en ejercicio su derecho a defender a su ahijado del reproche".

Más allá de la elevación a juicio, hay una cuestión que es importante: Villa viene de ser condenado a una pena de prisión condicional, pero si en el próximo juicio también lo encuentran culpable, podría presentarse en como posibilidad el hecho de que se efectivice una condena y vaya a prisión.

El pedido de elevación a juicio firmado por la fiscalía sostiene que el hecho endilgado al futbolista ocurrió entre la noche del 26 de junio del 2021 y la madrugada del 27, cuando Villa y Doldán, junto a otras personas, se encontraban en una vivienda en Ezeiza. Allí, mientras estaban acostados, "el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro".

Para la Justicia, está probado el abuso

"En ningún momento la defensa niega que hubiere habido, el día del hecho, contacto sexual de índole carnal entre el imputado y la denunciante, así que sobre el punto hay nada que discutir ni evaluar. La línea de acción de la defensa consiste en señalar que el acto fue consentido y que la víctima miente al respecto", dice el escrito de 20 páginas al que accedió PERFIL.

En relación con los planteos de la defensa, que insistió con que entre Villa y la denunciante hubo relaciones sexuales consentidas, el juez sostuvo que eso "no necesariamente implica que en la cuestionada ocasión también mediara consentimiento".

La resolución que firmó ayer el juez.

En su declaración Doldán contó que el día en que ocurrió el hecho "nos acostamos (...) y de repente me empieza a hablar feo, me empieza a insultar, me decía que sabía que no podía confiar en mi, que me hago la que entiendo, que me hago la boba". Más adelante, la denunciante declaró que "me agarra de la cara y me pregunta '¿estuvo con mi compañero o no'? (...) Ahí me doy cuenta que estaba agresivo. Me pega una cachetada con la palma de la mano y me agarra otra vez el pelo".

Una causa con pruebas elocuentes

Para la Justicia, el jugador puso a la denunciante "en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar".

El dictamen de la fiscalía "contiene las especificaciones concretas del tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta reprochada al imputado y una interpretación -mínima por cierto pero suficiente- de la prueba citada". Eso fue tomado como base para que el juez firme la elevación a juicio y pida que sea juzgado por un tribunal unipersonal como el que lo condenó el viernes pasado.

La elevación a juicio contra el jugador fue firmada este domingo 4 de junio, dos días después de que el delantero xeneize fuera condenado a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas hacia su expareja Daniela Cortés, en abril del 2020.

Otro de los hechos que constan en el expediente podría perjudicar al jugador dado que al día siguiente del hecho Villa y parte de su entorno se comunicaron con Doldán. Le propusieron una reunión para ofrecerle dinero con el objetivo de frenar una eventual denuncia por violencia.

Respecto de eso, también consta en el expediente un video que da cuenta de ese encuentro. "Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no? Usted es mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra", se lo escucha decir al jugador.

Villa y su abogado Martín Apolo, el viernes, cuando fue condenado.

Son 53 segundos de grabación en un restaurante de Puerto Madero. "Yo no soy así, sabes que te quiero mucho. Veámonos y hablemos por favor", decía el jugador.

En su indagatoria, Villa negó el hecho. "Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer", manifestó ante la Justicia.

Villa se enfrentará a un nuevo juicio tras ser condenado el pasado viernes, día en el que el Club Atlético Boca Juniors decidió suspenderlo, aunque podrá ir a entrenar en las instalaciones. La idea, respecto de ese último punto, es evitar incurrir en una falta laboral.

