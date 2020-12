Tragedia de Flores: el sospechoso grabó videos bailando al volante y piden su captura internacional

Ricardo Emanuel Papadopulos, de 21 años, es el principal sospechoso de haber atropellado a un nene y a su madre en el barrio porteño de Flores. Por el momento, permanece prófugo y creen que pudo haber salido del país, por lo que la Justicia dispuso la captura internacional del joven. Mientras siguen sin localizarlo, se difundieron unos videos que él mismo grabó al volante.

El pasado 17 de diciembre, el joven se saltó un semáforo en rojo y atropelló a Isaac Sus y a su madre en el cruce de las avenidas Directorio y San Pedrito cuando se disponían a cruzar la calle cerca de las 23 horas. El nene, de tan sólo 5 años, murió horas después en el hospital Piñero y la mujer permanece internada con politraumatismos y varias fracturas, aunque fuera de peligro.

En un primer momento, el padre del joven, Rubén Ariel Papadopulos, se entregó por el hecho, pero luego declaró ser el propietario del Volkswagen Golf GTI blanco pero no quien manejaba cuando se produjo el accidente.

Buscan al hijo del hombre que se entregó por atropellar a madre e hijo en Flores: era quien manejaba

Las autoridades sospechan que fue el veinteañero quien atropelló al nene y a la madre porque las cámaras de seguridad de un estacionamiento ubicado en Ciudadela registraron el momento de la llegada del auto después del atropello y fuga. En las imágenes se puede ver que el joven bajó del vehículo del lado del asiento del conductor y se fijó en la parte frontal del rodado. Iba con un acompañante, que creen que sería un amigo.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó el lunes que el joven no tenía licencia de conducir, pero poseía muchas actas de infracción. Además, ayer empezaron a circular unos videos que Papadopulos grabó mientras iba al volante.

Para tratar de dar con el paradero del joven, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires analizó sus redes sociales y encontró varios videos que dio a conocer. En las imágenes reproducidas por Telefé Noticias se lo puede ver con actitudes temerarias al volante, como ir sin cinturón de seguridad mientras baila, canta, fuma y hasta en uno se lo ve tocar la bocina con la frente.

#PoneTLFNoticias Indignante: los videos de Ricardo Papadopulos, el hombre que atropelló a un nene en Flores. pic.twitter.com/9twKxBZ9IT — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 23, 2020

El padre del joven declaró que la noche en que su hijo atropelló al nene y a su madre lo llamó para explicarle que había tenido un accidente pero se cortó la comunicación y ya no pudo volver a contactarse. Desde entonces, el veinteañero está prófugo. En ese marco, y ante la sospecha de que podría haberse ido del país, la justicia dispuso este miércoles 23 de diciembre su captura internacional.

La causa está a cargo de la jueza en lo Criminal y Correccional porteña Patricia Guichandut y del fiscal César Troncoso.

El reclamo de la familia de Sus

Los familiares del chico y la mujer, apoyados por la Asociación Madres del Dolor, se concentraron este miércoles en el lugar del hecho para pedir Justicia y que se presenten testigos, además de la captura del joven que manejaba el vehículo. Los manifestantes concurrieron con imágenes de Isaac y Débora y con velas celestes.

"No tengan miedo y se presenten" ya que "serán protegidos en su identidad", declaró a la agencia Télam Cecilia Sus, tía de Isaac. Por su parte, Lola, hermana del menor, dijo que "reclamamos Justicia y que todo esto ayude a cambiar algo, ya que al nene no lo devuelve nadie". "Seguro que hay personas que vieron el hecho y tienen miedo de presentarse, sé que estamos ante gente muy peligrosa, pero también hay gente que nos apoya mucho. Miedo nosotros no tenemos y los que se presenten tampoco, porque entre todos nos vamos a ayudar", agregó.

Lola aseguró que la madre del niño "estaba muy bien, llena de vida, se la vio mejor, a ella ya le cayó la ficha pero se mantiene fuerte por la familia, por todos nosotros" y agregó: "Esto sucede porque no hay castigos, es como si no pasara nada".

Gabriel Becker, abogado del padre de Isaac, reveló que en las últimas dos horas "se presentaron dos testigos que aportan elementos contundentes. Ellos corroboran en principio la alta velocidad en la que circulaba el vehículo, que venía cortando semáforos y que esquivó por la derecha a los rodados que estaban sobre Directorio, esperando que se habilite el semáforo". "También aseguran que el auto eludió a un camión y lejos de disminuir la velocidad se topa de frente con Isaac y Débora", destacó el letrado.

B.D.N./FF