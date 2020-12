El abogado defendió al joven que atropelló y mató a Isaac: "No sabe leer ni escribir"

Roberto Herrera, el abogado de Ricardo Papadopulos, el joven que atropelló y mató a Isaac, de cinco años, en el barrio porteño de Flores, defendió a su cliente y afirmó que "no sabe leer ni escribir porque no fue al colegio".

Tras estar nueve días prófugo, el joven de 21 años se entregó el viernes y declarará mañana domingo ante el juez que investiga lo sucedido en el accidente del Volkswagen Golf que arrolló a Isaac y a su madre, Débora.

En diálogo con A24, el abogado defendió al joven: "Le dio mucho miedo no tener el registro y el no saber el desenlace". En esa línea, contó que el conductor lloró cuando le relató lo sucedido.

Tragedia de Flores | El joven que atropelló a Isaac declara el domingo ante el juez

Luego, agregó que Papadopulos no tenía carnet porque en el examen pscico-técnico no supo dibujar y "lo mandaron al psicólogo". "No sabe leer ni escribir porque no fue al colegio", expresó.

Según comentó Herrera, el jueves, cuando comenzó a ser defensor de la familia, les recomendó que el joven se entregue: "Está complicado, el agravamiento que tiene él es el haberse ido del lugar del accidente".

Asimismo, el letrado solicitó más medidas de prueba como videos de cámaras de seguridad para determinar la velocidad y el trayecto que realizó Papadopulos. Además, insistieron en la captura del camionero que habría cruzado en rojo.

Si bien dijo que esto "va a dar claridad a este hecho y puede ser tenido en cuenta para cambiar la calificación y que sea un homicidio con dolo eventual y no un homicidio culposo, como dice la caratulación del día de hoy", admitió que con las pruebas actuales no ve posible el cambio de carátula.

Tragedia de Flores: el abogado del joven que atropelló a Isaac dijo que se escapó "porque tenía miedo"

"No le pregunté de dónde venía, quizás fue un error mío. Sí le pregunté si había tomado alcohol y me dijo que no", dijo y agregó que había un acompañante en el auto que sería amigo de Papadopulos y buscarán que sea testigo.

Ayer, al entrar a la dependencia policial, el joven pidió "perdón a la familia" de Isaac, el chico de cinco años que murió producto del accidente. También admitió que era él el que manejaba el Volkswagen Golf GTI blanco.

Papadópulos se encuentra detenido en una celda de la Alcaldía 14 de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La declaración indagatoria ante el fiscal será a través de videoconferencia. Tras el procedimiento, el fiscal César Troncoso tendrá diez días hábiles para resolver la situación procesal del joven.

